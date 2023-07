Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 26 juillet 2023

Airbus

Le constructeur aéronautique publiera ses résultats du premier semestre.



Assystem

Assystem, groupe international d'ingénierie, a réalisé au premier semestre 2023 un chiffre d'affaires de 282,5 millions d'euros, en croissance de 16,9%, dont 13,9% en organique. La croissance interne a été tirée par les activités Nucléaire, dont les revenus ont atteint 198,1 millions d'euros. Elles sont en progression de 15,4%, dont 15,8% de croissance organique. Concernant les activités dans la zone Pacifique, Assystem a conclu un accord de cession d'Assystem Polynésie et d'Assystem Nouvelle-Calédonie avec le management actuel de ces sociétés.



Bic

Le fabricant de stylos, briquets, rasoirs et articles promotionnels rendra compte de ses résultats du premier semestre.



Bureau Veritas

Le spécialiste des essais, de l'inspection et de la certification a communiqué ses résultats du premier semestre. A suivre...



Carmila

Carmila annonce pour le premier semestre 2023 un résultat net récurrent par action à 0,85 euro, en hausse de 2,6% par rapport au premier semestre 2022. La troisième société cotée de centres commerciaux en Europe confirme sa prévision de résultat récurrent par action annuel attendu de 1,57 euro. Le chiffre d'affaires des commerçants ressort en augmentation de 7% par rapport au premier semestre 2022, et les loyers nets en hausse de 4,5% à périmètre constant sur un an à 175 millions d'euros.



Carrefour

Le distributeur annoncera ses résultats du premier semestre.



Compagnie des Alpes

Au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2022/23 (période close le 30 juin 2023), le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie des Alpes s'est élevé à 893,7 millions d'euros contre 744,7 millions d'euros lors de la même période de l'exercice précédent, soit une progression de 20% à périmètre réel. La société spécialiste du tourisme en montagne précise que " retraitée de l'acquisition de MMV, la croissance à périmètre comparable atteint 11,6% ". Au cours du seul 3ème trimestre de l'exercice 2022/23, la société a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 215,2 millions d'euros.



Danone

Au premier semestre, Danone a généré un résultat net, part du groupe, en progression de 48,2% à 1,093 milliard d'euros. Le résultat opérationnel courant a augmenté de 7,6% à 1,73 milliards d'euros. Le groupe d'agroalimentaire affiche une marge opérationnelle courante de 12,2%, en progression de 14 points de base. Le chiffre d'affaires net a atteint 14,167 milliards d'euros, en hausse de 6,3% en données publiées et de 8,4% en données comparables, intégrant un effet prix positif de 9,4% et un effet volume/mix négatif de 1,1%.



Elis

Le groupe de blanchisserie industrielle dévoilera ses résultats du premier semestre.



Eramet

L'entreprise minière et métallurgique communiquera ses résultats du premier semestre.



EssilorLuxottica

Au titre du premier semestre 2023, EssilorLuxottica a dégagé un résultat net part du groupe ajusté de 1,66 milliard d'euros, en hausse de 6,9%. Le résultat opérationnel ajusté du géant de l'optique est ressorti à 2,35 milliards d'euros, en amélioration de 6,6%. Sur la période, le chiffre d'affaires a augmenté de 7,1% pour atteindre 12 ,85 milliards d'euros. La marge brute ajustée s'est élevée à 8,24 milliards d'euros, atteignant 64,1 % du chiffre d'affaires.



LNA Santé

" Au deuxième trimestre 2023, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé s'élève à 180,0 millions d'euros , en progression de 7,0% par rapport à la même période de l'an passé, dont 6,0% de croissance organique et 1,0% de croissance externe ". Le groupe spécialiste du soin aux personnes fragilisées précise qu'au terme du 1er semestre 2023, son chiffre d'affaires Exploitation atteint ainsi 357,1 millions d'euros , en hausse de 6,7% par rapport au 1er semestre 2022, dont 6,4% de croissance organique.



LVMH

LVMH a enregistré un résultat net part du groupe à 8,481 milliards d'euros, en hausse de 30 %, au premier semestre. Son résultat opérationnel courant ressort à 11,574 millions d'euros, en hausse de 13 % avec une marge opérationnelle courante se situant à 27,4 % des ventes, en repli de 0,5 point. Les ventes s'élèvent à 42,2 milliards, en hausse de 15 %. La croissance interne s'est élevée à 17%. Toutes les activités réalisent une croissance organique à 2 chiffres de leurs ventes à l'exception des Vins et Spiritueux (-3%) qui font face à une base de comparaison particulièrement élevée.



Michelin

Le fabricant de pneumatiques indiquera ses résultats du premier semestre.



Nexans

La multinationale de l'industrie de la ligne de transmission par câble a publié ses résultats du premier semestre. A suivre...



Orange

Au premier semestre, Orange a généré un résultat net en recul de 25,8% à 1,09 milliard d'euros. Son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et après location (EBITDAaL) a augmenté de 0,8% sur une base comparable pour atteindre 5,895 milliards d'euros. Les revenus ont augmenté de 2% en données comparables à 21,545 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a progressé de 2,6% à 10,93 milliards d'euros au deuxième trimestre 2023 et de 2%.



Saint-Gobain

Le spécialiste des matériaux de construction indiquera ses résultats du premier semestre.



Seb

Le spécialiste du petit électroménager et des articles culinaires dévoilera ses résultats du premier semestre.



Soitec

Si l'activité de Soitec a nettement reculé au premier trimestre, le fabricant français de substrats électroniques à haute performance a confirmé ses objectifs annuels. Sur la période, clos fin juin, le chiffre d'affaires a atteint 157 millions d'euros, en recul de 23% en données publiées et de 24% à périmètre et change constants. L'activité Communications mobiles a été pénalisée par l'apurement des stocks en cours à travers l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du marché des smartphones. Elle a enregistré un recul de 43% à données comparables de ses revenus à 89 millions d'euros.



Stellantis

Stellantis a établi de nouveaux records au premier semestre 2023 pour son chiffre d'affaires net, son résultat opérationnel courant et son bénéfice net. Le bénéfice net du constructeur automobile de 10,9 milliards d'euros est en augmentation de 37% et son résultat opérationnel courant de 14,1 milliards d'euros est en croissance de 11 %. Stellantis affiche une marge opérationnelle courante de 14,4%, en repli de 10 points de base sur un an. La progression de 12% du chiffre d'affaires net de 98,4 milliards d'euros est " principalement liée à augmentation de ses volumes de ventes ".



Teleperformance

Le spécialiste de la gestion de la relation client communiquera ses résultats du premier semestre.



Vicat

Le groupe spécialiste de la production de ciment, de béton & granulats indiquera ses résultats du premier semestre.



Voltalia

L'entreprise internationale des énergies renouvelables annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Wavestone

Le groupe de conseil rendra compte de son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Worldline

Worldline a enregistré au premier semestre un bond de 51,6% de son résultat net, part du groupe, à 81 millions d'euros. L'excédent brut opérationnel (EBO) a augmenté de 13,4% à 519 millions d'euros, soit 23,1% du chiffre d'affaires, en hausse de 80 points de base. Le chiffre d'affaires a atteint 2,242 milliards d'euros, en croissance interne de 9,3%.