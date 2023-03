Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 10 mars 2023

Casino

Au titre de ses résultats annuels 2022, Casino a dévoilé une perte nette de 316 millions d'euros comparé à 534 millions un an plus tôt. Luttant depuis plusieurs années pour son désendettement, le groupe a certes réduit sa dette l'an dernier mais celle-ci se situait à 4,5 milliards d'euros fin 2022. Le chiffre d'affaires ressort en progression de 10% à 33,6 millions d'euros, grâce au dynamisme de son activité en Amérique Latine, portée par l'enseigne Assai.



Engie

Pour répondre à l'urgence environnementale, trois grands groupes français (CEVA Logistics, Engie et le groupe Sanef) créent ECTN Alliance (European Clean Transport Network Alliance), une solution concrète de transition énergétique du transport routier de marchandises en Europe. L'alliance ECTN va construire et développer un réseau de terminaux dédiés aux poids lourds, avec des solutions d'approvisionnement en énergies bas carbone pour le transport de marchandises sur les autoroutes européennes.



Exail Technologies

Exail Technologies participe au projet QKISS (Quantum Key Industrial SystemS) visant à développer des systèmes de distribution quantique de clés (QKD) européens à la fois performants, sécurisés et certifiables d'ici 2 à 3 ans. Financé par la Commission européenne, dans le cadre du programme Digital Europe, il a démarré en janvier 2023. Il réunit deux groupes industriels de haute technologie, Exail et Thales, et deux équipes universitaires de premier plan issues de l'Université Paris-Saclay et de Sorbonne Université.



Navya

La société Navya, en situation de redressement judiciaire depuis le 1er février 2023, s'est vu octroyer par le tribunal de commerce de Lyon un report de calendrier : la nouvelle date limite de dépôt des offres est le 16 mars 2023 et la date d'audience d'examen des offres le 4 avril. Dans l'intervalle, la suspension de la cotation des actions Navya, effective depuis le 25 janvier, reste maintenue.



Spie

Spie a dévoilé ses résultats annuels d'où ressort un résultat net part du groupe de 151,5 millions d'euros, en repli de 10,4%. Au cours de l'exercice 2022, l'Ebitda s'est amélioré de 19,8% à 511,2 millions d'euros. Le spécialiste indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications a affiché une production annuelle de 8.01 milliards d'euros, en hausse de 16,1% par rapport à 2021, avec une performance robuste dans toutes les zones géographiques.



SQLI

SQLI a présenté ses résultats annuels 2022. Le spécialiste de services dédiés au monde du digital a dégagé un résultat net de 7,7 millions d'euros, en amélioration de 43% par rapport à 2021. Son Ebitda, en hausse de 50%, ressort à 22,8 millions d'euros. Le chiffre d'affaires, en progression de 9%, s'élève à 22,8 millions d'euros. L'activité en France croit de 9,7% tandis que celle à l'international est en croissance de 8,4%.



Toosla

Toosla, acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce le lancement d'une augmentation de capital s'adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers via la plateforme PrimaryBid afin de soutenir son plan de croissance. L'opération se fera au prix de 2,35 euros par action nouvelle et vise un montant d'au moins 3 millions d'euros. La clôture de l'opération d'augmentation de capital est prévue le 10 mars avant l'ouverture des marchés d'Euronext à Paris.



Tour Eiffel

La Société de la Tour Eiffel a généré en 2022 un résultat net consolidé de 4 millions d'euros contre 2,8 millions d'euros en 2021. Le résultat d'exploitation courant du groupe immobilier est ressorti à 53,6 millions d'euros contre 51,4 millions d'euros, un an auparavant. Après prise en compte des autres produits et charges, impôts et résultats des sociétés mises en équivalence, le résultat EPRA (résultat net courant) ressort à 42,0 millions d'euros, soit 1,87 euro par action (après prise en compte du coût des TSDI dans le résultat EPRA par action), contre 1,6 euro l'an dernier.



Unibail

Le Conseil d'administration d'Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW) proposera Jacques Richier comme prochain Président du Conseil d'administration lors de l'Assemblée Générale prévue en mai 2023, pour un mandat de 3 ans. Diplômé de l'Insa Lyon, Jacques Richier, 68 ans, est actuellement président du conseil d'administration d'Allianz France (anciennement AGF), filiale d'Allianz S.E., l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde et l'un des principaux assureurs mondiaux.