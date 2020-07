Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 8 juillet 2020

0

Adeunis, l'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels), a généré sur l'exercice 2019/2020 un résultat net de 1,272 million d'euros contre -5,354 millions d'euros lors de l'exercice précédent. L'insuffisance brut d'exploitation (EBE négatif) s'est élevée à 1,682 million d'euros contre une insuffisance de 3,071 millions d'euros sur l'exercice 2020/2021. Le chiffre d'affaires (hors activités cédées) a atteint 6,127 millions d'euros, en baisse de 6%.ADP, qui avait annoncé en février dernier un accord portant sur le rachat en deux étapes d'une participation de 49% dans GMR Airports, a signé avec son partenaire indien un amendement au contrat de vente et au pacte d'actionnaires afin de prendre en compte l'impact du Covid-19. Aux termes de cet amendement, le montant payé au deuxième closing est réduit de 126 millions d'euros par rapport au montant prévu initialement de 658 millions.Air Liquide a signé un contrat de long terme avec Steel Dynamics, Inc. (SDI), un des plus grands groupes de production d'acier et de recyclage de métaux aux États-Unis, en vue de fournir de l'oxygène, de l'azote et de l'argon à la nouvelle aciérie à four électrique de SDI implantée à Sinton, au Texas.Hoffmann Green Cement Technologies a annoncé la signature d'un contrat avec la compagnie d'assurance AXA portant sur la garantie de l'activité de fabrication du béton à base de ciment H-UKR, un liant mis au point et développé par la société Hoffmann Green Cement Technologies qui présente une empreinte carbone très significativement inférieure à un ciment traditionnel.Dans son point d'activité au premier semestre 2020, le fabricant de chaudière Boostheat a précisé qu'il dispose de 305 commandes cumulées de Boostheat.20 dans son carnet au 30 juin 2020. La société souligne que ce nombre résultant des commandes enregistrées en 2019 et au premier semestre 2020 ainsi que des annulations suite au report des installations. Ainsi, le parc de chaudières installées représente en cumulé 50 Boostheat.20 (dont 20 projets pilotes).Drone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce de nouvelles commandes de son distributeur hongrois. Ces commandes portent sur la fourniture d'un Hercules 10, 2 Hercules 20 et 1 Altura Zenith équipé de sa caméra Pensar. Le groupe précisé que la moitié de la commande a été réglée début juillet et que le matériel sera livré et reconnu en chiffre d'affaires au cours du troisième trimestre.Figeac Aéro a publié mardi soir ses résultats provisoires au titre de son exercice 2019-2020 (clos fin mars). Ainsi, l’équipementier aéronautique a accusé une perte nette (part du groupe) de 13,8 millions d'euros sur la période, contre un bénéfice net de 11,1 millions un an plus tôt. Toutefois, ce résultat ne prend pas en compte l’impact fortement négatif de la revue en cours des actifs sous IAS 36. Les conclusions concernant cette dépréciation d’actifs seront annoncées fin juillet.Genfit a annoncé, suite à son assemblée générale annuelle, l'arrivée de Madame Katherine Kalin et de Monsieur Eric Baclet au conseil d'administration de la société. " Madame Kalin dispose d'une grande expérience de la gestion stratégique et financière tant dans le domaine pharmaceutique que dans celui des dispositifs médicaux, ainsi qu'une excellente connaissance du marché américain. Monsieur Baclet dispose d'une expérience très étendue allant du développement de médicaments à la gestion commerciale sur plusieurs marchés, dont la Chine " a commenté Pascal Prigent, son directeur général.Implanet a vu son chiffre d'affaires reculer de 32% à 2,59 millions d'euros, dont 1,03 million (-46%). Il a été logiquement très fortement impacté par la pandémie de Covid-19, notamment à l'export. Le manque de visibilité, tant sur la reprise des commandes à l'étranger que sur les plannings opératoires en France, n'a pas empêché la société d'enregistrer une reprise de l'activité au mois de juin, notamment assurée par une activité Jazz en France en progression de 10%.Le volailler publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Osmozis a publié un chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de son exercice 2019-2020 de 4,61 millions d'euros, en hausse de 4,4%. Sur le troisième trimestre (du 1er mars au 31 mai 2020), il est tombé à 1,48 millions d'euros (-34%), en raison de l'épidémie de covid-19. Les établissements d'hôtellerie ayant fermé durant la quasi-totalité de la période, la diminution anticipée de la consommation de données wifi de l'offre "Partage" avoisine les 570 000 euros (6,7 % du chiffre d'affaires annuel 2018-2019) par rapport à la même époque lors de l'exercice précédent.TechnipFMC a annoncé avoir signé un contrat majeur portant sur l'ingénierie, la fourniture des équipements et la construction (EPC) avec Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) pour la construction d'un nouveau complexe d'hydrocraquage pour la raffinerie d'Assiout en Egypte. La société précise que ce contrat EPC couvre la livraison de nouvelles unités de traitement telles qu'une unité de distillation sous vide, un hydrocraqueur de distillats, une unité de cokéfaction, une unité d'hydrotraitement de distillats.Valbiotis a annoncé avoir reçu l'avis favorable du CPP et l'autorisation de l'ANSM de lancer l'étude clinique internationale de Phase II/III REVERSE-IT avec TOTUM-63, pour la réduction des facteurs de risque du diabète de type 2. Cette étude clinique a pour principal objectif de confirmer les résultats positifs de Phase II déjà obtenus avec TOTUM-63 sur la glycémie à jeun, principal facteur de risque métabolique du diabète de type 2, en vue d'obtenir des allégations santé auprès des autorités américaines et européennes.Worldline et Ingenico ont annoncé avoir déposé, ce mercredi 8 juillet, auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), le projet de note d'information et le projet de note en réponse relatives à l'offre publique de Worldline visant les titres Ingenico. Ils soulignent qu'à la clôture de l'opération, le groupe nouvellement combiné offrirait des services de paiement de premier plan à près d'un million de commerçants et 1 200 institutions financières et serait hautement créateur de valeur avec notamment des synergies importantes d'environ 250 millions d'euros en rythme annuel en 2024.