Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 14 octobre 2022 14/10/2022 | 08:49

Danone a annoncé via un communiqué sa décision de lancer le processus de "transfert du contrôle de son activité Essential Dairy and Plant-based (EDP, produits laitiers essentiels et d'origine végétale-NDLR) en Russie". Le leader français des produits laitiers et de la nutrition infantile a fait savoir que l'opération pourrait se traduire par une dépréciation pouvant aller jusqu'à un milliard d'euros.



FDJ

La Française des Jeux (FDJ), premier opérateur de jeux d'argent et de hasard en France, a publié ses résultats au troisième trimestre 2022 marqués par une hausse de son chiffre d'affaires : plus 12% à 592 millions d'euros. Pour la loterie, la progression du chiffre d'affaires (+14 % à 478 millions d'euros) est portée par celle des mises (+11 %) avec des mises tirage en hausse de +17 %, à 1 629 millions d'euros ainsi que des mises des jeux instantanés en croissance de +7 %, à 2 379 millions d'euros, avec le succès des animations du portefeuille de jeux.



Makheia Group

A l'issue du conseil d'administration du 13 octobre, Makheia Group annonce le lancement d'un projet de fusion avec Net Media Group, rentré récemment au capital du groupe et ayant pour actionnaire de référence Pascal Chevalier, président de Reworld Media. L'opération se fera par fusion-absorption de NetMedia Group par Makheia Group. L'objectif est de créer un nouveau leader français des media BtoB, de la communication et du content marketing. Le nouveau groupe sera composé de 8 filiales opérationnelles, pour un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros en 2023.



Manutan

Manutan, le distributeur de fournitures de bureau, a dévoilé son chiffre d'affaires du quatrième trimestre qui ressort en hausse de 10,6%, à 906,5 millions d'euros contre 819,9 millions d'euros l'exercice précédent. Toutes les zones de la division Entreprises sont en croissance au quatrième trimestre.Cette croissance est notamment portée par la forte dynamique d'animation et d'extension de l'ensemble des gammes de produits.



Ramsay Santé

Ramsay Santé a dévoilé un résultat net part du groupe en hausse de 82% à 118,4 millions d'euros au titre de son exercice clos fin juin, avec une augmentation d'EBE de 2,3% à 658,4 millions, soit une marge de 15,3% (contre 16% l'année dernière). Son chiffre d'affaires annuel s'est amélioré de 6,9% à 4,3 milliards d'euros (+6% en organique). La croissance de l'activité a été portée par les pays nordiques en particulier pour les hospitalisations MCO, en hausse de 14% et hors Allemagne.



Thermador

Le groupe spécialisé dans la commercialisation d'accessoires pour le chauffage central et la sécurité sanitaire dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Spineway

Le spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Vinci

L'opérateur aéroportuaire privé Vinci Airports a publié un trafic passagers au troisième trimestre 2022 en hausse de 85% - à 56 millions de passagers - par rapport au troisième trimestre 2021, réduisant l'écart avec 2019 à 22% soit 5 points de mieux qu'au trimestre précédent. La dynamique du trafic cet été a été forte en Europe, où les perturbations opérationnelles ont été limitées dans les aéroports du groupe, et dans les aéroports d'Amérique Centrale et des Caraïbes où le trafic dépasse désormais celui de 2019.









