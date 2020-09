Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 9 septembre 2020

0

Déjà partenaires de longue date, avec notamment trois entrepôts franciliens en activité, Argan et son client Auchan ont posé un premier jalon commun en province avec l’inauguration d’une nouvelle plateforme logistique sur la commune de Vendenheim (67), à quelques kilomètres au nord de Strasbourg.AudioValley indique que suite à l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réalisée le 30 juin 2020, la société a procédé à l'émission de 1.723.580 actions ordinaires nouvelles, soit 20% du capital avant opération et 16,7% après.Le laboratoire pharmaceutique publiera publiera ses résultats du premier semestre.Biosynex prépare le lancement d'un nouveau test rapide de détection directe du virus SARS-CoV-2. Biosynex Covid-19 Ag BSS est un test immunochromatographique rapide pour la détection qualitative d'antigènes du Covid-19. Réalisable en 15 minutes, sans instrumentation, directement à partir d'un prélèvement nasopharyngé.Ramzi Benamar, directeur Financier de DBV Technologies, et Kevin Trapp, directeur commercial, quitteront la biotech à compter du 2 octobre 2020. Sébastien Robitaille est nommé directeur Financier. Il a rejoint DBV en 2015 en tant que senior VP, contrôleur financier et directeur des Systèmes d'Information, puis a été nommé directeur de la Transformation et directeur financier adjoint en 2017, avant d'être promu chief of staff du directeur général, Daniel Tassé, en 2019.EDF a lancé avec succès deux nouvelles émissions d'obligations hybrides libellées en euros pour un montant nominal total de 2,1 milliards d'euros. La première émission, d'une durée indéterminée, s'est montée à 850 millions d'euros avec un coupon initial de 2,875% et une première option de remboursement anticipé au gré de la société le 15 décembre 2026.Le groupe métallurgiste publiera ses résultats du premier semestre.Fendi, l'une des marques de LVMH, a annoncé la nomination de Kim Jones en tant directeur artistique de la haute couture, du prêt-à-prêt et de la fourrure pour les collections femmes. Kim Jones continuera d'assurer la direction artistique des accessoires et des collections de vêtements pour hommes.Miliboo a publié un chiffre d'affaires en hausse de 41,2% à 9,228 millions d'euros au premier trimestre de son exercice 2020-2021 (clos au 31 juillet), marquant un nouveau record à la fois en montant de facturation et en taux de croissance trimestrielle et confirmant sa dynamique de croissance engagée sur l'exercice précédent. Ce, dans un contexte favorable au développement de l'e-commerce.L'exploitant de casinos et d'hôtels publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires 3ème trimestre.Renault et Nissan, au sein de leur Alliance, ont signé une lettre d’intention avec Uber (MoU). Cet accord vise à permettre à Uber d’électrifier son offre de mobilité en Europe. Les entreprises entendent élaborer une offre abordable de véhicules 100% électriques à destination des chauffeurs utilisant l’application Uber sur les marchés européens, notamment au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et au Portugal. Ce partenariat fait suite à un projet pilote réussi entre Nissan et Uber au Royaume-Uni.A l'occasion de sa Journée Investisseurs annuelle, le comité exécutif de SCOR, dirigé par Denis Kessler, fait le bilan de la première année du plan stratégique " Quantum Leap. Tout d'abord, le réassureur absorbe le choc de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Sur la base des données disponibles, des informations communiquées par ses clients à ce jour et des résultats des modèles, les déclarations de sinistres en réassurance vie apparaissent plus favorables qu'attendu et que celles enregistrées dans les comptes du premier semestre 2020.Le spécialiste de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment publiera ses résultats du premier semestre.Transgene a annoncé des premiers résultats positifs de l’essai clinique de Phase 1 de TG6002 administré par voie intraveineuse chez des patients atteints de cancers gastro-intestinaux à des stades avancés. La biotech précise que l’objectif de cette étude est de confirmer la bonne tolérance de TG6002 administré en dose croissante par voie intraveineuse et de fournir des premières données translationnelles relatives à cette nouvelle voie d’administration.Le loueur d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) publiera ses résultats du premier semestre.Solvay et Veolia on conclu un partenariat en vue de la création d'un consortium d'économie circulaire. Ensemble, ils proposent de nouvelles solutions qui promettent une gestion plus efficace des ressources que sont les métaux utilisés dans les batteries de véhicules électriques au lithium-ion.Alors que le nombre de véhicules électriques en circulation devrait passer de 8 millions en 2020 à 116 millions en 2030, la disponibilité des matières premières constitue un défi stratégique.