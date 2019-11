Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 15 novembre 2019

0

ACCORLe fonds activiste français CIAM juge Accor sous-évalué. Reuters a révélé hier soir que sa présidente Catherine Berjal avait déclaré lors d'une conférence à Londres qu'un fonds de capital investissement faisant l'acquisition d'Accor pourrait revendre les actifs non-essentiels du numéro un européen de l'hôtellerie, c'est-à-dire ses franchises dans le segment du luxe, et reverser jusqu'à 35 % de sa capitalisation boursière aux investisseurs.ADPLe groupe dévoilera son trafic d'octobre.AKWELAkwel a réalisé jeudi soir son point d'activité du troisième trimestre 2019. Ainsi, l'équipementier automobile a publié un chiffre d'affaires de 259,8 millions d'euros sur la période, en hausse de 8% en publié sur un an et de 6,6% à périmètre et taux de change constants. Le broker LCM anticipait un niveau de ventes de 255 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 826,3 millions d'euros, en progression de 3,3% en publié et de 4,3% à périmètre et taux de change constants.BIOCORPLe fabricant de dispositifs médicaux Biocorp a signé d'un contrat exclusif avec Vitrobio Pharma, société de recherche et développement pharmaceutique. Cette dernière a récemment enregistré une nouvelle génération de médicaments polymériques représentant un marché potentiel de plusieurs dizaines de millions d'unités. Nécessitant près de vingt années de R&D, ce dispositif médical est le premier produit capable d'inhiber les effets nocifs de la pollution qui entraine le syndrome de détresse respiratoire.CEGEREALLes revenus locatifs de Cegereal s'élèvent à 46,8 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année 2019, soit une hausse de 19,4 %. L'entrée de Passy Kennedy dans le portefeuille en décembre 2018, dont la contribution sur 9 mois représente 7,4 millions d'euros, a permis d'accélérer la croissance des revenus locatifs. Au cours du troisième trimestre, l'installation de Salto, la plateforme de VOD française qui rassemble les groupes TF1, M6 et France Télévisions, aux côtés d'autres locataires prestigieux, conforte le statut d'Arcs de Seine en tant qu'immeuble phare de la "TMT Valley".CHARGEURSChargeurs a dévoilé au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 146,4 millions d'euros, en hausse de 9,1% et 1,7% à taux de change et périmètre constants. Et ce, dans un contexte de marché toujours volatil. Ainsi, le chiffre d'affaires au 30 septembre ressort à 472,5 millions d'euros, en croissance de 12,2 %. La variation à taux de change et périmètre constants cumulée, désormais à -0,8 % a été fortement améliorée grâce à la croissance interne réalisée par le Groupe aux deuxième et troisième trimestres 2019.CNP ASSURANCESCNP Assurances a dévoilé des résultats neuf mois en progression malgré la faiblesse persistance des taux. Le résultat net part du groupe a grimpé de 3,4 % pour s'établir à 987 millions d'euros (+ 3,6 % à périmètre et change constants). Le résultat brut d'exploitation (RBE) s'est élevé à 2,279 milliards, en hausse de 5,1 % (+ 5,8 % à périmètre et change constants). Le produit net d'assurance (PNA) est en hausse de 3,9 % à 2,333 milliards (+ 4,7 % à périmètre et change constants). Le chiffre d'affaires atteint 25,9 milliards, en hausse de 5,4 % (+ 5,7 % à périmètre et change constants).DONTNODDontnod Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, a annoncé sa première collaboration avec Microsoft pour le développement de sa prochaine création originale épisodique, Tell Me Why. Ce tout nouveau jeu vidéo édité par Microsoft, connu jusqu'alors sous le nom de code "Projet 6" et dévoilé lors du salon X019 de Microsoft à Londres, sera disponible sur Xbox One, Windows 10 PC et Steam et viendra enrichir le Xbox Game Pass.SQLISQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, annonce un chiffre d'affaires à fin septembre 2019 de 177,4 millions d'euros, en progression de 4,7%, grâce à la solide performance du pôle Commerce & Expérience. A taux de change constants, la croissance du groupe ressort à 4,2%. A 54,4 millions d'euros, le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019 est en progression de 1,6% (+1,1% à taux de change constants).SOLUTIONS 30Solutions 30, spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies, annonce avoir signé ce jour l'acquisition des activités de services télécoms d'Elmo en Pologne, partenaire privilégié d'Orange dans le domaine de l'internet haut-débit. Elle réalise un chiffre d'affaires annuel de 15 millions d'euros et sera consolidé dans les comptes de Solutions 30 à compter du 1er janvier 2020. Avec un réseau de 620 techniciens dédiés à ses activités Télécoms, Elmo assure l'installation, le service et la maintenance de près de 900 000 accès Internet haut-débit, dans l'est et le nord-est de la Pologne.TOTALTotal annonce le démarrage de la production du projet Iara (block BM-S-11A), situé dans les eaux profondes du bassin présalifère de Santos. Il s'agit du démarrage du FPSO P-68, la première des deux unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) déjà lancées qui seront déployées sur le bloc. Le second, le P-70, devrait entrer en production en 2020. Chaque FPSO dispose d'une capacité de traitement de 150 000 barils de pétrole par jour.TOUR EIFFELLa Société de la Tour Eiffel a annoncé la cession de son portefeuille logistique espagnol à un fonds d'investissement international. Cette opération, qui représente l'unique exposition de la Société de la Tour Eiffel à l'étranger, permet ainsi au groupe de poursuivre son recentrage annoncé début 2019. Le parc logistique de Sant Feliu, composé de 3 plateformes et d'une réserve foncière, représente une surface totale construite de plus de 25 000 m².TRANSGENELa trésorerie de Transgene s’élève à 53,9 millions d’euros au 30 septembre 2019, contre 16,9 millions d’euros au 31 décembre 2018. Cette augmentation s’explique par la réalisation d’une augmentation de capital de 48,7 millions d’euros, dont le règlement-livraison a eu lieu le 4 juillet 2019. Au cours des neuf premiers mois de 2019, la consommation de trésorerie de Transgene s’est élevée à 10,1 millions d’euros (hors augmentation de capital), contre 14,8 millions d’euros sur la même période en 2018 (hors augmentation de capital).VALLOURECVallourec a réduit au troisième trimestre sa perte nette à 60 millions d’euros contre -92 millions un an plus tôt. Le résultat brut d’exploitation ressort à 84 millions contre 43 millions. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 1,60 milliard, en progression de 10 %. Dans le détail, le chiffre d'affaires Pétrole et Gaz ressort à 671 millions d'euros, en hausse de 7 % par rapport au troisième trimestre 2018 (+4 % à taux de change constants).