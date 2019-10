Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 9 octobre 2019

0

ABC ARBITRAGELe groupe ABC arbitrage a procédé à la distribution d'un montant de 0,10 euro par action ordinaire conformément aux décisions de l'assemblée générale du 14 juin 2019. Le détachement s'est opéré le 8 octobre 2019 pour une mise en paiement le 10 octobre 2019. Cette opération a le caractère le caractère d'un remboursement d'apports au sens de l'article 112-1 du Code général des impôts.ALSTOMAlstom a réalisé avec succès, hier, l'émission d'Eurobonds seniors non-garantis pour un montant total de 700 millions d'euros. Les obligations auront une maturité de 7 ans et porteront un taux d'intérêt fixe de 0,25%, payable annuellement. Le livre d'ordres a été sursouscrit plus de trois fois. Le produit de l'émission des obligations sera utilisé pour répondre aux besoins généraux de la société, notamment le refinancement d'une dette obligataire de 596 millions d'euros arrivant à échéance en mars 2020.BOOSTHEATBoostheat, acteur industriel français de l'efficacité énergétique qui conçoit, développe, produit et commercialise une nouvelle génération de chaudières plus écologiques et plus économiques, a annoncé le succès de son introduction en bourse et l'inscription prochaine aux négociations de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment C. La demande globale s'est élevée à 3 223 891 actions, soit un taux de sursouscription d'environ 1,3 fois l'offre nominale. Le prix d'introduction a été fixé à 14 euros par action.BOURBONDans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte depuis le 7 août 2019 par le Tribunal de commerce de Marseille au bénéfice de Bourbon Corporation et de sa filiale Bourbon Maritime, les administrateurs judiciaires ont été saisis d'une offre de reprise. Cette offre de reprise faite par une société détenue par un groupe de banques françaises, porte sur les actifs et les activités de Bourbon Corporation.DELTA PLUSDelta Plus Group a annoncé l'acquisition de 100% des actions de la société ODCO, basée en France. Fondée il y a plus de 20 ans dans la région de Grenoble, elle conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de dispositifs de sécurité en toiture pour les travaux en hauteur (garde-corps, lignes de vie, ancrages, passerelles, …). Lors de son dernier exercice, clos le 31 décembre 2018, ODCO à dégagé un chiffre d'affaires de 9,8 millions d'euros, quasi-exclusivement en France.EDENREDEdenred, par l'intermédiaire de sa structure de venture capital Edenred Capital Partners, a investi dans la société Avrios, une plateforme de gestion de flottes. Celle-ci agrège les données, automatise les processus et offre des solutions de mobilité sur mesure aux gestionnaires de flottes. Avec cet investissement, qui s'inscrit dans le cadre de la levée de fonds de Série B d'Avrios, Edenred Capital Partners enrichit son portefeuille relatif aux services à valeur ajoutée pour les entreprises de transport international.EDFEDF a relevé son estimation du coût de construction de l'EPR de Flamanville en raison des réparations exigées par l'ASN des huit soudures défectueuses sur l'enceinte de confinement du réacteur. L'EPR devrait désormais couter 12,4 milliards d'euros, soit une augmentation de 1,5 milliard d'euros. Il devrait ainsi couter plus de trois fois le budget d’origine. Ces coûts supplémentaires seront comptabilisés pour l'essentiel en autres produits et charges d'exploitation et non en Capex, a indiqué l’électricien public, qui privilégie un scénario de remise à niveau des soudures par robots.ELISElis a signé un accord portant sur la cession de 100% de la division " IHSS " de Clinical Solutions au Royaume-Uni. La finalisation de la transaction est soumise à certaines obligations légales et réglementaires et devrait intervenir avant la fin du quatrième trimestre 2019. Cette activité, qui fournit des solutions de décontamination et de stérilisation de matériel médical dans le secteur de la Santé, privé et public, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 19 millions de livres sterling en 2018.LVMHLe groupe de luxe dévoilera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.MEDIAN TECHNOLOGIESAu 30 septembre 2019, le chiffre d'affaires cumulé depuis le 1er janvier 2019 Median Technologies est de 6,3 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires réalisé sur les 3 premiers trimestres de 2019 est égal au chiffre d'affaires annuel 2018 (6,3 millions d'euros). Le chiffre d'affaires du troisième 2019 est de 2,3 millions d'euros. " La progression du chiffre d'affaires trimestriel de la société est constante depuis 4 trimestres ", précise le spécialiste des services d'imagerie innovants. Le chiffre d'affaires a été généré en totalité par l'activité iCRO1 de Median.1000MERCIS1000Mercis a réalisé au premier semestre, un résultat net de 1,6 million contre 2,3 millions un an plus tôt. Le résultat d’exploitation s’établit à 1,6 million contre 3,1 millions, impacté par les investissements technologiques, les recrutements et le mix produits. La marge d’exploitation ressort à 5% (vs 10%). Quant au chiffre d’affaires du spécialiste du Data Marketing, il atteint 33,8 millions d’euros. Il était de 32 millions au premier semestre 2018.PLASTIC OMNIUMPlastic Omnium a revu ses prévisions financières pour l'année 2019 suite à des difficultés opérationnelles dans le démarrage de la nouvelle usine de Greer (Caroline du Sud). Il anticipe désormais une marge opérationnelle autour de 6% du chiffre d'affaires. Les difficultés rencontrées sont liées à la taille de l’usine, la complexité des process et l’accélération des volumes depuis l’été 2019. Un plan d'actions détaillé, sur la période 2019-2020, est mis en place sur le dispositif industriel complet en Caroline du Sud.