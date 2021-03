Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 17 mars 2021

© AOF 2021

Actia fait état de tensions sur sa chaine d'approvisionnement en liaison avec la pénurie mondiale de composants électroniques qui s'amplifie depuis plusieurs semaines. En particulier, le concepteur et fabricant d'électronique au service de la gestion des systèmes souligne les difficultés rencontrées auprès des fabricants de semi-conducteurs, eux même mis en difficultés par les capacités de livraisons des principaux fondeurs à la source de ces composants.Assystem a dévoilé des résultats 2020 marqués par l'impact significatif de la pandémie. Le groupe international d'ingénierie a essuyé une perte nette de 21,1 millions d'euros contre un profit de 27,9 millions d'euros en 2019. Hors incidence de la contribution d'Expleo Group, dont il détient il détient 38,2% du capital, le résultat net est de 14,1 millions d'euros, à comparer à 14,3 millions d'euros en 2019. Le résultat opérationnel d'activité a atteint 24,8 millions d'euros, contre 35,2 millions d'euros en 2019. La marge opérationnelle d'activité s'élève à 5,3%, contre 7,1% un an plus tôt.Le groupe de conseil en ingénierie et services publiera ses résultats annuels.Le fabricant de bateaux publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Credit Agricole Italia a modifié son accord avec la société de gestion d'actifs Algebris et rachètera sa participation de 5,38% dans Creval même si le projet de rachat du groupe bancaire français sur son homologue italien échoue, rapporte Reuters. La filiale italienne du groupe français a proposé 10,50 euros par action pour racheter 100% de Creval, soit un investissement total de 737 millions d'euros. Mais la banque lombarde n'a pas donné son accord et plusieurs actionnaires ont jugé l'offre présentée en novembre dernier insuffisante.Elior a obtenu un PGE de 225 millions d'euros garanti à hauteur de 80 % par l'Etat français pour consolider son assise financière et diversifier ses moyens de financement. La liquidité du Groupe est augmentée de la totalité de ce montant. Le prêt garanti par l'Etat français est à échéance initiale de douze mois, avec option d'extension jusqu'à cinq années additionnelles. Cette option est exerçable par la société à sa discrétion, à l'issue de la période initiale d'un an.ESI a dévoilé un résultat net de 1,4 million d'euros. Dans son communiqué, le groupe ne rappelle pas son résultat net de 2019. Le résultat opérationnel ajusté des solutions de Prototypage Virtuel a chuté de 55,6% à 3,7 millions d'euros. Il a reculé de 55% à taux de change constants. Le chiffre d'affaires 2020 a reculé de 8,7% à taux de change constants à 132,6 millions d'euros.Mardi soir, Fnac Darty a annoncé la réussite de sa nouvelle stratégie de financement. Le groupe a placé sa première Oceane pour un montant de 200 millions d'euros à échéance 2027. Il étendu sa ligne de crédit RCF à 500 millions d'euros avec une maturité maximale en 2028 et le remboursement du Senior Term Loan Facility de 200 millions d'euros venant à échéance en avril 2023. Fnac Darty a enfin remboursé l'intégralité de son Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 500 millions d'euros.Le trafic total du Groupe ADP a diminué de 67,5% sur le mois de février 2021 par rapport à février 2020 avec 7,8 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 33,1% du niveau du trafic groupe du mois de février 2019. Hors l'effet périmètre favorable de l'intégration du trafic des aéroports de GMR Airports, qui ne figuraient pas dans le groupe en février 2020, la baisse du trafic groupe serait de - 77,7%. En février 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic avec 1,3 million de passagers accueillis est en baisse de 82,7% par rapport à février 2020.Lors du dernier conseil de surveillance de Laurent Perrier, Maurice de Kervénoael a souhaité démissionner de son poste de président pour des raisons personnelles. La présidence a été confiée à Patrick Thomas et ce à compter du 1er avril 2021. Maurice de Kervénoaël reste toutefois membre du conseil de surveillance. Lors de cette même séance, Marie Cheval, membre du conseil de surveillance et du comité d'audit depuis 2013, a été nommée vice-présidente du conseil de surveillance, en remplacement de Patrick Thomas.Lumibird a publié un résultat net 2020 de 5,6 millions d'euros, contre 8,8 millions en 2019. Hors l'effet de la fraude aux moyens de paiement (3,2 millions d'euros net d'impôts), le résultat net serait ressorti stable. Le résultat opérationnel courant atteint 14,1 millions d'euros (+14,6%), soit 11,2% du chiffre d'affaires, à comparer à 11,1% un an plus tôt. Après impact des éléments non récurrents (dont coûts de la fraude aux moyens de paiement et frais d'acquisition des regroupements d'entreprises), le résultat opérationnel ressort à 8,9 millions d'euros, contre 11,3 millions en 2019.Novacyt a annoncé l'expansion de son service VersaLab avec le lancement de laboratoires de traitement mobiles (MPL -Mobile Processing Laboratories) pour fournir des tests d'amplification en chaînepar polymérase rapides(PCR) sur site. Les tests seront effectués à l'aide d'écouvillons nasaux à mi-nez qui se sont révélés efficaces et bien tolérés par rapport aux écouvillons nasopharyngés plus invasifs dans l'analyse préliminaire de l'essai clinique de l'Université Queen Mary de Londres dans les maisons de soins, présenté par le Groupe le 16 novembre 2020.Le groupe audiovisuel publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Après Korian, c'est désormais au tour d'Orpea de présenter ses résultats 2020. L'an dernier, le spécialiste de la prise en charge a dégagé un résultat net (part du groupe) de 160 millions d'euros (-31,6% sur un an) et un Ebitdar (Ebitda avant loyers) de 963 millions d'euros (-2% sur un an). Il en découle une marge de 24,6%, en baisse de 170 points de base par rapport à 2019. De son côté, le chiffre d'affaires d'Orpea est ressorti à 3,92 milliards d'euros, en croissance de 4,9% à données publiées.Pernod Ricard annonce sa collaboration avec Lafayette Imports, société récemment fondée par Elwyn Gladstone et Mark Teasdale, tous deux déjà associés au sein de Biggar & Leith. Ils ont à leur actif le développement du gin Hendrick's notamment. Cette nouvelle entité contribuera au développement de certaines marques super-premium du groupe. Lafayette Imports accompagnera les marques Pernod Ricard suivantes : le gin Plymouth et le whiskey irlandais Powers ainsi qu'une gamme de whiskeys irlandais artisanaux, au nombre desquels les single malts Knappogue Castle et Clontarf.Rexel annonce aujourd'hui avoir acquis une participation minoritaire (25%) dans Trace Software International, une société d'édition de logiciels spécialisée dans la conception électrique et le calcul pour les constructions du secteur tertiaire, ainsi que 100 % de Freshmile Services, un opérateur indépendant de bornes de recharge pour véhicules électriques offrant à la fois des services et un logiciel de supervision.Vinci a fait état d'une chute de 16,6% du trafic des réseaux interurbains gérés par Vinci Autoroutes en février 2021 par rapport à l'an dernier à la même époque. Pour les véhicules légers, le repli est de 19,3%, alors que pour les poids lourds, il est de 2,8%. Vinci Airports a lui vu son trafic de passagers chuter de 84,5%, notamment au Royaume-Uni et au Cambodge (-98,3% et -96,4% respectivement), alors qu'en France la baisse a été de 84,6%. Le Brésil est le marché qui s'en sort le mieux avec un repli de 41%.Le spécialiste de la santé animale publiera ce soir ses résultats annuels.