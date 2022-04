Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 27 avril 2022

© AOF 2022

Le groupe aéroportuaire a publié son chiffre d'affaires du premier trimestre. A suivre...Les ventes d'Air Liquide ont progressé de 8 % en comparable et de 29 % en publié au premier trimestre, à 6,9 milliards d'euros, dont 6,6 milliards pour l'activité Gaz & Services. Selon le spécialiste des gaz industriels, cette hausse reflète " notamment la hausse significative des prix de l'énergie répercutée contractuellement aux clients Grande Industrie ". Les Gaz & Services, qui représentent plus de 95 % de l'activité du groupe, progressent de 7,1 % en comparable.L'entreprise de services du numérique a publié son chiffre d'affaires du premier trimestre. A suivre...Fort d'une performance supérieure à ses attentes au premier trimestre, Bic a rehaussé son objectif de croissance. Le fabricant de produits de consommation courante vise désormais un objectif de croissance du chiffre d'affaires 2022 à taux de change constants dans le haut de la fourchette comprise entre 7% et 9%. " La récente accélération de l'inflation des coûts devrait avoir un impact négatif sur les marges d'exploitation, et nous prenons les mesures nécessaires afin de limiter cet impact ", a cependant prévenu Bic.Dassault Systèmes relève son objectif de bénéfice par action 2022 du fait de la bonne performance du premier trimestre. L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur vise désormais un bénéfice par action dilué ajusté en croissance de 9% à 11%, soit de 1,04 à 1,06 euro contre de 0,98 euro à 1 euro auparavant. Dassault Système vise toujours vise une croissance du chiffre d'affaires ajusté de 9 à 10% à taux de change constants, soit entre 5,355 et 5,405 milliards d'euros, et une croissance du chiffre d'affaires logiciel du même ordre.Le groupe biopharmaceutique a publié son chiffre d'affaires du premier trimestre. A suivre...Manitou a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros, en repli de 4 %. Le repli de l'activité du spécialiste de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement a reculé de 6 % en comparable. " Ce retrait est la conséquence directe de la vague de la crise sanitaire du début d'année et des difficultés d'approvisionnement en composants qui ont ralenti les livraisons de produits finis " a commenté Michel Denis, Directeur général. Les prises de commandes machines ont atteint 637 millions d'euros contre 815 millions d'euros au premier trimestre 2021.C'est au tour de Michelin de lever le voile sur ses performances commerciales du début d'année. Lors du premier trimestre 2022, le fabricant de pneumatiques a réalisé des ventes de 6,481 milliards d'euros, en hausse de 19 % sur un an. Le groupe évoque un effet volume légèrement positif de 0,5 % ; un effet prix-mix très favorable de 13,5 % ; une forte croissance (à hauteur de 12 %) des activités hors pneus, et un impact favorable (+ 3,4 %) des parités monétaires ; et un impact périmètre favorable (+ 0,8 %).L'expert des spécialités électriques et des matériaux en graphite publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Le fabricant de câbles a publié son chiffre d'affaires du premier trimestre. A suivre...Le groupe immobilier publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.L'équipementier automobile a publié son chiffre d'affaires du premier trimestre. A suivre...Le chiffre d'affaires de Schneider Electric au premier trimestre 2022 a atteint 7,566 milliard d'euros, en hausse organique de 9,8 % et en progression de +15,9 % en croissance publiée. Les Produits (60 % de l'activité au premier trimestre) sont en progression organique de 13 %, marquée par une croissance à deux chiffres des deux activités, Gestion de l'énergie et Automatismes industriels. Les Systèmes (22 % des revenus) réalisent une croissance organique de 3 %.Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs publiera son chiffre d'affaires annuel.Le fournisseur de services aux entreprises publiera ses résultats annuels et son chiffre d'affaires du premier trimestre.STMicroelectronics a enregistré au premier trimestre un bénéfice net de 747 millions de dollars, multiplié par plus de 2 (105,1%). Idem pour le résultat d'exploitation : +99,5% à 877 millions de dollars, soit une marge de 24,7% contre 14,6% au premier trimestre 2021. La marge brute, un indicateur très suivi de rentabilité, est passée en un an de 39% à 46,7%. Le fabricant de semi-conducteurs a bénéficié de l'effet de levier permis par un chiffre d'affaires net de 3,55 milliards de dollars, en hausse de 17,6 %.Le chiffre d'affaires consolidé de Sword au premier trimestre 2022 s'est élevé à 63,6 millions d'euros. En excluant Sword GRC, société cédée en février, le chiffre d'affaires consolidé est de 58,6 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires prend en compte un mois de Ping Network Solutions, société acquise en mars 2022 et trois mois de AiM, société acquise en juillet 2021. Le groupe informatique a réalisé une croissance organique de 22,6 % par rapport à un budget de 15 %.Le spécialiste des revêtements de sol et des surfaces sportives publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.La foncière spécialisée dans les centres commerciaux publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Le chiffre d'affaires de Worldline au premier trimestre 2022 a atteint 939 millions d'euros, soit une croissance organique de +11,6%, notamment grâce à la croissance soutenue dans les Services aux Commerçants à +15,8% de croissance organique à 627 millions d'euros. Ils ont bénéficié de la forte hausse des volumes d'acquisition commerçants (+36%). Les Services Financiers ont affiché une croissance organique de 2,5% à 223 millions d'euros.