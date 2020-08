Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 26 août 2020

0

Le groupe spécialisé dans les services médicaux publiera ses résultats annuels.Bone Therapeutics a accusé au premier semestre 2020 une perte opérationnelle de 9,10 millions d'euros, contre 5,44 millions au premier semestre 2019. La biotech basée en Belgique a clôturé le semestre avec 10,04 millions d'euros de trésorerie. La trésorerie utilisée sur la période s'élève à 8,86 millions, hors produits net de financement, contre 5,12 millions sur la même période en 2019.Le groupe de construction et de concessions publiera ses résultats semestriels. Eiffage, au travers de Valens (filiale d'Eiffage Construction en Belgique), a remporté en groupement avec Besix et In Advance la construction en entreprise générale du nouveau siège de la RTBF, média de service public de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Schaerbeek (nord-est de Bruxelles) pour un montant de près de 100 millions d'euros (part Eiffage 40%). Baptisé Media Square, le futur bâtiment d'une superficie de près de 40 000 m2 accueillera les collaborateurs de la RTBF.Le groupe Mediapro, nouvel acteur-clé du football français, et Free ont conclu un accord pour la distribution de la chaîne Téléfoot auprès des abonnés Freebox ADSL et Fibre. Cet accord porte sur les saisons 2020/2021 à 2023/2024 inclus. Les abonnés Freebox pourront ainsi bénéficier de l'intégralité des programmes et des matchs proposés sur la chaîne Téléfoot et sur les canaux additionnels Téléfoot Stadium (Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT, UEFA Europa League et, pour la saison 2020/2021 UEFA Champions League).Au premier semestre 2020, le groupe IT Link a enregistré un chiffre d’affaires de près de 2 millions d’euros, en recul organique de 4,4%. Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre de la société de conseil spécialisée dans le numérique affiche un retrait de 20,2%. Les pertes d’activité des mois d’avril et mai, particulièrement affectés par les mesures de confinement, ont en partie été compensées par une reprise au mois de juin plus dynamique que prévue.JCDecaux a remporté, à la suite d'un appel d'offres, le contrat de mobilier urbain de la ville de Campinas (plus de 1,2 million d'habitants), la troisième municipalité la plus peuplée de l'État de São Paulo, pour une durée de 20 ans. Ce contrat exclusif porte sur la conception, l'installation, la gestion, la maintenance et l'exploitation publicitaire de 140 horloges digitales, qui offriront des solutions créatives et personnalisées pour répondre à la demande publicitaire locale.Solvay a placé un emprunt obligataire hybride perpétuel d'un montant nominal global de 500 million d'euros, destiné adresser les besoins généraux du groupe, y compris le remboursement éventuel d'autres dettes. La nouvelle obligation hybride de 500 million d'euros a une échéance perpétuelle avec une première date de remboursement le 2 décembre 2025 et paiera un coupon fixe de 2,5 % (avec un rendement correspondant à 2.625 %) jusqu'au 2 mars 2026 (date de première réinitialisation). Le coupon sera réinitialisé à cette date et tous les 5 ans par la suite.Voltalia a vendu un projet éolien prêt à construire de 28 mégawatts à l'entreprise japonaise de construction Toda. Pour ce projet situé au sein du complexe Serra Branca de Voltalia, l'entreprise fournira à Toda des services de construction, d'exploitation, de maintenance et de gestion administrative.