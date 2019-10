Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 11 octobre 2019

0

Standard & Poor's a révisé sa perspective sur EDF à "négative" et confirmé ses notes "A-/A-2".Au troisième trimestre 2019, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 22,9 millions d'euros, en croissance organique de 9,3% (+7,5% à taux de change constants). " Le trimestre écoulé est ainsi marqué par une activité soutenue malgré un fort effet de base défavorable ", a commenté le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications. A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 67,9 millions d'euros, en progression de +7,7% (+6,3% à taux de change constants).Au troisième trimestre, EOS Imaging a réalisé un chiffre d'affaires de 6,27 millions d'euros, contre 7,97 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a été porté par le redémarrage progressif de la facturation des équipements (3,51 millions). La progression significative des ventes d'équipements par rapport au premier semestre est liée à la maturité du carnet de commandes constitué depuis janvier 2019. La performance commerciale sur le 3ème trimestre 2019 s'élève à 8,57 millions, comparé à 7,97 millions en 2018, soit une progression de 7,7%.Euronext a présenté son plan stratégique à trois ans, baptisé " Let's Grow Together 2022 ", qui prévoit une croissance organique annuelle moyenne comprise entre 2% et 3% et une marge d'Ebitda (hors acquisitions) supérieure à 60% en 2022. La Bourse pan-européenne prévoit 12 millions d'euros de synergies de coûts d'ici 3 ans avec Oslo Børs VPS pour 18 millions d'euros de coûts de restructurations. Elle cible également un taux de distribution de 50%.Le chiffre d'affaires d'HF Company s’est établi à 23,2 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l’exercice 2019, en repli de 13,4 %. L'intégrateur de solutions technologiques dans l’univers de la maison connectée a souligné qu'il "demeure marqué par le quasi-arrêt de l’activité du Pôle Industrie". " Les mesures d’adaptation engagées par le groupe devraient permettre de confirmer l’amélioration des résultats enregistrée au cours du premier semestre " a-t-il ajouté.Invibes Advertising, société technologique du secteur de la publicité digitale, annonce avoir reçu l'engagement de Generis capital Partners de faire souscrire par les fonds qu'il gère, à une augmentation de capital d'un montant de 2 millions d'euros à un prix unitaire moyen pondéré d'un maximum de 8 euros. Ce prix représente une prime de 40 % par rapport au cours de clôture de la séance du 9 octobre 2019. L'opération se décompose en deux tranches.Les sociétés Lagardère SCA et Lagardère Capital & Management annoncent réclamer en justice près de 84 millions d’euros au fonds activiste Amber Capital "en réparation des préjudices causés par une campagne de déstabilisation caractérisée par une multitude d’abus de minorité, de dénigrements et de harcèlements".Le groupe LDLC est entré en négociations exclusives avec la société Rue du Commerce en vue d'acquérir le fonds de commerce " Top Achat ", dont l'activité est la vente en ligne, la maintenance et le service après-vente de produits informatiques et high-tech. Cette acquisition serait réalisée intégralement en numéraire sur les fonds propres du groupe. Créée en 1999, le site TopAchat.com, " l'épicier du geek ", est un acteur du e-commerce, spécialisé dans la distribution de produits informatique et high-tech, précise LDLC.PSB Industries a réalisé, à fin septembre 2019, un chiffre d'affaires de 203,9 millions d'euros, en retrait de 3,4 % à taux de change et périmètre constants. Dans un contexte global marqué depuis le début de l'exercice par une forte volatilité de la demande, une décélération marquée de certains marchés et un ralentissement de la zone Amérique du Nord, le groupe confirme sa résistance, a souligné PSB Industries dans un communiqué.Publicis a anticipé la publication de son revenu du troisième trimestre, initialement prévue le 16 octobre. Ainsi, sur les trois derniers mois, le groupe a dégagé un revenu de 2,57 milliards d'euros, en hausse de 17,3%. Il fait toutefois état d'une décroissance organique de 2,7% sur la période. Publicis a décidé d'actualiser ses prévisions annuelles et dit désormais tabler sur une décroissance organique de 2,5% pour 2019. Il visait auparavant "un revenu net globalement stable sur une base organique".Selon les informations de BFM Business, dévoilées jeudi en fin d’après-midi, l’actuelle directrice financière de Renault, Clotilde Delbos, pourrait être nommée directrice générale par intérim pour remplacer Thierry Bolloré. Rappelons que le Conseil d’administration de Renault se réunira vendredi matin afin de se prononcer sur la gouvernance du groupe. Une communication sera effectuée à l’issue de cette réunion. Cette annonce intervient suite à des informations de presse évoquant un possible départ du directeur général Thierry Bolloré.Total et ses partenaires Qatar Petroleum et Petronas ont remporté le bloc C-M-541 lors des 16èmes enchères pétrolières ANP qui se sont tenues au Brésil jeudi. Il est situé dans l’offshore profond du bassin pré-salifère Campos, par une profondeur d'eau d'environ 3 000 mètres. Total sera l’opérateur du bloc avec 40 %, aux côtés de Qatar Petroleum (40 %) et de Petronas (20 %). Le consortium prévoit de forer un premier puits d’exploration au début de l’année 2021.