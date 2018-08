Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 17 août 2018

0 0

La participation de l'Etat français dans le groupe ADP, exploitant des aéroports de Roissy et d'Orly mais aussi de plateformes à l'étranger, suscite déjà les convoitises d'au moins trois consortiums d'investisseurs, assure l'agence de presse Reuters. Paris prévoit de réaliser la privatisation d'ADP dans le courant de l'année prochaine, sans doute en même temps que celle d'Engie et de la Française des Jeux. Selon Reuters, les trois pools d'investisseurs candidats sont menés respectivement par le fonds Global Infrastructure Partners (GIP), par Vinci et par le fonds australien IFM.Air France-KLM a officialisé hier soir, sans surprise, la nomination de Benjamin Smith comme Directeur général. "Benjamin Smith est un dirigeant reconnu du secteur du transport aérien au plan international. Il a joué un rôle majeur au cours des 20 dernières années au sein d'Air Canada, dont il a été un acteur clé du développement économique et commercial, de la transformation, de la création de valeur et de l'engagement des équipes de la compagnie. Il était jusqu'à ce jour President Airlines et Chief Operating Officer d'Air Canada", souligne la compagnie dans un communiqué.Entre le 6 et le 10 août, Bic a racheté pour près de 6,14 millions d'euros de ses propres actions. Ces transactions portent sur environ 80 000 titres rachetés à un prix moyen pondéré de 76,6973 euros.Voluntis annonce le lancement d’une nouvelle version d’Insulia, pour améliorer l’expérience utilisateur et rendre l’application disponible en espagnol. L’ajout de cette langue permettra aux assureurs et aux professionnels de santé de proposer Insulia à davantage de patients diabétiques à risque, explique la société spécialisée dans les logiciels thérapeutiques. Voluntis présentera cette version améliorée d’Insulia à l’occasion de la conférence de l’AADE – American Association of Diabetes Educator.