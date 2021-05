Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 5 mai 2021

© AOF 2021

ASSYSTEMAssystem a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 de 127,9 millions d'euros, en hausse de 4,1%, dont +6,1% en organique. Cette croissance intègre aussi un effet périmètre de -0,4% lié à la cession de la société Eurosyn, ainsi qu'un effet change de -1,6%. Les activités Nucléaire, à 81,8 millions d’euros (64% du chiffre d'affaires consolidé), ont progressé de 9,8%, dont +9% en organique: l’activité a été très soutenue au Royaume-Uni et en France, qui bénéficie par ailleurs d’un effet de base favorable.AST GROUPAu premier trimestre 2021, AST Group a réalisé un chiffre d'affaires de 44,1 millions d'euros, en hausse de 13% sur un an. Bénéficiant de la progression des prises de commandes de l'an passé, la division Maisons Individuelles s'inscrit en amélioration de 8% de 26,4 millions d'euros. L'activité Promotion & Lotissements a progressé de 29% à 10,5 millions d'euros suite au démarrage des travaux de plusieurs programmes, et la division Mode constructif industriel a vu son chiffre d'affaires s'améliorer de 11% pour s'élever à 7,3 millions d'euros.AXAAu premier trimestre, Axa a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 2% en base comparable, à 31 milliards d'euros, dont des revenus pour les segments cibles en hausse de 3% en données comparables, à 19,9 milliards d'euros. " Cette bonne performance est portée par une croissance soutenue de nos segments cibles, avec notamment une hausse de 4% en assurance dommages des entreprises et de 5% en santé, ainsi qu'une collecte nette positive et un mix d'activités favorable en vie, épargne, retraite ", a déclaré Etienne Bouas-Laurent, Directeur financier de l'assureur.CGGSercel, une filiale du français CGG, et Low Impact Seismic Sources (LISS) ont engagé des négociations exclusives pour l'acquisition de LISS par Sercel. En collaboration avec Shell, LISS a développé la TPS (Tuned Pulse Source), une source sismique marine innovante avec un contenu basse fréquence nettement amélioré.ELISLe spécialiste du nettoyage et de l'hygiène publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.HEXAOMLe spécialiste de la construction et de la rénovation de maisons publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.JACQUET METALSLe groupe métallurgiste publiera ses résultats du premier trimestre.NRJ GROUPLe groupe audiovisuel publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.ORPEAOrpea a réalisé mardi soir son point d'activité au titre de son premier trimestre 2021. Ainsi, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a publié un chiffre d'affaires de 1,03 milliard d'euros, en hausse de 4,7% sur un an. Il est soutenu par la contribution des acquisitions notamment en France. En organique, le chiffre d'affaires progresse de 1%. " Cette performance est d'autant plus remarquable que le premier trimestre 2020 avait été l'un des plus dynamiques jamais observé ", a souligné Yves Le Masne, le Directeur Général d'Orpea.STELLANTISStellantis a réalisé au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 34,3 milliards d'euros, ou de 37 milliards sur une base proforma, en hausse de 14%. Le groupe né de la fusion entre Peugeot et Fiat-Chrysler a vendu 1, 477 million de voitures sur une base consolidée, ou 1,567 million de véhicules sur une base proforma, en hausse de 11%.VEOLIA ENVIRONNEMENTVeolia a dévoilé des résultats trimestriels en forte progression. Le chiffre d'affaires du numéro un mondial des services à l'environnement au premier trimestre 2021 est ressorti nettement supérieur à celui du premier trimestre 2019. Dans ce cadre, la société souligne avoir retrouvé son rythme de croissance pré-crise sanitaire ainsi que le levier opérationnel sur ses résultats. "Je confirme que cette année sera une très belle année pour Veolia en termes de croissance d'activité aussi bien que de résultats", a commenté le PDG, Antoine Frérot.VICATLe cimentier publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.