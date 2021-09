Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 29 septembre 2021

© AOF 2021

Antin Infrastructure Partners S.A. a annoncé l'exercice intégral de l'option de surallocation par Morgan Stanley Europe SE, agissant au nom et pour le compte des établissements garants de l'offre, en qualité d'agent stabilisateur. Cet exercice donnera lieu à l'émission de 2,19 millions d'actions nouvelles supplémentaires , au prix de l'offre, soit 24 euros par action, pour un montant d'environ 52,5 millions d'euros et à la cession de 1,25 millions d'actions existantes supplémentaires pour un montant d'environ 30 millions d'euros, par LB Capital et Mark Crosbie.Le fabricant de bateaux publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.Evolis a généré un bénéfice net de 3,4 millions d'euros au premier semestre, renouant avec les profits après avoir essuyé une perte de 0,8 million, un an auparavant. Le résultat opérationnel du spécialiste des solutions de personnalisation et des systèmes d'impression sur cartes plastiques a suivi la même tendance en ressortant à 4,2 millions d'euros, soit en hausse de 4,8 millions d'euros. Le niveau des résultats est principalement lié à la progression du chiffre d’affaires, et dans une moindre mesure aux dépenses de charges externes plus faibles que sur le premier semestre 2020.Focus Home Interact a nommé Laure d’Hauteville Directrice financière du groupe et membre du Comex. Elle possède une grande expérience dans l’univers de la finance. Laure d’Hauteville a débuté sa carrière en tant qu’analyste financier dans le secteur des jeux vidéo, puis a passé dix ans dans un grand groupe international (Areva) dans des fonctions de contrôleur financier où elle a notamment œuvré tant au niveau local aux États-Unis qu’au niveau du groupe.La société biopharmaceutique publiera ses résultats semestriels.Groupe Bogart a accusé au premier semestre 2021 une perte nette de 4,7 millions d'euros, contre une perte de 7,4 millions un an plus tôt. L'Ebitda du parfumeur français a bondi de 25,5% à 13,8 millions. Son chiffre d'affaires a grimpé de 6,8% en organique pou atteindre 101,8 millions. Cette croissance tient au fort redressement constaté au deuxième trimestre 2021 sur les deux activités du groupe (+30,7%) après un début d'année difficile marqué par la poursuite des fermetures imposées de magasins en Allemagne et en Israël et une activité internationale encore ralentie.Nanobiotix a annoncé la publication, dans l'International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics (Red Journal), de résultats précliniques obtenus en collaboration avec le MD Anderson Cancer Center (MD Anderson) de l'Université du Texas. Ces données confirment l'intérêt d'étudier le potentiel du radioenhancer NBTXR3, potentiellement " first-in-class ", comme une nouvelle option thérapeutique dans le traitement de toutes les tumeurs solides et en combinaison avec différents agents anti-cancéreux, écrit la biotech française dans un communiqué.Navya a dévoilé mardi soir des résultats dégradés au titre de son premier semestre 2021. Ainsi, le spécialiste des systèmes de conduite autonome a accusé une perte nette de 12,5 millions d'euros, contre une perte de 11,3 millions d'euros un an plus tôt. De son côté, la perte opérationnelle ressort à 11,7 millions d'euros, contre -10,8 millions un an plus tôt. Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 4,60 millions d'euros lors du premier semestre 2021, en baisse de 2%.Nicox a communiqué de nouvelles données sur le NCX 470 dans un modèle non clinique de lésions de cellules rétiniennes induites par l'endothéline-1 (ET-1). NCX 470, principal candidat médicament de la société, est un analogue de prostaglandine donneur d'oxyde nitrique actuellement en phase 3 de développement clinique pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.Pernod Ricard a procédé à une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 500 millions d'euros en une tranche de 8 ans. Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l'annonce de l'émission ont permis au groupe de placer ces obligations à un coupon de 0,125%.Pharmagest a annoncé la finalisation de l'acquisition de l'éditeur français Prokov Editions, troisième acteur du marché de l'édition de logiciels médecin en France. Prokov Editions équipe en logiciels 13.000 utilisateurs médecins libéraux généralistes et spécialistes. Il est leader de l'édition de logiciels médicaux sur Mac, mais également sur iPhone et iPad pour un travail en pleine mobilité.Pizzorno Environnement a enregistré une activité en progression de 6,5% à 100,5 millions d'euros au premier semestre 2021. L'activité Propreté est ressortie en hausse de 3,8% à 80,8 millions d'euros, portée par le démarrage des nouveaux contrats de collecte et de nettoiements remportés en début d'année. L'activité Traitement-Valorisation a affiché un chiffre d'affaires en forte croissance de 19,2% à 19,7 millions d'euros sur les 6 premiers mois de l'exercice, tirée par la mise en service du nouveau casier du centre de stockage de Pierrefeu-du-Var.Le groupe spécialisé dans les solutions pour les nouvelles technologies publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.Le consortium formé par TotalEnergies, Green Investment Group, filiale du groupe Macquarie, et le développeur écossais RIDG a annoncé le dépôt d'une offre pour un projet éolien marin sur une zone située à l'ouest de l'archipel des Orcades. Ce projet, baptisé West of Orkney Windfarm, a une capacité de 2 gigawatts permettant d'alimenter en électricité plus de deux millions de foyers. Il fait actuellement l'objet d'une évaluation par le Crown Estate d'Écosse, dans le cadre du cycle d'attribution de concessions ScotWind.