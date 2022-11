Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 2 novembre 2022 02/11/2022 | 08:57 Envoyer par e-mail :

Hermès a caracolé en tête de l'indice phare de la place parisienne lors de la séance du 1er novembre, affichant une hausse de 3,01% à 1 350 euros. Le groupe a été talonné par une autre valeur de luxe, Kering (+2,75% à 476,46 euros). LVMH a enregistré pour sa part une progression de 1,85% à 650,80 euros. Tout le secteur a été soutenu par des spéculations sur un assouplissement des mesures contre le Covid-19 en Chine.



McPhy Energy

McPhy Energy a annoncé la décision finale d'investissement de sa Gigafactory d'électrolyseurs sur le site de Belfort par son Conseil d'administration en date du 26 octobre. Cette approbation a été suivie par la signature avec Bpifrance d'un contrat d'aide publique par l'État français jusqu'à 114 millions d'euros destinée à la Gigafactory dans le cadre du dispositif PIIEC (Projet Important d'Intérêt Européen Commun). L'éligibilité du projet de McPhy à ce dispositif a été validée par la Commission européenne en juillet dernier



Orpea

L'action Orpea a affiché la plus forte hausse de l'indice SBF 120 à la clôture de la séance du 1er novembre (+11,98% à 9,9 euros), enregistrant une performance moins élevée que la veille (+ 24,05%). La volatilité est très forte pour Orpea qui s'est mis sous protection judiciaire en raison d'une renégociation de sa dette, y compris les covenants de nombreuses lignes de financement qui risquent de ne pas être respectés en l'état au 31 décembre 2022.

Imerys

Imerys a enregistré au troisième trimestre un Ebitda courant en augmentation de 14,9 %, à 193 millions d'euros. Il a progressé de 10,2 % à 568 millions d'euros sur les neuf premiers mois. La société a généré un chiffre d'affaires en hausse de 20,8 % à 1,116 milliard d'euros au troisième trimestre. Le spécialiste des minéraux de spécialité affiche un croissance organique de 13,3 % (progression de 14 % sur les neuf premiers mois de 2022), " fruit de la politique de prix face aux pressions inflationnistes sur les coûts ".



PAT

Groupe PAT a essuyé une perte nette, part du groupe, de 1,05 million d'euros au premier semestre contre une perte de 1,084 million d'euros, un an auparavant. La perte d'exploitation est elle aussi restée pratiquement stable à 1,534 million d'euros. Elle s'était élevée à 1,541 million d'euros au premier semestre 2021. Le chiffre d'affaires a baissé de 10% à 896 000 euros.



Sodexo

Lors de son Capital Markets Day, qui se tient aujourd'hui, Sodexo présentera son plan stratégique à horizon 2025. Dans ce cadre, le groupe a indiqué cibler pour l'exercice 2023 une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 8% et 10% et une marge d'exploitation proche de 5,5% à taux constants. Pour les exercices 2024 et 2025, Sodexo table sur une croissance interne du chiffre d'affaires de 6 à 8% et sur une marge d'exploitation supérieure à 6% en 2025.



Spie

Spie est entrée en négociations exclusives avec Belfor, spécialiste de l'assainissement après sinistre, pour l'acquisition de ses activités de protection incendie pour le secteur du nucléaire en France. Basée à Maisons-Alfort en région parisienne, la société emploie environ 80 collaborateurs qualifiés et a réalisé un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros en 2021.

Verallia

Verallia a signé un accord ferme avec une filiale de Sun European Partners en vue de l'acquisition d'Allied Glass. Avec cette acquisition, le troisième producteur mondial de l'emballage en verre entend bénéficier de l'expertise d'Allied Glass dans la production de bouteilles en verre premium, notamment dans les secteurs du Scotch Whisky et du Gin, et tirer parti de sa position établie sur le marché britannique. La transaction est évaluée à environ 315 millions de livres (valeur d'entreprise) et sera financée par la trésorerie disponible de Verallia.









© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv HERMÈS INTERNATIONAL 1.44% 1369.5 -12.11% IMERYS -4.68% 39.92 14.61% KERING 1.27% 483.45 -32.60% LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE 1.24% 658.9 -10.48% MCPHY ENERGY 1.60% 11.765 -46.49% ORPEA -8.05% 8.372 -89.56% PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES -1.86% 15.8 -13.44% SODEXO -1.53% 87.44 15.23% SPIE SA -0.51% 23.44 3.87% VERALLIA -0.36% 28.06 -9.04%