Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 15 mai 2020

Le groupe aéroportuaire publiera son trafic d'avril.Akwel a réalisé jeudi soir son point d'activité au titre du premier trimestre 2020. Ainsi, l'équipementier-systémier pour l'industrie automobile a publié un chiffre d'affaires consolidé de 273,5 millions d'euros sur la période, en baisse de 6,6 % par rapport au premier trimestre 2019. Le repli du chiffre d'affaires atteint -5,9 % à périmètre et taux de change constants.L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Bel, réunie à huis clos jeudi, a approuvé l'ensemble des résolutions soumises à son vote. Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que la distribution d'un dividende de 3,50 euros par action. La mise en paiement du dividende interviendra le 22 mai prochain.Cegereal a enregistré une progression de 1,3% de ses revenus locatifs au premier trimestre 2020, et ce malgré le contexte de crise sanitaire. Le taux d'occupation de Cegereal atteint 96,9% au 31 mars 2020 en progression de 0,3 point sur un an. Par ailleurs, avec un positionnement 100% bureau et des locataires grands comptes pour la plupart, le taux d'encaissement des loyers et charges du 2ème trimestre 2020 atteint environ 90% à ce jour.L'assureur a publié ses résultats du premier trimestre.Fitch a maintenu toutes les notes de Coface SA et de ses filiales opérationnelles sous surveillance négative, à l'exception des notations à court terme de Coface SA, qui ont été retirées de la surveillance négative et confirmées à 'F1'. Dans son communiqué de presse, l'agence de notation souligne " la forte liquidité de Coface, avec un niveau de liquidité représentant 21% du portefeuille d'investissement à fin mars 2020, sans aucune échéance majeure de dette à court terme. "Covivio a annoncé la cession de Respiro, immeuble de 11 173 mètres situé Nanterre, à deux SCPI gérées par Atland-Voisin et My Share Company pour un montant de 83 millions d'euros. Avec cette cession, le groupe immobilier a confirmé son objectif de 600 millions d'euros de ventes pour l'année 2020. Situé à Nanterre, l'immeuble acquis en 2013 par Covivio a fait l'objet d'une restructuration complète afin d'accueillir en 2015 une filiale de Vinci Construction France.Eutelsat a dévoilé un chiffre d'affaires des activités opérationnelles du troisième trimestre, clos fin mars, en repli de 1,6% à 323,1 millions d'euros. Le chiffre d'affaires total a reculé de 6% à 322 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du Broadcast (62% des revenus) est ressorti à 198,8 millions d'euros, stable sur un an. Le carnet de commandes s'établit à 4,2 milliards d'euros au 31 mars 2020 contre 4,3 milliards d'euros à fin décembre 2019, reflétant la consommation naturelle du carnet de commandes en l'absence de renouvellements significatifs de contrats dans le Broadcast.Imerys a conclu un accord visant à régler la situation contentieuse liée à leurs activités talc historiques avec les représentants des actuels et éventuels futurs plaignants aux Etats-Unis. Cet accord fait l'objet d'un plan conjoint de réorganisation qui a été déposé aujourd'hui auprès du tribunal fédéral du district du Delaware (États-Unis), où la procédure de protection judiciaire des filiales Talc nord-américaines du " Chapter 11 " de la loi des Etats-Unis sur les faillites est actuellement en cours.JCDecaux a indiqué que l'assemblée générale mixte du jour, qui s'est tenue à huis clos avec retransmission audio, a approuvé l'ensemble des résolutions qui étaient soumises au vote.Lumibird a indiqué que la direction du groupe a découvert le 12 mai en fin de journée que sa filiale britannique Halo Photonics a été victime depuis le 16 avril d'une fraude aux moyens de paiement. Le spécialiste du laser précise que la fraude, d'un montant maximum de 3,8 millions d'euros (avant déductions éventuelles résultant des actions légales et des mesures de récupération d'une partie des fonds détournés) est aujourd'hui maîtrisée et n'est pas de nature à remettre en cause le développement du groupe.Mediawan a publié un chiffre d'affaires impacté par la pandémie de Covid-19 en recul de 5% au premier trimestre 2020 à 72,6 millions d'euros. Le spécialiste de la production et de la distribution de contenus audiovisuels précise que l'effet de l'épidémie s'est essentiellement par une baisse des revenus publicitaires trimestriels. Le groupe ajoute qu'il anticipe un impact important sur le reste de l'année 2020 et s'attend à des décalages significatifs de livraisons de 2020 à 2021.Neoen, producteur indépendant d'énergie renouvelable, a publié jeudi soir un chiffre d'affaires non audité de 95,8 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2020, en hausse de 61% par rapport au premier trimestre 2019. A taux de change constants, le chiffre d'affaires a progressé de 65%. " Dans un environnement marqué par l'épidémie du Covid-19, les équipes de Neoen restent pleinement mobilisées pour assurer l'exploitation de ses actifs, lancer la construction de nouvelles centrales et continuer à développer son portefeuille de projets ", a commenté Xavier Barbaro, le PDG de Neoen.Au premier trimestre 2020, Prodware a réalisé un chiffre d'affaires de 46,9 millions d'euros, en progression de 1,4%. " Cette bonne performance, dans un contexte rendu morose à compter de mars 2020 par les effets sur l'économie de la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus, a été favorisée par les ventes en mode SaaS, qui ont enregistré une augmentation de 28,2% sur la période ", a expliqué le groupe informatique. Fer de lance de la stratégie du groupe, elles représentent 17% de l'activité du Groupe contre 14% au 1er trimestre 2019.Le loueur d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Transgene et son partenaire BioInvent International vont présenter présentation de nouvelles données précliniques très encourageantes qui démontrent l'important potentiel thérapeutique de BT-001, un virus oncolytique encodant un anticorps anti-CTLA4, pour le traitement des tumeurs solides. Ces données seront présentées à l'AACR 2020 Virtual Annual Meeting II.Ubisoft a présenté un résultat opérationnel non-IFRS de à 34,2 millions d'euros pour l'exercice 2019-2020 (clos le 31 mars 2020), contre 446 millions lors de l'exercice précédent. Le résultat net non-IFRS part du groupe s'élève à -10,2 millions d'euros, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de -9 centimes. Ils s'étaient élevés à 333,5 millions et 2,8 euros sur l'exercice 2018-19. Le chiffre d'affaires, lui, recule de 13,6%, passant de 1 845,5 millions d'euros à 1 594,8 millions.