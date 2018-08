Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 10 août 2018

0 0

?Drone Volt a décroché un contrat avec Electricity of Vietnam (EVN), le plus important fournisseur d’énergie du pays, à nouveau grâce à sa filiale Aerialtronics, reprise et remise sur pied en moins d’un an. EVN a donné son accord pour investir dans un système d’Altura Zenith équipé de caméra Pensar, doté d’intelligence artificielle, afin de contrôler et de protéger des équipements et des dispositifs tels que les transformateurs, les disjoncteurs, les condensateurs, et les équipements de télécommunication.??Eutelsat a annoncé avoir vendu la part qu'il détenait dans le satellite Eutelsat 25B (exploité à la position 25,5° Est) à son copropriétaire, Es'hailSat, moyennant 135 millions d'euros. Sa participation dans le satellite a rapporté à Eutelsat un chiffre d'affaires voisin de 16 millions d'euros dans le domaine de la vidéo durant l'exercice fiscal 2018. La cession de cet actif non-stratégique par l'opérateur de satellites s'inscrit dans sa stratégie d'optimisation de son portefeuille d'activités, conformément à une politique plus générale visant à maximiser la génération de trésorerie.Navya, spécialiste des véhicules autonomes et des nouvelles solutions de mobilité intelligente et partagée, a signé un accord de financement de 30 millions d'euros avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Ce financement s'articule en 2 tranches (A et B) de 15 millions chacune avec une maturité de 5 ans à compter de chaque tirage. La Tranche B est soumise à des conditions de performance. Le tirage est à la discrétion de Navya et au moment du tirage de la Tranche A, des bons de souscription représentant 1,5% des actions de Navya seront émis.Thales et Gemalto indiquent ce matin que la période d'acceptation de l'offre d'achat du premier sur le second est à nouveau prolongée. Elle s'achèvera deux semaines après la satisfaction ou la renonciation à la condition suspensive relative aux autorisations règlementaires, et au plus tard à la date limite du 31 mars 2019. La condition suspensive ne sera en effet pas satisfaite avant le 15 août 2018, comme espéré. A ce jour, Thales et Gemalto ont obtenu trois des 14 autorisations qu'ils sollicitent, en Chine, en Israël et en Australie.??Visiomed Group a annoncé que les Laboratoires Visiomed, branche dédiée aux produits de santé familiale commercialisés en pharmacie, ont finalisé l'acquisition de T. LeClerc et Innoxa, deux marques de cosmétique centenaires leaders en pharmacie dans leur domaine et détenues jusqu'à présent par les Laboratoires Oméga Pharma France et Oméga Pharma Belgium NV, filiales du groupe pharmaceutique Américain Perrigo. Le montant de la transaction reste confidentiel à la demande du vendeur. Le financement est assuré grâce aux ressources à la disposition de l'entreprise.