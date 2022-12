Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 28 décembre 2022 28/12/2022 | 09:38 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires LVMH

A Paris, LVMH (+2,43% à 690,20 euros) a occupé hier le devant de la scène du CAC 40 devant ses concurrents Hermès et Kering. Tout le secteur du luxe, très lié au marché chinois, est donc tiré vers le haut après l'annonce de la Chine qui a décidé d'assouplir ses mesures pour lutter contre le Covid-19. De quoi redonner confiance aux investisseurs. Les autorités chinoises lèveront à compter du 8 janvier 2023 la quarantaine obligatoire anti coronavirus pour toute personne entrant sur son territoire.



Metabolic Explorer

L'entreprise de biochimie Metabolic Explorer, en difficulté avec la flambée de l'énergie et des matières premières, a annoncé hier l'injection prochaine de 73 millions d'euros par son principal actionnaire, le fonds SPI de la banque publique Bpifrance, et des banques privées.



Neoen

Neoen a fait état de la signature d'un Power Purchase Agreement (PPA) portant sur 215 MW avec Stanwell Corporation, fournisseur d'électricité australien. Ce contrat porte sur une durée de 15 ans représentant 65% de la capacité de production du parc éolien de Mount Hopeful. Situé dans la région au sud-ouest de Rockhampton, dans le centre de l'Etat australien du Queensland, ce futur parc disposera d'une puissance totale de 330 MW et sera détenu à 100% par le producteur français d'énergies renouvelables.



STMicroelectronics

Le spécialiste de semi conducteurs STMicroelectronics a terminé la séance de mardi en queue de peloton du CAC 40, perdant 1,07% à 33,24 euros. Sur les cinq derniers jours, le groupe affiche une baisse de 4,05%.



A Paris, LVMH (+2,43% à 690,20 euros) a occupé hier le devant de la scène du CAC 40 devant ses concurrents Hermès et Kering. Tout le secteur du luxe, très lié au marché chinois, est donc tiré vers le haut après l'annonce de la Chine qui a décidé d'assouplir ses mesures pour lutter contre le Covid-19. De quoi redonner confiance aux investisseurs. Les autorités chinoises lèveront à compter du 8 janvier 2023 la quarantaine obligatoire anti coronavirus pour toute personne entrant sur son territoire.L'entreprise de biochimie Metabolic Explorer, en difficulté avec la flambée de l'énergie et des matières premières, a annoncé hier l'injection prochaine de 73 millions d'euros par son principal actionnaire, le fonds SPI de la banque publique Bpifrance, et des banques privées.Neoen a fait état de la signature d'un Power Purchase Agreement (PPA) portant sur 215 MW avec Stanwell Corporation, fournisseur d'électricité australien. Ce contrat porte sur une durée de 15 ans représentant 65% de la capacité de production du parc éolien de Mount Hopeful. Situé dans la région au sud-ouest de Rockhampton, dans le centre de l'Etat australien du Queensland, ce futur parc disposera d'une puissance totale de 330 MW et sera détenu à 100% par le producteur français d'énergies renouvelables.Le spécialiste de semi conducteurs STMicroelectronics a terminé la séance de mardi en queue de peloton du CAC 40, perdant 1,07% à 33,24 euros. Sur les cinq derniers jours, le groupe affiche une baisse de 4,05%.

© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 -0.14% 6542.3 -9.06% KERING 0.34% 480.2 -32.31% LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.10% 691.1 -5.06% METABOLIC EXPLORER -3.07% 1.35 -79.43% NEOEN -0.92% 37.83 0.05% STMICROELECTRONICS N.V. -0.92% 32.95 -23.35%