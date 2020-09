Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 11 septembre 2020

0

Le conseil scientifique des Indices Euronext a décidé hier d'introduire Alstom dans la liste des 40 actions composant l'indice CAC 40 de Paris. Cette introduction sera effective à partir de lundi 21 septembre 2020. Alstom se réjouit de cette intégration dans l'indice CAC 40 qui résulte de la forte progression de sa capitalisation boursière depuis 2016. Cette dernière a bondi de 111% entre le le 31 décembre 2016 et le 31 août 2020 pour atteindre 10,6 milliards d'euros. Cette intégration valide l'engagement du groupe en faveur d'une mobilité durable et intelligente, a précisé Alstom.Le chiffre d'affaires d'ESI Group pour le premier semestre 2020 s'est élevé à 80,8 millions d'euros, en baisse de 8,5% (à taux de change courants) par rapport à la même période de l'année dernière. Parmi les licences (85,6% des revenus), le Repeat Business (70,2 millions d'euros) a augmenté de 1,2 %, tandis que le New Business (5 millions d'euros) a reculé de 53%, sous l'effet du confinement qui a eu pour effet de retarder les décisions de nouveaux investissements. Le carnet de commandes auprès des 20 premiers clients (représentant 56 % du total) a augmenté de 3,9%.Euronext a confirmé ce matin être en discussions avec la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) en vue de formuler une offre sur l'activité et les principaux actifs opérationnels de Borsa Italiana.Mare Nostrum a annoncé sa participation à la troisième édition du Forum Lyon Pôle Bourse Valeurs Régionales, le mercredi 30 septembre, qui se tiendra à l'Hôtel de Région, Esplanade François Mitterrand, à Lyon. Ainsi, dans le contexte sanitaire actuel, ce forum professionnel dédié aux sociétés cotées implantées en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, permettra à Mare Nostrum de rencontrer des investisseurs et des analystes financiers à travers des rendez-vous aux formats « oneto-one » ou « one-to-few », en face-à-face ou en visioconférence.L'Olympique Lyonnais a annoncé le transfert de Kenny Tete au club anglais de Fulham pour un montant de 3,2 millions d’euros auquel pourra s'ajouter un intéressement sur un futur transfert égal à 10% de tout montant perçu au-delà de 10 millions d’euros. Kenny Tete aura disputé 80 matches toutes compétitions confondues (28 matches en 2019/20) depuis son arrivée à l'OL en juillet 2017 en provenance de l'Ajax Amsterdam.Oncodesign, groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, a annoncé le lancement d'une augmentation de capital réservée au profit de membres du Comité de Direction. Le Conseil d'Administration, réuni le 10 septembre 2020, a en effet décidé de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal de 300 000 euros, par l'émission de 30 000 actions nouvelles, à un prix unitaire (prime d'émission incluse) de 10 euros, soit une prime de 1,2% par rapport au cours de clôture précédent la décision d'émission.Osmozis a annoncé la nomination de Pierre Benoît Labbé en tant que directeur général adjoint du groupe et membre du comité de direction exécutif. L'expert des réseaux LoRaWan/WiFi multi-services précise que dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Pierre Benoît Labbé aura à sa charge la gestion de l'activité quotidienne du groupe, l'exécution des contrats et le suivi client, avec sous sa responsabilité les quatre directions suivantes : Opérations, Technique, R&D et Ventes.Le spécialiste des conduits de cheminées publiera ses résultats annuels.PSB Industries est entré en négociations exclusives avec le groupe Clayens NP en vue de la cession de son pôle plasturgie Santé & Industrie (Plastibell), à l'exception d'un site américain et d'un site français. Le périmètre concerné a réalisé un chiffre d'affaires mondial de l'ordre de 60 millions d'euros en 2019, et un résultat opérationnel (EBIT) négatif de - 0,9 million. Fort de 5 sites industriels en France, au Mexique et en Pologne, et d'un centre R&D en France, il emploie près de 700 collaborateurs.Le groupe Renault a annoncé jeudi soir la création du poste de directeur de la communication des marques dans le cadre du projet d’évolution de son organisation. À compter du 15 novembre 2020, Christian Stein sera ainsi nommé à cette nouvelle fonction.Il sera rattaché à Catherine Gros, directeur de la communication, des affaires publiques, de l’impact social et durable du groupe Renault.Sodexo pourrait enregistrer des dépréciations d'actifs d'environ 250 millions d'euros au second semestre de l'exercice 2019-2020. De plus, les mesures de restructuration mises en place pour faire face à l'effondrement de la demande lié à la pandémie devraient représenter environ 160 millions de dépenses au cours du même semestre. Le groupe s'attend par ailleurs à un ajustement négatif de sa charge d'impôt d'environ 100 millions portant principalement sur la non-reconnaissance et la dépréciation d'actifs fiscaux.Comme annoncé le 1er septembre dernier, Vallourec a lancé le 2 septembre une consultation des porteurs de ses obligations soumises au droit américain et venant à maturité en 2022 et en 2023. L’objectif de cette consultation est d’obtenir l’accord à la majorité requise des porteurs de chacune des émissions obligataires concernées afin que Vallourec puisse demander si elle le souhaite la nomination d’un mandataire ad hoc sans que cette démarche constitue un cas de défaut.