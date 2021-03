Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 24 mars 2021

© AOF 2021

BIOMERIEUXbioMérieux a annoncé le marquage CE de Vidas TB IGRA. Ce test de mesure de l'interféron gamma, innovant et totalement automatisé, permet de diagnostiquer une infection tuberculeuse latente. La tuberculose demeure un problème majeur de santé publique à travers le monde. Avec 10 millions de nouveaux malades et 1,4 million de morts dans le monde en 20191, elle représente une des causes principales de mortalité due à une maladie infectieuse, rappelle le spécialiste du diagnostic in vitro.CARREFOURCarrefour Brésil a conclu un accord avec Advent International et Walmart en vue de l'acquisition de Grupo Big Brasil (Grupo Big), troisième acteur de la distribution alimentaire au Brésil. Cette acquisition renforce la présence de Carrefour Brésil sur ce marché au potentiel de croissance important. Elle lui permettra d'offrir aux consommateurs brésiliens une gamme élargie de produits et de services à des prix plus compétitifs.CRITLe Groupe CRIT a publié un résultat net, part du groupe, de 1,5 million d'euros en 2020, après 73 millions en 2019. Son EBITDA affiche une chute de 56,2% à 74,5 millions d'euros, pour une marge de 4,3% (-2,5 points de pourcentage). Dans un contexte sans précédent, le chiffre d'affaires recule quant à lui de 29,6% pour s'établir 1,752 milliard d'euros. Le pôle travail temporaire, qui représente 87% de l'activité totale, enregistre un repli de 24,9%, dont -31,4% au premier semestre 2020 et -13,3% au dernier trimestre, marquant ainsi une certaine reprise en fin d'exercice.GAUSSINGaussin Manugistique a présenté sa nouvelle solution de tracteur à hydrogène autonome équipé d'un bras robotisé, qui est destinée aux grands acteurs de la logistique et du e-commerce. Cette technologie développée à la demande de différents clients sera testée chez deux grands acteurs de la logistique et du e-commerce aux États-Unis et en Europe mi-2021. L'objectif de ces tests est de confirmer la performance du système dans la configuration des sites clients et prévoir un déploiement commercial avant la fin de l'année 2021.HIGH COHigh Co a publié un résultat net part du groupe en retrait de 36,5% en 2020, à 5,77 millions d'euros. La maîtrise des coûts a permis de limiter la baisse du résultat des activités ordinaires ajusté à 28,8%, moins forte qu'attendue, celui-ci s'établissant à 12,18 millions d'euros, grâce à une croissance de 4,3% au second semestre. La marge opérationnelle ajustée ressort quant à elle à 16,4%, en retrait de 430 points de base. La marge brute de l'expert en data marketing et communication est est de 74,16 millions d'euros, en baisse de 10,3%.NOVACYTNovacyt va lancer cette semaine SNPsig VariPLEX, son panel de tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) marqué CE capable de détecter avec un seul kit les quatre variants préoccupants de la Covid-19, actuellement identifiés et les deux mutations les plus significatives sur le plan biologique.ORAPIOrapi a dévoilé son nouveau plan stratégique 2021 - 2025, baptisé ORAPI 2025. Le fabricant de produits et solutions de haute technologie pour l'hygiène et la maintenance industrielle prévoit d'atteindre une croissance organique supérieure à 5 % par an et un Ebitda supérieur à 8 %. Le groupe entend renforcer sa position de fabricant et augmenter significativement la part des marques propres pour représenter 75% du chiffre d'affaires.SMCPEn 2020, le chiffre d'affaires consolidé de SMCP s'est établi à 873 millions d'euros, en baisse de 23,9% en organique. En données publiées, le chiffre d'affaires a reculé de 22,9%. Cette performance reflète une baisse de-28,6% en like-for-like (à nombre de magasins comparables). Au cours de ces 12 derniers mois, SMCP a réalisé 12 ouvertures nettes de magasins opérés en propre (DOS). L'année 2020 a été marquée par une forte accélération du chiffre d'affaires e-commerce (+27,6%), permettant de compenser partiellement l'impact de la crise.TOUR EIFFELLa Société de la Tour Eiffel annonce la signature avec Trajectoire Formation, centre de formation créé en 1993 à l'initiative des entreprises de l'hôtellerie, portant sur une superficie totale de 1 351 m². Cette opération porte le taux d'occupation total de l'immeuble Odyssée à 88%. L'immeuble de 12 670 m², qui a rejoint le portefeuille de la foncière en 2016 est situé à Guyancourt sur le Pôle de Saint Quentin en Yvelines, 2ème pôle économique de l'ouest du Grand Paris.