Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris- Vendredi 2 décembre 2022 02/12/2022 | 08:57

Le groupe spécialisé dans le e-commerce BtoB annoncera ses résultats annuels.



Saint-Gobain

Saint-Gobain a annoncé avoir finalisé la cession de son activité Cristaux et Détecteurs à un groupement mené par SK Capital Partners associé à Edgewater Capital Partners, deux fonds américains de capital-investissement spécialisés dans les matériaux de haute technologie. "Cette transaction vise à concentrer les activités des Solutions de Haute Performance du groupe sur les marchés où Saint-Gobain [...] permet à ses clients d'accélérer leur démarche vers la neutralité carbone et la circularité", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.



Sanofi

Le groupe pharmaceutique Sanofi a fait savoir ce vendredi que, dans le cas d'une offre d'achat de sa part sur Horizon Thérapeutics, celle-ci se ferait uniquement en numéraire, conformément à la réglementation irlandaise sur les offres publiques d'achat. "Il n'y a aucune certitude quant à la remise effective d'une offre, ni quant aux termes d'une telle offre, le cas échéant", a précisé Sanofi dans un communiqué.



Société de la Tour Eiffel

La Société de la Tour Eiffel a acquis en Vente en L'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) auprès de Vinci Immobilier un ensemble immobilier mixte et réversible de 3 900 mètres carrés. Situé 5 rue Danton (3ème arrondissement de Lyon), le programme Manufacture proposera 2 000 m² de bureaux réversibles en logements, 1 300 mètres carrés de surface habitable répartis en 19 appartements et 600 mètres carrés de commerces en rez-de-chaussée dont un restaurant.



Teleperformance

Teleperformance a annoncé avoir conclu un accord mondial avec la fédération syndicale des services UNI Global Union. Cet accord, qui couvre les 44 .000 employés de Teleperformance dans le monde, vise à renforcer la défense du droit des salariés à former des syndicats et à participer à des négociations collectives. Il reflète également une volonté concertée de progrès dans le domaine de l'environnement de travail, notamment dans la santé et la sécurité, a indiqué le groupe dans un communiqué.



Vantiva

Vantiva a dévoilé un Ebitda ajusté en progression de 40% à 50 millions d'euros au troisième trimestre, représentant 6,5% du chiffre d'affaires contre 6,8% un an auparavant. La dilution de la marge du trimestre s'explique par la hausse de la part de la division maison connectée dans l'Ebitda total du groupe. Vantiva a réalisé un chiffre d'affaires de 765 millions d'euros, affichant une progression de 45%. Il a augmenté de 27,1% à taux de changes constants.



Vinci

Vinci Highways, filiale de Vinci Concessions, annonce avoir signé un accord lui permettant d’acquérir, auprès du fonds Patria, une participation majoritaire de 55 % dans la concession autoroutière Entrevias, traversant l’état de São Paulo du nord au sud. La concession, d’une durée résiduelle de 25 ans comprend deux sections, d’une longueur cumulée de 570 km, qui ont enregistré environ 30 millions de transactions en 2021. Le concessionnaire est rémunéré par la perception des péages (concession à risque trafic).



















© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 -0.47% 6722.34 -5.79% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN -0.77% 44.635 -27.28% MANUTAN INTERNATIONAL 0.00% 102.5 42.76% SANOFI -0.66% 86.82 -1.28% TELEPERFORMANCE SE 1.08% 223.6 -43.57% TOUR EIFFEL (SOCIÉTÉ DE LA) 0.26% 19.25 -32.16% VANTIVA -0.10% 0.23 -92.76% VINCI -0.19% 98.1 5.76%