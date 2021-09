Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 15 septembre 2021

© AOF 2021

L'entreprise spécialisée dans l'accompagnement des artistes et des labels publiera ses résultats semestriels.Capgemini a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir VariQ, qui fournit des services en développement logiciel, cybersécurité et cloud aux départements et agences fédérales américaines. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés. VariQ serait intégré au sein de Capgemini Government Solutions LLC, division opérant indépendamment du groupe pour fournir des services aux agences fédérales américaines. Cette acquisition renforcerait le positionnement du groupe sur le marché fédéral.Carmat n'a enregistré aucun chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2021. Les premières ventes ont été enregistrées à partir du début du troisième trimestre de cette année et s'élèvent à environ 2 millions d'euros à date. Après prise en compte du résultat financier (-1,5 million), du résultat exceptionnel et du Crédit d'Impôt Recherche (+0,7 million), le résultat net au 30 juin 2021 se traduit par une perte de 26,4 millions, contre une perte de 20,8 millions au 30 juin 2020.Cast a enregistré au premier semestre un bénéfice net de 0,8 million d'euros contre une perte de 0,6 million d'euros, un an auparavant. Le résultat opérationnel est, lui, passé de -0,1 million d'euros à +0,7 million d'euros. " Le premier semestre, historiquement déficitaire en raison de la saisonnalité des ventes, devient bénéficiaire, résultat de bonnes performances commerciales et d'une efficacité opérationnelle nettement améliorée portées en particulier par le développement des ventes via les partenaires intégrateurs ", a expliqué le spécialiste de la software intelligence.Danone a annoncé le succès de son offre de rachat partiel sur ses titres à durée indéterminée à taux fixe réajustable émis le 30 octobre 2017 pour un montant total de 1,25 milliard d'euros, portant un premier coupon de 1,75% et une première option de remboursement le 23 mars 2023. Danone a accepté le rachat d'obligations existantes pour un montant total de 500 millions d'euros à un prix de rachat de 103,118%. A la suite de cette opération, le montant nominal résiduel des obligations existantes sera de 750 millions d'euros.Diagnostic Medical Systems Group a été informé que la Cour d'appel de Liège avait confirmé la décision du tribunal de l'entreprise de Liège homologuant le plan de réorganisation d'ASIT biotech, sous Procédure de Réorganisation Judiciaire (PRJ). Le 16 avril 2021, ASIT a signé un traité d'apport en nature avec DMS aux termes duquel DMS s'est engagé à procéder, sous réserve de la réalisation d'un certain nombre de conditions à un apport en nature d'actions et de comptes courants de la division imagerie médicale au bénéfice d'ASIT.Au premier semestre, Esker a vu son résultat net bondir de 40% à 7,58 millions d'euros et son résultat opérationnel courant de 53% à 9,2 millions d'euros. Le spécialiste des solutions d'automatisation des cycles de gestion affiche ainsi une marge opérationnelle courante de 14,3% contre 11,06%, un an auparavant. Le chiffre d'affaires a progressé de 22% à taux de change constants et 19% en taux courants à 64,35 millions d'euros.GenSight Biologics a annoncé que le comité indépendant de surveillance et de suivi (Data Safety Monitoring Board ou DSMB) a réalisé sa troisième revue des données de sécurité de l'étude clinique de Phase I/II de GS030 combinant thérapie génique et optogénétique dans le traitement de la rétinopathie pigmentaire (RP).Le casinotier publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.GTT a reçu fin juillet une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen Hyundai Heavy Industries (HHI), pour la conception des cuves de trois nouveaux méthaniers pour le compte d'un armateur asiatique. Dans le cadre de cette commande, GTT réalisera le design et les prestations d'ingénierie associées des cuves des méthaniers qui offriront chacune une capacité de 174 000 m3. Celles-ci intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex de GTT.Le spécialiste des nacelles élévatrices publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.Au 30 juin 2021, la trésorerie d'Innate Pharma est ressortie à 159,4 millions d'euros, contre 190,6 millions au 31 décembre. Les produits opérationnels ont reculé, passant de 36,7 millions au 30 juin 2020 à 15,7 millions au 30 juin 2021. La biotech a accusé au premier semestre 2021 une perte nette de 23,7 millions pour le premier semestre 2021, contre une perte de 10,3 millions un an plus tôt.Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.Le groupe financier publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.Sensorion et le suisse Sonova ont signé un accord de collaboration stratégique pluriannuelle visant à introduire l'analyse génétique dans le diagnostic de routine de la perte auditive progressive chez l'adulte. L'objectif est d'ouvrir la voie à une amélioration des soins en combinant interventions thérapeutiques innovantes et prothèses auditives traditionnelles. Cet accord est l'aboutissement d'un processus entamé en décembre 2020, au moment de l'acquisition par Sonova d'une participation de 3,7 % dans Sensorion pour 5 millions d'euros.La société de gestion d'actifs publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.Le spécialiste de la santé animale publiera ses résultats semestriels.