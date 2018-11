Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 16 novembre 2018

0

À la suite de l'obtention de l'agrément des autorités américaines, Akka finalise l'acquisition de PDS Tech. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du plan stratégique CLEAR 2022 et vise à constituer un leader dans les services en ingénierie et technologies aux États-Unis. Le groupe d'ingénierie structure sa Business Unit North America afin d'accompagner la forte demande des clients américains de PDS Tech et de déployer rapidement les synergies avec les clients historiques d'Akka.AXA a annoncé la fixation du prix de l'offre secondaire de 60 millions d'actions de sa filiale américaine AXA Equitable Holdings (" EQH "), à 20,25 dollars américains par action, ce qui correspond à un produit net d'environ 1,2 milliard de dollars américains.Bolloré a réalisé son point d'activité au titre de son troisième trimestre 2018. Ainsi, le groupe de transport, de logistique et de communication a dévoilé un chiffre d'affaires de 5, 627 milliards d'euros sur la période, soit une progression de 9% en données publiées et de 10% en organique. Ce chiffre intègre 3, 382 milliards d'euros de Vivendi en intégration globale depuis le 26 avril 2017.CNP Assurances a publié ses indicateurs au 30 septembre. La compagnie d'assurance a réalisé un résultat net part du groupe de 955 millions d'euros, en hausse de 3,1% (+ 5,1% à périmètre et change constants). Le résultat brut d'exploitation a atteint 2,169 milliards, en hausse de 1,9% (+ 8,9% à périmètre et change constants). Le chiffre d'affaires s'est établi à 24,6 milliards, en hausse de 3,1% (+ 6,6% à périmètre et change constants) sous les effets d'une dynamique favorable du volume d'unités de compte (+ 19,5 %) et d'une très forte croissance de l'épargne haut de gamme.Elior a annoncé l'acquisition d'Alfred Conciergerie, un service de conciergerie digitale, pour un montant qui n'a pas été dévoilé. " L'acquisition d'Alfred Conciergerie nous permet de diversifier notre offre de services ", a expliqué Gilles Rafin, président d'Elior Services. " Cette acquisition nous permet de créer des passerelles et des synergies entre les différentes activités du groupe, pour mieux anticiper les enjeux de demain ", a-t-il ajouté.Plastivaloire vient de réaliser son point d'activité au titre du 4ème trimestre de son exercice 2017-2018. Ainsi, le spécialiste des pièces en plastique complexe a réalisé un chiffre d'affaires de 156,5 millions d'euros sur la période, en quasi stagnation sur un an.Au 30 septembre 2018, le montant des actifs sous gestion de Tikehau Capital s'élève à 15,9 milliards d'euros, soit une croissance de 7% sur le 3ème trimestre 2018 et de 15% depuis le début de l'année. Ils se répartissent ainsi entre 14,4 milliards d'euro pour l'activité de gestion d'actifs et 1,5 milliard d'euro pour l'activité d'investissement. La croissance de l'activité de gestion d'actifs a atteint 1,2 milliards d'euros (+9%) sur le troisième trimestre, marquant une accélération par rapport aux trimestres précédents, comme attendu.Total et ses partenaires, ExxonMobil et Oil Search, ont signé un protocole d'accord avec l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée définissant les termes clés de l'accord gaz pour le projet Papua LNG. L'accord devrait être finalisé d'ici la fin du premier trimestre 2019. Total, opérateur des gisements à terre de Elk et Antelope, est le principal actionnaire du permis PRL-15 avec une participation de 31,1%, aux côtés d'ExxonMobil (28,3%) et Oil Search (17,7%), après exercice par l'Etat de son droit d'entrée à hauteur de 22,5 %.Touax a réalisé son point d'activité au titre de son troisième trimestre 2018. Ainsi, le loueur d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) a dévoilé un produit des activités de 39,6 millions d'euros sur la période, soit une progression de 6% sur un an. Sur le trimestre, le chiffre d`affaires locatif progresse légèrement à 34,7 millions d`euros tandis que les ventes de matériels augmentent significativement (4,6 millions d`euros contre 2,9 millions d`euros au 3ème trimestre 2017).Vallourec a publié ses résultats au titre de son troisième trimestre 2018. Ainsi, le fabricant de tubes en acier sans soudures a enregistré une perte nette (part du groupe) de 92 millions d'euros sur la période, à comparer avec une perte nette de 119 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat brut d'exploitation est ressorti à 43 millions d'euros, contre 9 millions d'euros lors du troisième trimestre 2017. Quant au chiffre d'affaires, il est resté quasi stable à 961 millions d'euros.Vivendi a enregistré au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 3,384 milliards d’euros, en hausse de 5,6 % à taux de change et périmètre constants (+5,5% en données publiées). Il a bénéficié d’une hausse de 13,5% en données comparables des revenus d’Universal Music Group (UMG) à 1,495 milliard d’euros. Le chiffre d’affaires de Groupe Canal + a reculé de 0,2%, en données publiées et en comparable, à 1,247 milliard d’euros. Son parc global d’abonnés a atteint 15,4 millions à fin septembre, contre 14,8 millions à fin septembre 2017.