Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 16 décembre 2020

AB Science a annoncé aujourd'hui que l'étude de phase 2B/3 (AB09004 - NCT01872598) évaluant le masitinib chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, sous sa forme légère ou modérée, avait atteint son critère d'évaluation principal prédéfini. L'étude a démontré que le masitinib a généré un effet statistiquement significatif par rapport au contrôle sur le critère principal, à savoir la variation du score ADAS-Cog, un score qui mesure l'effet sur la cognition et la mémoire.Atos a signé un accord en vue d'acquérir Motiv ICT Security, le plus important fournisseur indépendant de services gérés de sécurité (MSS) des Pays-Bas. Par cette acquisition Atos va renforcer sa position de 3ème plus grand fournisseur mondial de services gérés de sécurité et étendre ses capacités dans des domaines clés tels que la détection et la réponse aux menaces.BIC a annoncé mardi soir la finalisation de l'acquisition de Rocketbook, pour un montant de 40 millions de dollars et un complément de prix à verser en fonction des performances futures de Rocketbook. Fondée en 2014 par Joe Lemay et Jake Epstein, Rocketbook est une société profitable et en forte croissance, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 32 millions de dollars en 2020, en progression annuelle de 35%.bioMérieux enrichit sa gamme Argene pour l'identification du SARS-CoV-2 par PCR en temps réel (RT-PCR) : le test SARS-COV-2 RESPI R-GENE a été marqué CE et est désormais commercialement disponible. Ce test à haut débit, pouvant être utilisé sur des plateformes de biologie moléculaire présentes dans les laboratoires hospitaliers comme de ville, permet la détection simultanée (" multiplex ") du SARS-CoV-2 et des virus de la grippe A et B.Le promoteur immobilier publiera ses résultats du premier semestre.Julien Tanguy, précédemment directeur général d'Edenred France, est nommé directeur général Finance du groupe et intègre le comité exécutif. Il succède à Patrick Bataillard qui donne une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle après 5 années passées au service d'Edenred. Patrick Bataillard accompagnera le groupe en tant que senior advisor au cours des premiers mois de l'année 2021 afin d'assurer pleinement la transition. Eric Sauvage est nommé directeur général Marketing et Stratégie du groupe et intègre le comité exécutif.BASF et Eramet s'associent pour évaluer le développement d'une production de nickel-cobalt raffinés destiné au marché en croissance des véhicules électriques. Cet accord comprendrait une unité de lixiviation par acide à haute pression (HPAL) et une raffinerie de métaux de base (BMR). L'usine HPAL serait située à Weda Bay, en Indonésie. L'emplacement de la BMR sera déterminé lors de l'étude de faisabilité.L'équipementier aéronautique publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.JCDecaux a annoncé le rachat par sa filiale JCDecaux France de la société Abri Services Media, acteur français du mobilier urbain dans la Région Grand-Ouest (Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine), qui opère sous la marque Abri Services. Ni le montant de la transaction ni la date de sa finalisation n'ont été communiquées. Entreprise familiale créée en 1969 et reprise en 2004 par Yvon Suillaud, Abri Services Media compte 76 collaborateurs et exploite aujourd'hui plus de 2 600 abribus et 2 100 Mobiliers Urbains Pour l'Information (MUPI) dans la région Grand-Ouest.Mauna Kea Technologies et Telix Pharmaceuticals, une société qui se focalise sur le développement de produits diagnostiques et thérapeutiques basés sur la technologie de " Radiation Moléculaire Ciblée " (RMC), ont annoncé le début d'une collaboration exclusive de recherche scientifique et clinique dans le domaine de l'oncologie urologique guidée par imagerie moléculaire. La collaboration de recherche scientifique appelée "Alliance pour l'imagerie et la robotique en chirurgie (IRiS)", a été créée afin de développer et valider le potentiel de la combinaison des technologies des deux sociétés.Riber a reçu une commande pour un système de recherche, modèle MBE C21 DZ, d'un centre de recherche universitaire de premier plan en Asie. Ce système sera principalement utilisé pour la préparation de couches ultrapures de matériaux III-V pour étudier leurs propriétés de transport à basse température, incluant les mesures quantiques d'effet Hall.Safran Helicopter Engines a signé un contrat Support-By-Hour (SBH) avec State Grid General Aviation Company (SGGAC) pour les moteurs de ses hélicoptères Airbus H215 et H225. Ce contrat de long terme porte sur des services de MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) pour un total de 4 moteurs Makila, et inclut également le renouvellement d’un précédent contrat SBH portant sur les moteurs Arriel 2D des 13 hélicoptères H125 de l’opérateur.Valneva initie une étude clinique de Phase 1/2 pour son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre la Covid-19, VLA2001. VLA2001 est produit sur la plateforme de production que Valneva utilise pour son vaccin Ixiaro, autorisé pour une immunisation contre l'encéphalite japonaise, et est actuellement le premier vaccin inactivé contre la Covid-19 annoncé comme entrant en développement clinique en Europe. L'étude sera menée sur des sites au Royaume-Uni et est soutenue par l'organe de recherche du National Institute for Health (NIH) britannique.La Société du Grand Paris a attribué au groupement d’entreprises piloté par Vinci Construction le contrat de réalisation du viaduc de la ligne 18 du Grand Paris Express, plus grand projet de mobilité urbaine actuellement en cours en Europe. D’un montant de 193 millions d’euros, dont 20 % confié à des PME, le contrat porte sur l’ensemble du génie civil de cet ouvrage d’art de 6,7 kilomètres, dont les voussoirs seront préfabriqués à proximité du projet.Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, a annoncé avoir enregistré une activité commerciale record en 2020 avec 1 028 mégawatts sécurisés, soit 2,6 fois le niveau de la puissance sécurisée en 2019. Les entreprises, qui consomment de l'électricité renouvelable à travers les Corporate PPAs (Corporate Power Purchase Agreement, contrat direct entre un producteur d'énergie et une entreprise) représentent 25 % de la base clients. La durée moyenne des contrats signés en 2020 s'établit à 16,4 années.