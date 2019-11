Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 6 novembre 2019

0

ALSTOMAlstom a réalisé au premier semestre de son exercice 2019/220 un résultat net de 213 millions d'euros. Le résultat d'exploitation ajusté a progressé de 5% à 319 millions d'euros soit une marge de 7,7 %. Le ratio commande sur chiffre d'affaires a atteint 1,1. Le chiffre d'affaires a atteint 4,1 milliards d'euros, en hausse de 3%. En organique, la croissance ressort à 2%. Entre le 1er avril et le 30 septembre 2019, Alstom a enregistré 4,6 milliards d'euros de commande conduisant à un nouveau record du carnet de commandes à 41,3 milliards d'euros.ATEMEAteme a généré un chiffre d'affaires de 15,4 millions d’euros au troisième trimestre 2019, en hausse de 1 % en données publiées et en recul de 2 % à taux de change constant. Les revenus du spécialiste de l'infrastructure de diffusion vidéo sur les neuf premiers mois ont atteint 45,5 millions d’euros, en amélioration de 18 % en données publiées et de 14 % à taux de change constant.AUDIOVALLEYAudioValley a annoncé le rachat de l’ensemble des parts minoritaires de sa filiale Jamendo, plateforme de gestion des droits et commercialisation de licences musicales. Ces participations détenues par des actionnaires non opérationnels représentaient 28,84% du capital. A l’issue de la transaction, la participation du spécialiste international des solutions BtoB dans l’audio digital dans Jamendo passe de 69,67% à 98,51%. Jamendo détient en propre 1,49% de son capital. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.AUREAAurea a enregistré, au titre de son troisième trimestre, un chiffre d'affaires consolidé de 39,5 millions d'euros, en recul de 17%. "Comme chaque année, ce trimestre est caractérisé par la fermeture de certaines de nos usines durant le mois d'août", précise le groupe. En cumul, au 30 septembre 2019, le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 142,4 millions d'euros, en diminution de 14%.CARMATCarmat a publié ce matin un point d'étape sur l'avancement de son expérience clinique dans le cadre de l'étude Pivot. L'objectif primaire de l'étude, correspondant à 6 mois de survie avec la prothèse ou à une transplantation cardiaque réussie dans les 6 mois suivant l'implantation du dispositif, a été atteint chez 73% des 11 premiers patients de l'étude.EIFFAGELe groupe de construction et de concessions publiera (après Bourse) ses résultats du troisième trimestre.HERIGEHerige a réalisé un chiffre d'affaires de 143,7 millions d'euros en hausse de +4,4% (+3,8% à périmètre comparable)au troisième trimestre. Cette progression s'appuie sur la bonne performance de l'ensemble des activités bénéficiant toujours d'une météo favorable et d'un effet calendaire positif (+1 jour). Ainsi, pour l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, le groupe a dégagé chiffre d'affaires de 469,5 millions, en croissance de +4,7%.LNA SANTELNA Santé a réalisé au troisième trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 127,6 millions d'euros, en repli de 1,6%. Le chiffre d'affaires Exploitation s'établit en hausse de 6,9% à 117,8 millions, dont 6% de croissance organique (contre 5,1% au 3ème trimestre 2018) et 0,9% de croissance externe. Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires enregistre une progression de 7,4% à 348,3 millions, grâce à une croissance organique de 5,5%.OBERGroupe Ober a dégagé au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 8,8 millions d'euros en repli de 3,6% et de 1,6% à taux de change constant. Concernant l'ensemble Ober Surfaces, ce trimestre s'inscrit dans la continuité des trimestres précédents et affiche un retrait du chiffre d'affaires de 3% à 6,2 millions d'euros. Les ventes sur le trimestre bénéficient toutefois d'une amélioration des facturations en France, qui progressent de 19%, suite aux livraisons de plusieurs commandes importantes.OENEOOeneo a réalisé un premier semestre 2019-2020 un chiffre d'affaires de 143 millions d'euros, en hausse de +9,5% (+9,4% à périmètre et à taux de change constants). La Division Bouchage confirme sur le semestre sa bonne dynamique avec une croissance à deux chiffres (+10,9%), accélérée par un très bon deuxième trimestre avec des ventes Diam toujours très bien orientées. La Division Elevage réalise également un bon premier semestre, avec une croissance solide de +7,2% sur la période.ORPEALe chiffre d'affaires du troisième trimestre d'ORPEA s'inscrit dans la lignée des trimestres précédents, avec une forte progression de 9,1% à 944 millions d'euros. Cette performance résulte d'une accélération de la croissance organique qui s'établit à +4,9% sur le trimestre (contre +4,7% au 1er et au 2ème trimestre) et de la contribution des acquisitions sélectives en Allemagne et aux Pays-Bas.SOCIETE GENERALESociété Générale a réalisé au troisième trimestre 2019 un résultat net comptable en repli de 34,8% à 854 millions d'euros, pénalisé notamment la mise en oeuvre de son plan de recentrage. Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 967 millions d'euros. Le produit net bancaire a reculé de 8,4% à 5,983 milliards. Le consensus le donnait à 6,041 milliards. Le ratio CET1 (common equity tier one) a grimpé de 46 points de base à 12,5% par rapport au 30 juin 2019, soit près de 250 points de base au-dessus des exigences réglementaires.WAVESTONEAu deuxième trimestre, clos fin septembre, de l'exercice 2019/20, le chiffre d'affaires de Wavestone s'est élevé à 96,2 millions d'euros, en croissance de 11% par rapport. La croissance trimestrielle à taux de change et périmètre constants (hors Metis Consulting et WGroup) du cabinet de conseil en management et technologies s'élève quant à elle à 2%. Au cours du 1er semestre 2019/20, Wavestone a conservé un rythme de recrutement dynamique, conforme à l'objectif de plus de 600 recrutements bruts visés sur l'ensemble de l'exercice.