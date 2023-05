Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 3 mai 2023

BNP Paribas

BNP Paribas a dévoilé un bénéfice net a dégagé un bénéfice net au titre du premier trimestre allant de janvier à mars de 4,43 milliards d'euros, contre 1,84 milliard un an plus tôt, globalement en ligne avec les attentes des analystes. Le produit net bancaire, l'équivalent du chiffre d'affaires, a progressé sur la période de 1,4, à 12,03 milliards d'euros, contre un consensus de 11,91 milliards d'euros. Le coût du risque, mesurant le niveau de provisionnement pour mauvaises créances, a baissé de 1,4%.



CGG

Le fournisseur de services et de produits géophysiques destinés aux compagnies pétrolières et gazières annoncera ses résultats du premier trimestre.



Hexaom

Le spécialiste de la construction de maisons individuelles et de la rénovation publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Sogeclair

L'entreprise d'ingénierie pour l'industrie des transports présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Stellantis

Stellantis a confirmé ses perspectives financières au titre de l'exercice 2023 après avoir dévoilé des ventes trimestrielles en hausse de 7%, à 1,476 million de véhicules sur la période de janvier à mars. Le groupe automobile prévoit d'afficher une marge opérationnelle courante d'au moins 10% et un flux de trésorerie disponible industriel "positif". Il s'attend par ailleurs à une progression de 5% des ventes de voitures en Europe, en Amérique du Nord, dans la région Afrique Moyen-Orient et dans la zone Inde-Asie-Pacifique.



Vicat

L'entreprise cimentière rendra compte de son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Vilmorin

Le producteur français de semences divulguera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.