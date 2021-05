Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 14 mai 2021

© AOF 2021

Au 31 mars 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Genkyotex s'élevaient à 3,8 millions d'euros contre 1,2 million au 31 décembre 2020 et incluaient le produit net de 5,05 millions de l'augmentation de capital réalisée le 24 mars. La consommation de trésorerie de la société au cours du premier trimestre 2021 a été principalement alimentée par les dépenses de R&D liées aux activités CMC (chimie, fabrication et contrôle) et à l'essai de Phase 1 évaluant le setanaxib à haute dose.Genomic Vision a terminé avec succès le premier volet d'un accord de recherche en trois parties pour la caractérisation génétique des banques de cellules de Sanofi. En 2019, Genomic Vision a initié la première partie d'un partenariat avec Sanofi Genzyme (l'unité mondiale de soins spécialisés de Sanofi) pour caractériser les lignées cellulaires transformées pour la bio-production et pour comparer sa technologie propriétaire de peignage moléculaire aux autres méthodes d'analyse.GenSight Biologics a fait un point aujourd'hui sur l'impact de la pandémie de Covid19 sur ses opérations en 2021. "Bien que les conditions se soient améliorées dans de nombreuses régions, la crise du COVID-19 continue d'impacter les écosystèmes médicaux et réglementaires. GenSight se prépare à la commercialisation de Lumevoq d'abord en Europe en 2022, puis en Amérique du Nord un an plus tard, bien que le US Defense Production Act introduise un léger retard dans la fabrication de nos lots de validation, " a commenté Bernard Gilly, co-fondateur et directeur général de GenSight Biologics.Le spécialiste des produits électroniques de loisirs publiera son chiffre d'affaires annuel.Tivoly a réalisé sur le premier trimestre, un chiffre d'affaires consolidé de 21,2 millions d'euros, en progression de 17 % à taux de changes et périmètre constants par rapport au premier trimestre 2020. A taux de changes réels, l'activité progresse de 15,2 %. L'activité du premier trimestre 2021 est très forte en Europe notamment dans le " Consumer " qui est porté par des prises de parts de marchés et par la forte croissance de la demande dans le Bricolage et le Pro. Des signes encourageants de reprise se présentent dans l'" Industry " que ce soit en Europe ou en Amérique.Le loueur d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) publiera ses résultats du premier trimestre.Veolia et Suez réunissent leurs conseils d'administration ce vendredi pour entériner l'accord définitif de rapprochement des deux groupes et prévoient de le présenter dès clôture de la Bourse ce vendredi, écrit ce matin Les Echos. Cet accord réglera en particulier la question de l'actionnariat du "nouveau Suez". Il ouvrira la porte à une OPA de Veolia sur son concurrent, à 20,50 euros l'action. Le groupe d'Antoine Frérot espère la lancer fin septembre.