Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 14 avril 2021

François-Xavier Holderith a rejoint la Compagnie des Alpes le 12 avril, pour prendre les fonctions de directeur Financier du groupe, membre du comité exécutif. Il prendra la suite sur les activités Finances, Risques et Assurance, de Denis Hermesse, qui quitte ses fonctions à la fin du mois pour rejoindre le 1er mai le comité exécutif de la STIB en tant que senior vice-president Finance & Services. La STIB -la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles -est la première entreprise belge de transport public urbain.Le chiffre d’affaires d'Ester du premier trimestre s’établit à 31 millions d'euros, en croissance de 14% à taux de change constant et de 10% à taux de change courant. La spécialisée dans l'automatisation des processus documentaires et dans la dématérialisation des documents de gestion a réalisé de nouveau le meilleur trimestre de son histoire. La croissance reste portée par le développement des solutions Cloud qui progressent de 16% sur ce trimestre, pour représenter 94% de l’activité du groupe.Eurazeo a annoncé la nomination d'Antonio Weiss comme membre de son "Advisory Council". Ancien conseiller principal du Secrétaire américain au Trésor pendant la présidence de Barack Obama, Antonio Weiss a passé plus de vingt ans chez Lazard, dont il a été associé-gérant et responsable-monde de la banque d'investissement.Composé de personnalités reconnues, le Comité d'Orientation et de Prospective de Gecina a pour mission d'apporter à la société une réflexion sur les tendances les plus significatives du marché. Ses travaux, de nature consultative, porteront principalement sur les scenarii d'évolution des tendances en matière de modes de vie et de travail, et sur leurs conséquences sur l'organisation de la ville et des lieux de vie.Mardi soir, GTT a annoncé la réception d'une commande de la part de son partenaire le chantier naval chinois Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co. Ltd. pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier pour le compte de l'armateur chinois ShenZhen Gas Corporation Ltd. GTT réalisera le design des cuves de ce navire qui offrira une capacité totale de cargaison de 79 960 m3 et intégrera le système de confinement à membranes NO96 L03+, développé par GTT. La livraison du navire interviendra en janvier 2023.Le leader mondial des produits de luxe, LVMH a fait état d'une croissance organique des ventes de 30% au cours du premier trimestre 2021, par rapport à la même période l'an dernier. Les ventes ont en effet atteint les 13,96 milliards d'euros et repartent ainsi à la hausse après plusieurs trimestres de repli au cours d’une année 2020 fortement perturbée par la pandémie mondiale. Toutes les activités contribuent à la bonne performance du groupe, à l’exception de la Distribution sélective toujours pénalisée par la limitation des voyages internationaux.Le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.Quadient a signé un partenariat stratégique avec Relais Colis, un acteur majeur de la livraison de colis aux particuliers en France. Dans le cadre du partenariat, Quadient pilotera le déploiement de ses nouvelles consignes automatiques Parcel Pending Lite auprès de grandes et moyennes surfaces partenaires du réseau Relais Colis en France.Pour engager tous ses collaborateurs sur la route de la neutralité carbone à horizon 2050,et pour contribuer à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de CO2 du groupe d'ici à 2030,Saint-Gobain lance un Fonds Carbone interne. D'abord mis en place dans une Région pilote, l'Europe du Nord1, il vise à accélérer la réduction des émissions non-industrielles de CO2à travers les actions quotidiennes des collaborateurs et des investissements ciblés sur les sites.Le voyagiste publiera (après Bourse) ses résultats annuels.