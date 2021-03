Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 3 mars 2021

© AOF 2021

Akka s'allie à la startup grenobloise Sylfen via sa plateforme Big Data pour le développement du bâtiment du futur, autonome en énergie renouvelable. Sylfen a mis au point le Smart Energy Hub, un équipement modulaire et intégrable dans n'importe quel bâtiment grâce à sa technologie hydrogène innovante et hybridée avec des batteries.Air Liquide se renforce au Kazakhstan à travers sa filiale à 75 % Air Liquide Munay Tech Gases (ALMTG). Cette co-entreprise investira jusqu'à 86 millions d'euros pour acquérir des unités de production d'hydrogène et d'azote auprès de la raffinerie de Atyraou, détenue majoritairement par KazMunayGas et pour les moderniser.DBT a dévoilé un chiffre d'affaires 2020 de 3,944 millions d'euros. Après avoir passé un premier semestre atypique, le groupe DBT a continué d'être impacté par la crise économique et sociale liée à la COVID 19. À propos du chiffre d'affaires 2020 Alexandre Borgoltz, Directeur général de DBT, déclare : " Dans des conditions particulièrement atypiques qui ont impacté massivement l'économie mondiale, le chiffre d'affaires de DBT a connu une progression supérieure à 100% du S2 2020 par rapport au S1 2020 mais aussi par rapport à la période comparable du S2 2019.La famille Duval, premier actionnaire d'Eramet a écrit à l'Etat pour réclamer le départ de sa PDG, Christel Bories, rapporte L'Agefi.Gecina a signé avec un expert en immobilier un bail de 6 ans ferme portant sur plus de 4 000 m² dans son immeuble situé au 96-104 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine. Cette surface actuellement occupée, sera relouée dès le 1er juillet 2021, au lendemain du départ du locataire actuel, "démontrant ainsi l'attractivité de l'actif et la capacité de Gecina à anticiper ses enjeux locatifs", a souligné le groupe dans un communiqué.Lumibird a signé un accord avec Saab en vue de l'acquisition de son activité Télémètres laser de Défense, implantée à Göteborg (Suède), représentant un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros sur la base de l'exercice clos au 31 décembre 2020. Si cette acquisition se concrétisait, Lumibird offrirait à ses clients Européens dans le domaine de la Défense une plus large gamme de lasers et de télémètres, de la courte à la longue portée, pour une couverture de marché accrue, indique le spécialiste français du laser dans un communiqué.Saint-Gobain annonce la construction d'une nouvelle ligne de plaques de plâtre dans son usine de Quinto, près de Saragosse, en Espagne. Cet investissement, d'un montant de 40 millions d'euros, permettra d'élargir la gamme de produits et de solutions constructives à haute valeur ajoutée. Leader dans le gypse et la plaque de plâtre en Espagne, Saint-Gobain pourra ainsi accompagner la croissance du marché espagnol et son évolution rapide vers des besoins plus complexes, notamment pour les systèmes de construction légers.Cette ligne sera opérationnelle en 2022.Le constructeur automobile a publié ses résultats annuels.Le producteur de semences publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.Le groupe de médias et de communications publiera (après Bourse) ses résultats annuels.