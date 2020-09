Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 18 septembre 2020

0

Le spécialiste des bases-vie en milieux hostiles publiera ses résultats du premier semestre.Euronext et CDP Equity ont confirmé vendredi être entré en négociations exclusives avec London Stock Exchange Group pour acquérir Borsa Italiana, conjointement avec Intesa Sanpaolo. " Il n'y a aucune certitude que cela conduira à une transaction ", peut-on lire dans le communiqué.Les actionnaires de Gaussin sont convoqués à une Assemblée générale extraordinaire le 19 octobre prochain au siège de la société à Héricourt (Haute-Saône). Dans le contexte d'épidémie de Covid-19, le conseil d'administration a décidé que l'Assemblée se tiendra " physiquement " sous réserve du strict respect par les participants des mesures d'hygiène (distanciation, gestes barrière, port du masque) qui seront mises en place en vue de la participation à cette assemblée.Hoffmann Green Cement Technologies a annoncé la signature d'un contrat exclusif sur 5 ans pour le développement et la commercialisation de ses ciments décarbonés avec KP1, expert français des systèmes constructifs préfabriqués.Néovacs a déposé une nouvelle demande de brevet autour de sa plateforme technologique Kinoïde dans le domaine des allergies. L'invention ainsi protégée concerne un vaccin thérapeutique et son utilisation pour traiter des troubles associés à une expression d'IgE aberrantes, en particulier des allergies à médiation IgE telles que les allergies alimentaires, les réponses au venin et la survenue de chocs anaphylactiques.Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Peugeot (PSA) ont annoncé jeudi soir qu'à la demande des deux entreprises et dans le contexte de leur communication récente d'un amendement à leur accord de fusion, les actionnaires Exor, EFP/FFP, Bpifrance et DFG ont accepté une clause d'incessibilité de leurs actions Faurecia, pour une durée de 6 mois suivant la réalisation du projet de distribution de la participation de 46% du groupe PSA dans Faurecia, à l'ensemble des actionnaires de Stellantis.Rubis a levé le voile jeudi soir sur ses résultats du premier semestre 2020. Ainsi, le spécialiste de l'aval pétrolier a réalisé un résultat net (part du groupe) de 139 millions d’euros sur la période (-11% sur un an) et un résultat brut d’exploitation (RBE) de 240 millions d’euros (-11%). Pour sa part, le chiffre d’affaires s’établit à 2,05 milliards d’euros au premier semestre 2020, en baisse de 21% par rapport à la même période de l’exercice précédent. A périmètre constant, la baisse atteint 32%.Sanofi annonce la nomination du Dr Jean-Christophe Rufin à la présidence de la Fondation d'entreprise Sanofi Espoir. Jean-Christophe Rufin succède à Xavier Darcos, qui présidait la Fondation depuis 2015.Witbe a publié une perte nette de 1,725 million d'euros au premier semestre 2020 après -2,949 millions un an plus tôt. L'Ebitda du spécialiste des prestations de supervision de services ressort à -0,565 million pour la période après -1,751 au premier semestre 2019. Le groupe rappelle qu'il enregistre traditionnellement une perte d'Ebitda sur les premiers semestres de ses exercices compte tenu de la saisonnalité de son activité. Pour sa part, le chiffre d'affaires de la société est en progression de 25,8% à 6,779 millions d'euros.