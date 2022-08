Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 24 août 2022

© AOF 2022

La biotech dévoilera ses résultats du premier semestre et son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.Le vaisseau spatial Orion de la NASA sera lancé dans quelques jours du Centre spatial Kennedy en Floride, aux États-Unis, pour sa mission vers la Lune. Le module de service européen (ESM) construit par Airbus propulsera Orion vers son orbite lunaire puis vers la Terre dans le cadre des missions Artemis de la NASA. Airbus a développé l'ESM en tant que maître d'œuvre de l'Agence Spatiale.BIO-UV Group a reçu une nouvelle commande pour la fourniture d'un système de traitement des eaux de ballast à faible débit de BIO-SEA dans le cadre d'un projet retrofit à bord du navire d'expédition Quest (projet de rénovation) pour le compte de la compagnie américaine Cruise Management International (CMI). Long de 49 mètres, d'un tonnage d'environ 1300 tonnes, et doté d'une capacité de 60 passagers, le Quest sera le cinquième navire de CMI à être équipé par la société norvégienne TECO2030, partenaire de BIO-UV Group, d'un système de traitement des eaux de ballast BIO-SEA.La BCE a confirmé des amendes d'un montant total de 4,765 millions d'euros au Crédit Agricole et à deux de ses filiales. La banque centrale leur reproche d'avoir classé des actions en capital CET1 sans autorisation préalable. Ces amendes, infligées en 2018, avaient été annulées par le Tribunal de l'Union européenne deux ans plus tard. Crédit Agricole peut faire appel auprès de la Cour de justice de l'Union européenne.L'expert en data marketing et communication annoncera ses résultats du premier semestre.Yann Leca, vice-président exécutif et directeur financier d'OVHcloud a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle et quittera l'entreprise fin octobre, après l'annonce des résultats financiers de l'année fiscale 2022. Un processus de recrutement est actuellement en cours afin de pourvoir son poste.Riber a reçu une commande d'un système de production MBE 49 en Asie. Ce système sera utilisé pour la production de circuits radio fréquence et micro-ondes. "Cette nouvelle commande confirme l'adoption par le marché du MBE 49, l'un des systèmes de dépôt en couches minces les plus performants pour le développement d'applications électroniques à base de semi-conducteurs composés" a commenté le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs. La machine commandée sera livrée en 2023.Le partenariat Bonaparte CCS Assessment entre TotalEnergies (26%), INPEX (53%, opérateur) et Woodside (21%) s'est vu attribuer un permis d'évaluation de stockage de CO2 au large de la côte nord-ouest de l'Australie, autorisant les partenaires à réaliser des travaux d'évaluation et d'appréciation sur le permis G-7-AP, considéré comme une zone prometteuse pour la séquestration géologique de CO2. Les travaux d'évaluation commenceront en 2023.L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a émis des recommandations pour l'utilisation du vaccin inactivé contre la Covid-19 de Valneva. Les recommandations provisoires de l'OMS concernant l'utilisation du vaccin VLA2001 de Valneva ont été élaborées sur la base de l'avis émis par le groupe stratégique consultatif d'experts de l'OMS (SAGE), lors de sa réunion extraordinaire du 11 août 2022 et publiées dans son document de référence, a confirmé la biotech franco-autrichienne.