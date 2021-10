Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 6 octobre 2021

© AOF 2021

Crédit Agricole Assurances a réalisé le placement d'une émission d'un milliard d'euros d'obligations subordonnées (Subordinated Notes - les Obligations -) d'une maturité de 10 ans. Les obligations porteront intérêt au taux fixe annuel de 1,500% jusqu'à échéance en 2031.Eurobio Scientific a reçu d'Allergan (aujourd'hui AbbVie) un paiement d'étape de 430 000 dollars dans le cadre de la soumission d'un dossier IND (" Investigational New Drug ") auprès de la FDA américaine pour le passage en phase clinique de la molécule AGN-231868 dans le traitement de la sécheresse oculaire.Eutelsat Communications a exercé une option d'achat pour un montant total de 165 millions de dollars sur une partie du dernier investissement de Bharti dans OneWeb, ce qui porte sa participation de 17,6% à 22,9%. Cette opération a été réalisée dans des conditions financières identiques à celles de la prise de participation initiale d'Eutelsat à hauteur de 550 millions de dollars, annoncée en avril et conclue par le groupe le 8 septembre. La finalisation de cette dernière acquisition est attendue aux alentours de fin 2021, sous réserve des autorisations réglementaires.Gensight Biologics a publié une revue des essais cliniques de thérapie génique pour la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL) dans le journal à comité de lecture International Ophthalmology Clinics. L'article, publié dans le numéro d'octobre sous le titre " Gene Therapies for the Treatment of Leber Hereditary Optic Neuropathy " (Thérapies Géniques pour le Traitement de la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber) présente le design des études cliniques et les résultats communiqués jusqu'à ce jour.Intrasense, spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et le groupe d'imagerie médicale et radiologique I-SERIS, regroupant les cliniques de Clémentville (Montpellier), Clermont l'Hérault et le centre scanner de la clinique Pasteur de Pézenas, ont annoncé la signature d'un accord dans le cadre du développement de la nouvelle solution oncologique Myra.Kalray a réalisé une perte de 7,63 millions d'euros au cours du premier semestre 2021, alors que celle-ci était de 5,3 millions un an plus tôt. Le fabricant de semi-conducteurs a notamment vu ses charges courantes progresser de 19% à 8,97 millions d'euros, et ses dotations aux amortissements s'élever à 5,83 millions (+46%). Ces dernières reflètent les investissements effectués sur la dernière génération de processeur Coolidge.Le volailler publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.Neoen a annoncé mardi la mise en service de la centrale solaire Altiplano 200. D’une puissance de 208 MWc, ce parc solaire a été construit dans la province de Salta en Argentine, à 4 000 mètres d’altitude. Cette centrale est détenue à 100% par Neoen. « Altiplano bénéficie de l’un des meilleurs ensoleillements au monde et produira 650 000 MWh d’électricité verte par an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 215 000 habitants », a expliqué Neoen. Cette centrale solaire est la deuxième plus grande du pays.Rexel a conclu un accord pour l'acquisition de Mayer, un important distributeur de produits et services électriques dans l'est des États-Unis, renforçant ainsi sa présence sur le premier marché mondial de la distribution électrique. Basée à Birmingham en Alabama, fondée en 1930 et détenue par la famille Collat, la société Mayer opère 68 agences dans 12 États, avec une forte présence en Alabama, en Floride, en Géorgie, et en Pennsylvanie. Elle emploie 1 200 salariés et a généré un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars sur les douze derniers mois à fin août 2021.Saint-Gobain tient cet après-midi une réunion dédiée aux investisseurs et analystes, consacrée à sa stratégie et à ses objectifs pour la période 2021-2025. Il se fixe de nouveaux objectifs financiers en moyenne annuelle pour la période avec l'accélération de la génération de résultat et de trésorerie et une création de valeur attractive pour ses actionnaires. Le groupe attend une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 3%et 5%. La marge d'exploitation est prévue entre 9% et 11%.Dans un avis publié par l'AMF, la société Glas a déclaré avoir franchi en hausse, le 4 octobre dernier, les seuils de 5%, 10%, 15% et 20% du capital et des droits de vote et 25% des droits de vote de la société SMCP. Glas détient ainsi 23,08% du capital et 28,99% des droits de vote de SMCP. Glas a précisé ne pas envisager d'acquérir des actions supplémentaires de SMCP, ni d'en prendre le contrôle.SpineGuard a obrenu l'homologation de l'ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorisant la commercialisation de DSG Connect au Brésil. Comme annoncé en juin, après l'obtention des certificats de l'ANATEL (Agência Nacional De Telecomunicações) en mars et de l'INMETRO (The National Institute of Metrology, Standardization, and Industrial Quality) en juin, l'homologation de l'ANVISA était la dernière étape réglementaire avant la commercialisation de la plateforme DSG Connect de SpineGuard au Brésil.