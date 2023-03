Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 17 mars 2023

Alstom

Alstom a signé un contrat avec l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey et l'aéroport international Newark Liberty pour la fourniture de services d'exploitation et de maintenance du monorail Innovia de l'aéroport, connue sous le nom d'AirTrain Newark, pour les 7 prochaines années, jusqu'en janvier 2030. Le contrat représente un montant d'environ 250 millions d'euros et comprend une option pour une année supplémentaire.





Casino

Casino a fait connaître ce vendredi le prix fixé de la vente de sa participation dans la chaîne de supermarchés brésilienne Assai à 16 réals brésiliens (2,87 euros) par action, pour un total de 723,2 millions d'euros. Comme précisé dans un communiqué, 254 millions actions Assaí ont été allouées dans le cadre du placement. Le distributeur français possédera, à l'issue de la transaction, une participation de 11,7% du capital d'Assai et ne contrôlera donc plus la société. Le réglement-livraison des titres cédés est prévu le 21 mars 2023.



Rubis

Rubis annonce que son résultat brut d'exploitation 2022 est de 669 millions d'euros en progression de 26 %. En 2022, Rubis Photosol, consolidé sur neuf mois à partir du 1er avril 2022, a contribué à hauteur de 18 millions d'euros au résultat brut d'exploitation du groupe. Son résultat opérationnel courant s'affiche à 509 millions d'euros, en hausse de 30 % comparé à 2021, bien au-delà du record de l'exercice 2019 à 412 millions d'euros. Son résultat net ajusté s'élève à 326 millions d'euros, soit une hausse de 11 % et son BPA ajusté dilué est de 3,16 euros en augmentation de 10%.



Saint-Gobain

Saint-Gobain et Dalsan ont obtenu l'autorisation nécessaire des autorités de la concurrence pour fusionner leurs activités de plâtre et plaques de plâtre en Turquie. En 2023, une fois l'investissement industriel achevé de la nouvelle usine de Turgutlu (près d'Izmir), l'ensemble fusionné bénéficiera d'une capacité de production annuelle de 100 millions de mètres carrés de plaques de plâtre, 2 millions de tonnes de plâtre et 50 millions de mètres de profilés métalliques.



Stellantis

Dans le cadre de son programme de rachat d'actions annoncé le 22 février 2023, d'un montant maximum de 1,5 milliard d'euros, Stellantis a signé un accord de rachat avec une société financière indépendante portant sur la première tranche, qui couvrira un montant maximum de 500 millions d'euros. La première tranche du programme de rachat d'actions ordinaires débutera le 17 mars 2023 et se terminera au plus tard le 19 juin 2023. Les actions ordinaires achetées dans le cadre de ce programme seront annulées en temps voulu.



Transgene

Transgene, société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer, annonce disposer de 26,8 millions d'euros de trésorerie au 31 décembre 2022, qui lui donne une visibilité financière jusqu'au début de 2024. La perte nette ressort à 32,80 millions d'euros contre -19,53 millions en 2021. La perte nette par action ressort en conséquence à - 0,33 euro en 2022, contre une perte nette par action de 0,21 euro en 2021. La perte opérationnelle a été de 29,9 millions contre - 23,52 millions en 2021.



Wendel

Wendel affiche un actif net réévalué, qui mesure la valeur de son portefeuille d'actifs, au 31 décembre 2022 de 7,456 milliards d'euros, soit 167,9 euros par action, en repli de 9,2%. La société d'investissement explique ce repli par la baisse des marchés actions dans la valeur des actifs cotés. En revanche, la valeur des actifs non cotés a progressé de 10% sur l'année, à périmètre constant.