Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 2 septembre 2020

Archos informe ses actionnaires que les organes de décision de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) ont rendu, le 31 août 2020, un avis favorable concernant la poursuite des discussions en vue de la restructuration de la dette de 6 millions d'euros de nominal due par Archos à la BEI, telle que présentée dans le communiqué de presse d'Archos du 25 août 2020.Au premier semestre, bioMérieux a réalisé un résultat net de 173 millions d'euros, en hausse de 23% grâce à la forte demande liée à la crise du coronavirus. Le spécialiste du diagnostic in vitro a d'ailleurs précisé que performance remarquable qui s'annonce en 2020 ne pouvait être extrapolée en l'état. Le résultat opérationnel courant contributif s'est établi à 253 millions,en croissance de 28%. La marge opérationnelle courante contributive a atteint 17,1% contre 15,5% un an plus tôt.La société Thanomwongse, détenue conjointement par Colas et ses partenaires thaïlandais, a remporté en groupement avec l'entreprise thaïlandaise Nawarat Patanakarn un contrat pour la construction de la piste 3, de l'extension du taxiway D et du taxiway périphérique de l'aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok.Le spécialiste du développement et de l'édition de logiciels de jeux vidéo Nacon a précisé anticiper une croissance plus forte que prévu de son pôle accessoires gaming grâce à la bonne tenue des ventes de manettes et au succès de sa nouvelle gamme de casques premium RIG acquise en mars 2020. Concernant les jeux, l'entreprise précise que le chiffre d'affaires réalisé sur le back catalogue est très bien orienté depuis le début de l'exercice et profite des changements structurels de mode de consommation des joueurs qui favorisent toujours davantage le canal digital dans leur processus d'achat.Pernod Ricard a dévoilé des résultats annuels dégradés par la chute de la demande liée aux mesures de confinement. Le numéro deux mondial des vins et spiritueux a logiquement pâti de l'effondrement du "Travel Retail" (ventes dans aéroports) et de la forte baisse du "On Trade" (ventes auprès des bars et restaurants). Pour autant, la résistance du "Off Trade (ventes dans les magasins, etc.) et une gestion rigoureuse des coûts ont permis au groupe familial de limiter la casse. Le repli du résultat opérationnel courant ressort en effet moins marqué que prévu.SUEZ a conclu un accord avec AMP Capital, UniSuper et Macquarie Prism pour la cession de 4,8 % de sa participation au sein d'AquaSure, le partenariat public-privé assurant l'exploitation de l'usine de dessalement de l'État de Victoria en Australie, pour un montant de 76 millions de dollars australiens. La cession devrait être finalisée au troisième trimestre 2020. A l'issue de cette opération, la participation de Suez au sein d'AquaSure s'élèvera à 6,9 %.Vetoquinol a confirmé l'acquisition des droits en Europe et au Royaume-Uni des familles de produits Profender et Drontal.Cette acquisition a été finalisée le 1er août 2020.Vetoquinol a acquis les produits Profender et Drontal, la propriété intellectuelle, les enregistrements et autres droits actuellement détenus par Bayer AG Animal Health pour l'Europe et le Royaume-Uni. L'achat de Profender et Drontal par Vetoquinol est lié à l'acquisition par Elanco de Bayer AG Animal Health, acquisition qui a été finalisée le 1er août 2020.A la suite de discussions avec ses actionnaires de référence et ses banques en vue de la définition d'un nouveau dispositif de refinancement, Vallourec envisage d'étendre le dialogue à l'ensemble de ses créanciers bancaires et obligataires, et des autres parties prenantes. Le fabricant de tubes sans soudure en acier souhaite parvenir à une restructuration financière qui appréhende l'ensemble des emprunts contractés au niveau de Vallourec.