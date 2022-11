Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 30 novembre 2022 30/11/2022 | 08:54 Envoyer par e-mail :

Airbus annonce ce mercredi dans un communiqué avoir conclu un accord de recherche et développement avec Renault pour développer des batteries électriques de nouvelle génération destinées au secteur automobile et à celui de l'aviation. Dans le cadre de ce partenariat, les équipes d'ingénieurs de l'avionneur et du constructeur automobile vont partager leurs connaissances sur l'électrification, notamment pour tenter de concevoir des batteries solides, plus légères et dotées de capacités supérieures, est-il expliqué dans le communiqué.



Lexibook

Le fabricant de produits électroniques de loisirs dévoilera ses résultats du premier semestre.



Technicolor Creative Studios

Le groupe spécialisé dans les effets spéciaux publiera ses résultats du troisième trimestre.



Trigano

Le fabricant de véhicules de loisirs Trigano a publié un bénéfice net "record" de 278,5 millions d'euros, en croissance de 24,9% pour l'exercice 2022. Le chiffre d'affaires de l'exercice décalé est ressorti à près de 3,2 milliards d'euros, la baisse des ventes de camping-cars étant "partiellement compensée par des hausses de tarifs progressives, bien acceptées par la clientèle ainsi qu'une bonne progression des autres activités", a fait savoir le groupe dans un communiqué.









© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBUS SE 0.71% 109.98 -2.83% CAC 40 0.26% 6686.62 -6.16% LEXIBOOK LINGUISTIQUE ELECTRONIC SYSTEM -6.71% 2.78 -30.62% RENAULT 3.09% 34.825 10.59% TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS 1.08% 0.28 0.00% TRIGANO 2.95% 115.1 -34.62%