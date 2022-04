Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 6 avril 2022

© AOF 2022

Le Groupe Barbara Bui a affiché une progression de 27% de son chiffre d'affaires à 9,3 millions d'euros en 2021. L'activité Retail, en croissance de 97% comparé à 2020, bénéficie, entre autres, d'un niveau de fréquentation très prometteur de sa boutique Carrefour Croix-Rouge. À périmètre constant, l'activité des boutiques s'inscrit en hausse de 78% par rapport à 2020. Le groupe a constaté un véritable rebond de l'activité à partir de septembre 2021, mais le chiffre d'affaires du réseau en propre Barbara Bui n'a pas retrouvé son niveau normatif sur l'ensemble de l'exercice.UTA Edenred, un fournisseur de services de mobilité en Europe, s'est associé à ChargePoint, l'un des principaux réseaux de bornes de recharge de véhicules en Europe et aux Etats-Unis. Cette collaboration permet aux clients UTA Edenred d'accéder à plus de 240 000 points de recharge électrique publics, répartis dans 32 pays d'Europe. La nouvelle solution d'UTA Edenred permet aux conducteurs d'utiliser la même carte, quel que soit le type de motorisation (conventionnelle ou électrique) ou de véhicule (entièrement électrique, hybride ou encore à moteur à combustion interne).En 2021, Eurobio Scientific se félicite d'avoir maintenu un niveau élevé de chiffre d'affaires et de résultats, en combinant une forte activité liée au diagnostic de la Covid dans un contexte marqué par la baisse des prix de ventes, et une progression continue des activités hors Covid. Le groupe a réussi à préserver ses marges grâce à la hausse de la part de produits propriétaires, qui représentent 25% du chiffre d'affaires en 2021. Eurobio Scientific termine l'année avec 102,4 millions d'euros de trésorerie et 10,7 millions d'euros de dettes financières.Le groupe agroalimentaire publiera (après Bourse) ses résultats annuels.GTT a reçu une commande de la part de son partenaire le chantier naval chinois Jiangnan, pour la conception des systèmes de confinement de deux nouveaux méthaniers, de grande capacité. Dans le cadre de cette commande, GTT réalisera le design et les prestations d'ingénierie associées des cuves de ces méthaniers qui offriront chacun une capacité de cargaison de 175 000 m3. Les cuves intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex, développé par GTT. La livraison des navires est prévue au cours du premier et deuxième trimestre 2025.Guerbet a nommé Charlotte Bamière, directrice des Affaires Juridiques du groupe, au comité exécutif. Charlotte Bamière a rejoint le spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale en 2011 et a depuis contribué au développement de sa fonction juridique. Avec son équipe, Charlotte Bamière a joué un rôle clé lors de l'acquisition et de l'intégration en 2015 de l'activité " produits de contraste et systèmes d'injection " (CMDS) de Mallinckrodt.À compter du 1er avril 2022, Laurent Poinsard est nommé Secrétaire Général d'Icade Santé. Expert-comptable et titulaire d'une MSTCF (master CCA), Laurent Poinsard a débuté sa carrière en 1990 comme auditeur financier chez PwC. En 1994, il devient contrôleur financier chez Groupama. Après 10 ans à la Direction Financière de Silic, il intègre Icade en 2013, comme directeur organisation et performance et devient en octobre 2015 Directeur de l'Audit, des Risques et du Contrôle Interne.Pour renforcer son activité afin de créer de la valeur pour les actionnaires sur le long terme, Latécoère poursuit l'avancée de discussions avec plusieurs cibles potentielles, qui, en cas de succès, auraient un impact significatif sur le groupe combiné.Néovacs a annoncé une levée de fonds de 2 millions d'euros par le tirage de 2 tranches d’OCEANE-BSA, d’une valeur nominale de 1 000 000 euros, souscrites par European High Growth Opportunities Securitization Fund. Le produit net de cette opération (1,92 million) sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et, pour 50%, à renforcer les capacités d’investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech).Saint-Gobain a annoncé la signature d'un accord en vue de la cession de Tadmar, son activité de distribution spécialisée en plomberie, chauffage et sanitaire en Pologne, à la société polonaise 3W. Cette cession marque la sortie de Saint-Gobain de l'activité de distribution en Pologne et s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du Groupe, en ligne avec les objectifs du plan " Grow & Impact ".