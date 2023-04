Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 21 avril 2023

ALD

ALD annonce que son Assemblée Générale Extraordinaire, initialement prévue le 28 avril 2023, aura lieu le 22 mai 2023 : le spécialiste de la location de voitures attend l'agrément par la Commission européenne, de Crédit Agricole Consumer Finance en tant qu'acquéreur de ses filiales en Irlande, au Portugal et en Norvège, ainsi que des filiales de LeasePlan au Luxembourg, en Finlande et en République tchèque. La clôture de l'acquisition de LeasePlan par ALD aurait lieu le même jour que l'Assemblée Générale Extraordinaire.



Biosynex

Biosynex annonce un résultat net de l'ensemble consolidé à 15,6 millions d'euros pour 2022, en baisse de 85% par rapport à 2021 (104 millions). Cette société qui conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) publie un chiffre d'affaires annuel de 196,6 millions d'euros, en baisse de 49% sur un an, et évoque une " diminution conjoncturelle liée à la décrue de la pandémie " de Covid-19. La marge brute globale a reculé de 47% à 101,6 millions et l'excédent brut d'exploitation de 64% à 51,9 millions.



Carmila

Carmila a vu ses loyers nets progresser de 5,5% à 86,4 millions d'euros par rapport au premier trimestre 2022, dont un effet d'indexation de +4,2%. La troisième société cotée de centres commerciaux en Europe continentale affiche un chiffre d'affaires des commerçants en hausse de 10% et une fréquentation en hausse de 5% par rapport au premier trimestre 2022. Avec 176 baux signés au premier trimestre, la commercialisation reste dynamique. Carmila confirme le résultat récurrent par action attendu à 1,57 euro en 2023, soit 8% de croissance organique.



EssilorLuxottica

EssilorLuxottica annonce que son chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2023 s'élève à 6,151 milliards d'euros, en hausse de 9,7%. Il a progressé de 8,6 % à taux de change constants. La division Professional Solutions a connu une croissance de 7,7 % à 3,03 milliards d'euros, sur la même période (8,9 % à taux de change courants), portée par un profil de croissance similaire sur toutes les régions à l'exception de l'Asie-Pacifique, qui a connu un fort rebond à partir de février grâce à la réouverture de la Chine.



Fnac-Darty

Fnac Darty a dévoilé son chiffre d'affaires du premier trimestre 2023,. Il ressort stable à 1,78 milliard d'euros comme un an auparavant dans un contexte de tension inflationniste et de pression sur le pouvoir d'achat des ménages. Le groupe affiche un recul de ses ventes d'électroménager lié à un net repli des volumes, notamment dans le gros électroménager, en partie compensé par l'augmentation des prix.



Gecina

Au premier trimestre, Gecina a enregistré 153,3 millions d'euros de loyers bruts, en hausse de 2,2% à périmètre constant. Selon le groupe immobilier, cette progression reflète " l'amélioration des taux d'occupation sur l'ensemble des classes d'actifs, et les prémices du retour progressif de l'indexation ". Le taux d'occupation financier moyen (TOF) du groupe s'établit à 92%, en hausse de 80 points de base sur 3 mois, comme sur 6 mois et stable sur un an. Sa guidance 2023 a été confirmée.



LafargeHolcim

Le spécialiste des matériaux de construction dévoilera ses résultats du premier trimestre.



Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies annonce un chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 à 4,16 millions d'euros, en hausse de 121% par rapport à la même période en 2022. L'inventeur de Cellvizio, plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille précise qu'il bénéficie de la reconnaissance des premiers revenus de redevance de licence et technologie liés à la Joint Venture avec Tasly Pharmaceutical.



Onxeo

La société de biotechnologie publiera ses résultats annuels.



Showroomprivé.com

Showroomprivé.com a affiché pour le troisième trimestre consécutif une croissance de son activité. Son chiffre d'affaires, au titre du premier trimestre 2023 s'élève à 155,7 millions d'euros, en progression de 12,3%. Le site en ligne de ventes privées se targue d'avoir capitalisé sur un environnement macroéconomique plus stable, un effet de base plus normalisé et une offre abondante chez les marques après des soldes d'hiver au succès mitigé.



Solutions30

Solutions 30 a essuyé une perte nette, part du groupe, de 50,1 millions d'euros en 2022 contre un bénéfice net de 21,5 millions d'euros en 2021. Pénalisé par la baisse de l'activité en France, le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies voit son Ebitda ajusté tomber à 46,7 millions d'euros contre 82,4 millions d'euros en 2021. Solutions 30 affiche ainsi une marge de 5,2% contre 9,4% sur l'exercice précédent. Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 904,6 millions d'euros, en progression de 3,5%, dont +1,4% en organique.

















































Aubay a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 142,8 millions d'euros, en croissance interne de 10,3%. Cette croissance a bénéficié d'un effet de base favorable avec un jour de facturation supplémentaire par rapport au premier trimestre 2022. " La hausse des prix de vente se poursuit et permet toujours au groupe de compenser les effets de l'inflation salariale ", a précisé l'entreprise de services numériques. Le taux de productivité des consultants est ressorti à 92,5%, en recul par rapport au premier trimestre 2022 : 95%.

Blackstone : net repli des profits trimestriels

Au premier trimestre, le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone a dévoilé des résultats en forte baisse. Il a enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 85,81 millions de dollars, soit 11 cents par action, contre un bénéfice net de 1,21 milliard de dollars ou 1,66 dollar, un an plus tôt. Le profit distribuable, qui sert de référence aux analystes, a chuté de 36% à 1,25 milliard de dollars, soit 97 cents par titre. Ce dernier a cependant dépassé le consensus s'élevant à 94 cents.

Alcoa : de fortes pertes au premier trimestre 2023

Producteur d'aluminium, Alcoa affiche au premier trimestre 2023 une perte nette part du groupe de 231 millions de dollars. Le groupe avait réalisé 469 millions de dollars de bénéfice un an plus tôt à la même période. En outre, ses revenus sur ce premier trimestre ont baissé pour s'élever à 2,67 milliards de dollars, contre 3,29 milliards de dollars en 2022 à la même période. La perte ajustée trimestrielle a représenté 41 millions de dollars, soit 23 cents par titre, contre 577 millions de dollars de profits un an avant.