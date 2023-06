Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 2 juin 2023

Aujourd'hui à 08:59 Partager

AB Science

AB Science a annoncé que l'office des brevets du Canada a émis un avis d'acceptation pour un brevet relatif aux méthodes de traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) avec sa molécule phare, le masitinib. Ce nouveau brevet canadien assure une protection solide du masitinib dans le traitement de la SLA jusqu'en 2037 et complète la position de la société en matière de propriété intellectuelle dans la SLA dans toutes les zones géographiques où le masitinib pourrait être commercialisé, notamment l'Europe, les États-Unis et la Chine.





Alstom

Alstom, entreprise mondiale de la mobilité intelligente et durable, a signé un contrat avec la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA), pour la livraison de 130 tramways électriques à plancher bas intégral, d'une valeur de plus de 667 millions d'euros (environ 718,2 millions de dollars), avec des options pour la construction de 30 tramways supplémentaires. L'accord prévoit la livraison de tramways Citadis de nouvelle génération, entièrement personnalisés et durables, spécialement conçus pour l'Amérique du Nord et destinés à circuler dans les rues historiques de Philadelphie.



Carbios

Carbios (pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles) et Indorama Ventures Public Company Limited (IVL), producteur mondial de produits chimiques durables, annoncent la signature d'un protocole d'intention en vue de former une Joint-Venture pour la construction en France de la première usine de biorecyclage de PET au monde.



Cegedim

Cegedim annonce un partenariat avec Gustave Roussy, 1er centre de lutte contre le cancer en Europe situé à Villejuif (Val-de-Marne). Le groupe spécialiste de la gestion des flux numériques de l'écosystème santé mettra à disposition de Gustave Roussy sa base de données patients anonymisée THIN (The Health Improvement Network) regroupant les dossiers médicaux informatisés et anonymisés de 69 millions de patients, recueillis auprès de médecins généralistes et spécialistes dans 7 pays européens.



HRS

HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène et Beyond Aero (constructeur aéronautique spécialisé dans le développement de solutions aéronautiques innovantes et durables) annoncent aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord. Celui-ci vise à partager leurs expertises en vue de développer l'infrastructure hydrogène autour du premier avion " bas carbone " français doté d'une pile à combustible hydrogène, développé par Beyond Aero. Des négociations vont être entamées en vue d'un accord commercial potentiel entre les sociétés.



L'Oréal

Bold, le fonds de capital-risque de L'Oréal, a annoncé aujourd'hui un investissement minoritaire dans Debut, devenant l'unique acteur de l'industrie de la beauté investissant dans cette entreprise. L'investissement permettra à Debut - biotech américaine - de faire évoluer rapidement sa plateforme de fabrication et de répondre à la demande croissante d'ingrédients novateurs destinés à être utilisés dans les cosmétiques, les soins de la peau et les emballages.



Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies annonce aujourd'hui l'initiation du recrutement des patients dans le cadre d'une étude clinique visant à évaluer la capacité de sa plateforme Cellvizio à aider médecin à positionner rapidement et précisément un outil de biopsie au centre des nodules pulmonaires périphériques. La medtech précise que l'étude combinera la sa plateforme d'endomicroscopie confocale laser à sonde et à aiguille avec la bronchoscopie assistée par robot, via la plateforme Ion d'Intuitive Surgical, Inc. pour la navigation et le guidage de la biopsie pulmonaire périphérique mini-invasive.



Miliboo

Miliboo, marque digitale d'ameublement, a dévoilé son chiffre d'affaires annuel et de son quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires annuel ressort ainsi à 42,3 millions d'euros, en croissance de 8%. La croissance du chiffre d'affaires provient principalement des ventes réalisées sur le site Internet Miliboo, mais on note également une belle progression des ventes en boutiques. Le groupe conforte ainsi la pertinence de son modèle phygital.





Nexity

Dans le cadre de l'arrêt de son développement à l'international, Nexity annonce la cession de 100% de ses activités de promotion en Pologne à Develia, promoteur Polonais. Cette cession, dont le prix a été fixé à 100 millions d'euros, s'inscrit dans le planning annoncé par Nexity en février 2023 lors de ses résultats annuels et participera au désendettement du Groupe. L'accord sera finalisé dès obtention du consentement du président de l'UOKIK (Office de la protection de la concurrence et des consommateurs).



Quadient

Entreprise spécialisée dans le matériel logistique et le traitement du courrier, Quadient annonce avoir franchi le cap des 200 consignes colis installées sur des campus universitaires aux États-Unis. Les grands campus universitaires américains sont de plus en plus confrontés à un nombre croissant de colis à distribuer. Aidés par les consignes Parcel Pending de Quadient, le processus de livraison est simplifié, ce qui leur permet de gagner du temps et économiser des ressources tout en améliorant l'expérience globale des étudiants et du personnel.



Tikehau Capital

Altarea et Tikehau Capital annoncent le lancement d'une plateforme de dette immobilière avec un objectif de 1 milliard d'euro et bénéficiant d'un engagement de ses sponsors de 200 millions d'euros, assurant ainsi un fort alignement d'intérêts avec les futurs investisseurs. La stratégie du fonds visera à offrir des solutions de financement face à l'importante pénurie de liquidités sur le marché et pourra financer un large spectre d'actifs immobiliers, dont des bureaux, commerces, biens industriels, logements, de la logistique et de l'hôtellerie.