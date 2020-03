Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 13 mars 2020

0

AIR FRANCE-KLMAir France-KLM a tiré sa ligne de crédit renouvelable pour un montant total de 1,1 milliard d'euros. Le groupe dispose en effet d'une ligne de crédit renouvelable (revolving credit facility agreement) conclue le 29 avril 2015 et amendée le 6 novembre 2017 pour un montant total de 1,1 milliard d'euros réparti en deux tranches de 550 millions d'euros chacune. Ces tranches sont renouvelables successivement à la demande d'Air France-KLM par période de 1, 3 ou 6 mois jusqu'au 6 novembre 2022.BOLLOREBolloré a publié un Ebita 2019 de 1,634 milliard d'euros en baisse de 5% à périmètre et taux de change constants. Le résultat net part du groupe est de 237 millions d'euros, en progression de 1% par rapport à l'exercice précédent. Le résultat net consolidé du groupe de transport, de logistique et de communication s'établit à 1,408 milliard, en hausse de 27%. L'endettement net de la structure au 31 décembre 2018 est de 8,72 milliards contre 4,882 milliards un an plus tôt. La holding précise que cette hausse est liée aux investissements et aux rachats d'action de Vivendi.DELTA DRONEDelta Drone et la société australienne Parazero, société cotée à la bourse de Sydney, ont annoncé la signature ce jour d'une lettre d'intention (LOI) visant à aboutir à un accord stratégique majeur comportant plusieurs volets capitalistique, commercial et industriel. Delta Drone a d'ores et déjà souscrit à une émission d'Obligations Convertibles (OC) effectuée par Parazero à auteur d'environ 160 000 dollars australiens.EUROBIO SCIENTIFICEurobio Scientific a annoncé la mise en place d'un accord de crédit pour un total de 11 millions d'euros auprès d'un pool bancaire réunissant LCL, BNP Paribas, CIC et Crédit Agricole Ile de France. Environ la moitié la moitié de cette somme sera tirée dès le mois de mars. Ces ressources ont pour but de refinancer les crédits existants pour simplifier la structure de la dette et supprimer les garanties partielles et multiples, accompagner la croissance organique et financer d'éventuelles opérations de croissance externe.M6Le Groupe M6 a cédé 50% de sa filiale Bedrock à RTL Group. e Bedrock est l'activité VOD du groupe. Elle développe une plateforme technologique utilisée aujourd'hui par 6Play, RTL Belgique, RTL Hongrie et RTL Croatie. Avec cette opération, le Groupe M6 et RTL Group ambitionnent de créer la plateforme technologique de streaming leader en Europe. Le capital de Bedrock pourrait s'ouvrir à d'autres actionnaires.STEFSTEF a dévoilé un résultat net, part du groupe, en progression de 6,2% à 100,3 millions d'euros en 2019. L'Ebit du groupe spécialisé dans la logistique du froid a progressé de 18,7% à 162,9 millions d'euros, dont 127,5 millions d'euros (+25,2%) pour STEF France et 39,2 millions d'euros (+59,3%) pour STEF International. Le chiffre d'affaires a augmenté de 5,7% à 3,44 milliards d'euros. Le pôle maritime a essuyé une perte opérationnelle de 6,2 millions contre un bénéfice de 7,7 millions en 2018.TECHNIPFMCTechnipFMC, qui devrait être scindé dans les mois à venir et dont la capitalisation a chuté de 67% depuis un an, sortira du CAC 40 le 23 mars. Le groupe sera remplacé Worldline. FDJ et Akka Technologies rentrent au SBF 120. Vicat en sort.