Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 11 décembre 2020

© AOF 2020

Une offre non engageante pour l'acquisition d'Aubert & Duval est récemment arrivée sur le bureau de la PDG d'Eramet Christel Bories, révèle La Tribune sur son site Internet. Elle émane d'un consortium formé par Airbus, Safran et le fonds d'investissement aéronautique Ace Aéro Partenaires, géré par ACE Management (groupe Tikehau Capital), qui réfléchissaient déjà cet automne à une offre de reprise, précise le site. Chaque membre du consortium financerait un tiers du rachat de la filiale d'Eramet.Eurazeo, à travers Eurazeo Growth, a annoncé un investissement de 33 millions d'euros dans Tink, plateforme d'open banking leader en Europe, en tant que chef de file d'un nouveau tour de financement de 85 millions d'euros portant à 175 millions d'euros le financement levé par la société en 2020. Après Younited Credit, Wefox et Thought Machine, Tink est le quatrième investissement de la stratégie Eurazeo Growth dans le secteur extrêmement porteur des Fintech et le premier en Scandinavie.Getlink a annoncé jeudi soir l'accord de la CIG pour le tirage du câble ElecLink en Tunnel. Le concessionnaire du tunnel sous la Manche s'est félicité de cette nouvelle avancée dans le déploiement d'ElecLink, interconnecteur électrique de 1000 MW entre le Royaume-Uni et le France dans le tunnel, qui fait suite à l'autorisation obtenue en octobre pour effectuer les tests de raccordement des stations de conversion aux réseaux nationaux haute tension.Le Conseil d’administration de Kering a validé, lors de sa réunion du 10 décembre 2020, le versement d’un acompte sur dividende au titre de l’exercice 2020, dont le montant a été fixé à 2,50 euros par action. Cet acompte sera mis en paiement le 21 janvier 2021 sur les positions arrêtées le 20 janvier 2021 au soir. Le détachement de l’acompte interviendra le 19 janvier 2021 au matin. Le solde du dividende au titre de l’exercice 2020 sera décidé par le Conseil d’administration du 16 février 2021 et soumis à l’approbation de la prochaine Assemblée générale qui se tiendra le 22 avril 2021.Korian a conclu un partenariat de développement avec Aedifica. Ce partenariat prend la forme d'une co-entreprise ("maatschap"), détenue à parts égales par les deux partenaires, qui investira dans le développement de projets immobiliers neufs aux Pays-Bas. Ces établissements, qui seront opérés par Korian, sont destinés à l'accueil et aux soins de personnes fragiles et âgées.Innate Pharma a annoncé qu'elle retournera les droits commerciaux de Lumoxiti (moxetumomab pasudotox-tdfk) aux Etats-Unis et en Europe à AstraZeneca. La biotech française avait pris en licence les droits commerciaux de Lumoxiti aux Etats-Unis et en Europe auprès d'AstraZeneca en octobre 2018. Lumoxiti est un médicament approuvé par la FDA aux Etats-Unis pour le traitement de certains patients atteints de leucémie à tricholeucocytes en rechute ou réfractaire.McPhy, spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone, a annoncé que, suite à la révision trimestrielle des indices d'Euronext Paris, le Conseil Scientifique des Indices avait décidé de l'inclure dans le SBF 120 et le CAC Mid 60. Cette décision prendra effet à compter du 21 décembre 2020 à l'ouverture des marchés.Le laboratoire américain Fera Pharmaceuticals évaluera le naproxcinod de Nicox comme potentiel traitement adjuvant pour les patients atteints de la Covid-19. Sous réserve de la réussite de la fabrication du naproxcinod, qui est en cours, pour la réalisation des tests, Fera prévoit d'initier au début de l'année 2021 des études précliniques de preuve de concept sur des modèles d'infection par la Covid-19.La biotech Onxeo a annoncé le transfert de cotation de ses actions du marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris le 15 décembre 2020. Le transfert sur Euronext Growth Paris vise à permettre à Onxeo d'être cotée sur un marché plus approprié à la taille de l'entreprise, à diminuer les coûts liés à la cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers. La demande de transfert a été approuvée par le Comité des Admissions d'Euronext le 9 décembre 2020.Ce matin, Sanofi et GSK ont annoncé que la conduite de leur programme de vaccin adjuvanté à protéine recombinante contre la Covid-19 était retardée afin d'améliorer la réponse immunitaire chez les personnes âgées. Chez des adultes âgés de 18 à 49 ans, les résultats intermédiaires de l'étude de phase I/II ont montré une réponse immunitaire comparable à celle des patients qui se sont rétablis d'une infection Covid-19, mais une faible réponse immunitaire chez les adultes plus âgés, potentiellement attribuable à une concentration insuffisante d'antigènes.SES-Imagotag a observé un fort rebond des prises de commandes au quatrième trimestre 2020. Plusieurs contrats importants ont ainsi été conclus par le groupe, notamment en Europe du Nord et en Amérique du Nord, et le montant total des prises de commandes devrait s'établir entre 160 et 200 millions d'euros pour le seul quatrième trimestre, un record trimestriel (le précédent record étant de 119 millions d'euros au quatrième trimestre 2019).Vogo a annoncé le vif succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant définitif de 5 millions d'euros par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés effectuée par construction d'un livre d'ordres. Le livre d'ordres a été largement couvert, s'appuyant sur une demande soutenue d'investisseurs institutionnels nouveaux et existants, d'un montant total de 5,6 millions d'euros, a indiqué le spécialiste des solutions live & replay, audio et vidéo.