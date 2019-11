Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 1er novembre 2019

0

AUREADans le cadre de l'offre publique de rachat d'actions (OPRA) par la société de ses propres actions, Aurea a racheté 2 300 000 titres représentant 18,84% de son capital et 12,15% de ses droits de vote, pour un montant de 14,950 millions d'euros. Le nombre d'actions présentées en réponse à l'OPRA, soit 2 639 715 actions, étant supérieur au nombre maximum d'actions que le spécialiste de la régénération des déchets s'était engagée à racheter, il a été procédé à une réduction des demandes de rachat.BLUELINEABluelinea a accusé au premier semestre 2019 une perte nette de 1,258 million d'euros, contre 1,194 million au premier semestre 2018. Le taux de marge brute ressort à 68% contre 73% un an plus tôt du fait de l'évolution du mix produit liée à la une croissance forte des ventes d'équipements du pôle Domotique, explique le spécialiste des services liés au bien vieillir. Dans le même temps, la stabilité des charges d'exploitation est à mettre en perspective des leviers des succès commerciaux des derniers mois qui ne produisent pas encore de revenus à fin juin. Cette évolution a pesé sur l'Ebitda.CLARANOVAClaranova annonce la signature d'un accord avec les dirigeants et actionnaires minoritaires d'Avanquest Canada, filiale d'Avanquest Software SAS détenant les activités Upclick, Soda PDF et Adaware, en vue d'acquérir le solde des actions de préférence qu'ils détiennent. L'accord prévoit un apport par les minoritaires de 70 % de leurs titres à Claranova rémunéré 61,2 millions d'euros par l'émission de 7,4 millions d'actions nouvelles et le rachat du solde en numéraire à hauteur de 29,6 millions de dollars américains.ELISElis a finalisé la cession de 100 % de la division " IHSS " de Clinical Solutions au Royaume-Uni. IHSS est l'une des deux divisions de Clinical Solutions, activité qui appartenait à Berendsen avant son acquisition par Elis en 2017. Cette division fournit des solutions de décontamination et de stérilisation de matériel médical dans le secteur de la Santé, privé et public. L'activité a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 19 millions de livres sterling en 2018.EURAZEOEurazeo a pris une participation minoritaire dans le fabricant canadien de bagages Herschel. Herschel est une marque lifestyle multi catégorielle principalement connue pour ses modèles iconiques de sacs à dos, vendus dans plus de 90 pays. Eurazeo Brands, le pôle dédié aux marques à fort potentiel de croissance, investit 60 millions de dollars au sein d'un consortium comprenant Alliance Consumer Growth (ACG), un fonds américain leader en capital croissance, et HOOPP Capital Partners (HOOPP), la division d'investissement du Healthcare of Ontario Pension Plan.FNAC DARTYFnac Darty a annoncé la finalisation de son partenariat stratégique avec le groupe CTS EVENTIM, spécialiste européen du secteur de la billetterie. Ainsi, grâce à ce partenariat, "France Billet pourra compter sur les innovations technologiques de CTS EVENTIM, permettant d'accélérer le développement de sa plateforme digitale et d'enrichir sa proposition de valeur en direction de ses clients et partenaires", indique le groupe.GROUPE FLOGroupe Flo a réalisé au troisième trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 40,5 millions d'euros, en hausse de 2,5%. A périmètre comparable, les ventes ont grimpé de 3,8%. Le chiffre d'affaires d'Hippotamus est ressorti à 28,4 millions, en progression de 0,9% à périmètre comparable. Les ventes des brasseries ont bondi, elles, de 17,8% à 6,4 millions grâce notamment au succès de la rénovation de La Coupole. Le chiffre d'affaires des concessions a reculé de 1,6% à 5,7 millions.DMSHybrigenics, désormais absorbé par DMS, a annoncé le report de la publication de ses comptes semestriels 2019, en raison de deux évènements majeurs récents : la nomination d'un nouveau commissaire aux comptes, Deloitte & Associés à Montpellier, par l'assemblée générale des actionnaires du 20 septembre, et la prise de contrôle par DMS Group, effective depuis le 15 octobre. La société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement de l'arthrose et la médecine régénératrice basés sur l'injection de cellules souches adipeuses vise à publier ces comptes semestriels avant le 31 décembre 2019.JACQUET METAL SERVICEÀ la suite de la réalisation des conditions suspensives, Jacquet Metal Service a cédé à SSAB 100 % des titres de sa filiale Abraservice Holding. Abraservice Holding est la société faîtière du Groupe Abraservice spécialisé dans la distribution d’aciers résistants à l’abrasion. Avec 10 centres de distribution localisés dans 11 pays principalement en Europe, Abraservice a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 78 millions d’euros.PAROTLe groupe Parot a essuyé au premier semestre une perte nette de 3,5 millions contre une perte nette de 2,6 millions un an plus tôt. Le résultat d’exploitation ressort à -1,8 million contre -0,5 million. L’Ebitda s’élève à 0,1 million contre 0,6 million. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 287,8 millions en progression de 9,4 % en données publiées et de 6,3 % à périmètre constant après retraitement des acquisitions réalisées depuis 2018.VERGNETVergnet a dégagé au premier semestre une perte nette de 1,27 million d’euros contre une perte de 0,08 million un an plus tôt. Le résultat courant avant impôts ressort à -1,15 million contre -0,37 million. Le résultat d’exploitation ressort à -1,21 million contre -1,37 million. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 6,64 millions contre 6,54 millions au premier semestre 2018. « Comme en 2018, le chiffre d’affaires du premier semestre est affecté par un décalage dans l’engagement des deux contrats les plus importants pour 2019 : Antigua et la Nouvelle-Calédonie », précise Vergnet.VOGOVogo a annoncé la finalisation ce jour de l’acquisition de l’activité Vokkero, spécialiste dans les systèmes de communication audio dans le sport professionnel, mais aussi dans l’industrie et les services. Cette annonce fait suite à la communication du 17 septembre 2019 qui faisait état de l’offre ferme adressée par Vogo portant sur l’acquisition de cette activité et ayant reçu un avis favorable du conseil d'administration d'Adeunis.