Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 6 juillet 2022

Accor a annoncé l'évolution de son organisation autour de deux pôles de métier distincts. La division " Economy, Midscale & Premium " regroupe notamment les marques ibis, Novotel, Mercure, Swissôtel, Mövenpick et Pullman, et s'appuyant sur 4 grandes régions. La division " Luxury & Lifestyle " rassemble les marques de ces univers et s'organise autour de 4 collections de marques : Raffles & Orient Express, Fairmont, Sofitel & MGallery et Ennismore.Lors de sa réunion du 30 juin 2022, le directoire d'Acheter-Louer.fr a décidé de mettre en œuvre le regroupement des actions du groupe. Une action nouvelle à émettre sera échangée contre 10 000 actions existantes. La valeur nominale de l'action Acheter-Louer.fr sera augmentée proportionnellement à la parité de regroupement et passera de 0,2786 euro à 2 786 euros.Le 30 juin 2022, la Commission Européenne a annoncé avoir autorisé l'offre publique d'achat initiée par Kyoto BidCo, une société affiliée aux fonds affiliés conseillés par Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. ou l'une de ses sociétés affiliées (KKR), visant les actions et les bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) d'Albioma au titre du contrôle des concentrations.Alstom a décroché le contrat de la MPMRCL (Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited) pour livrer 156 voitures Movia avec 15 années de maintenance intégrale pour les métros de Bhopal et Indore. Ce projet bénéficiera à plus de 5,7 millions de personnes dans ces deux villes. Estimée à 387 millions d'euros (plus de 3 200 INR), cette commande inclut l'installation de la dernière génération de système de signalisation CBTC (contrôle des trains basé sur la communication), ainsi que des systèmes de commande de train et de télécommunications, incluant chacun sept ans de maintenance intégrale.DBT, expert de la mobilité électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, a réalisé au premier semestre 2022 un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros, soit plus du double de celui constaté au premier semestre 2021 et déjà supérieur au total de l'exercice 2021.L'activité a été tirée par la performance "remarquable" du pôle Bornes de recharge (DBT CEV à +312%). Depuis le début de l'année, DBT a enregistré une prise de commandes de 7,4 M€ (+335%) , dont un "excellent" mois de juin à 1,8 million.GTT a annoncé avoir reçu, au deuxième trimestre, une commande de la part de son partenaire le chantier naval chinois Jiangnan pour la conception des cuves de trois nouveaux méthaniers. Le groupe français réalisera le design des cuves de ces méthaniers qui offriront chacun une capacité de cargaison de 175 000 mètres cubes et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT. La livraison des navires est prévue au cours du troisième trimestre 2025 et du deuxième trimestre 2026.Le 30 juin 2022, la foncière Santé d'Icade a signé l'acquisition des murs de six établissements de long séjour en Espagne pour un montant total de 60 millions d'euros droits inclus. Ces six établissements de long séjour comptent 586 lits et 220 places en soins de jour sur une surface totale de plus de 26 000 mètres carrés. La valeur moyenne par mètre carré ressort à environ 2 300 euros.JCDecaux a noué une alliance stratégique, incluant une prise de participation majoritaire, avec la société Displayce, DSP (Demand Side Platform) leader spécialisée dans l'achat et l'optimisation des campagnes digitales en communication extérieure (DOOH).Legrand a reçu le 4 juillet 2022 une notification de griefs de l'Autorité de la concurrence portant sur la pratique des prix dérogés avec ses distributeurs sur le marché français. Dans un communiqué, Legrand confirme son attachement au strict respect de la législation en vigueur, et entend exercer pleinement ses droits dans le cadre de la procédure contradictoire qui s'ouvre.Rexel a reçu le 4 juillet une notification de griefs de l'Autorité de la concurrence dans le prolongement des investigations intervenues en 2018. Les services d'instruction de l'Autorité estiment que Rexel aurait mis en œuvre, avec certains de ses fournisseurs, des pratiques ayant prétendument pour objet de restreindre sa liberté de déterminer ses prix de revente, indique le distributeur de matériel électrique dans un communiqué.