Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 22 avril 2022

Le spécialiste de l'ingénierie et du conseil publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Bureau Veritas a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2022 de 1,29 milliard d'euros, en hausse de 11,7% sur un an, dont +8% sur une base organique. 58 % des ventes du groupe sont liées à la durabilité au travers des services et solutions de la Ligne Verte BV. Le spécialiste de la certification a précisé n'avoir qu'une exposition limitée au conflit ukrainien, principalement sur les marchés des matières premières, ne réalisant que 1% de son chiffre d'affaires 2021 en Russie et Ukraine.Le groupe de grande distribution publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.La Compagnie des Alpes a réalisé jeudi soir son point d'activité au titre de son premier semestre 2021-2022 (octobre-mars). Ainsi, l'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 541,2 millions d'euros sur la période, soit une hausse de 16,2% par rapport au premier semestre 2018-2019 (pré-crise). Le groupe explique que l'activité des Parcs de loisirs a été record au premier trimestre et que celle des Domaines skiables a été soutenue lors du deuxième trimestre.Les revenus de Covivio à fin mars s'élèvent à 217 millions d'euros et 148 millions d'euros part du groupe, en croissance de 7,1% à périmètre constant. Les loyers en bureaux diminuent sous l'effet des cessions 2021 mais progressent de 2,9% à périmètre constant. Le taux d'occupation en France s'accroit de 0,4 pt, à 93,6%. En Italie, le taux d'occupation s'améliore à nouveau, à près de 97%. En Allemagne, la tendance s'améliore légèrement (+0,3 pt, à 79,1%).EssilorLuxottica a réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 5,607 milliards d'euros, en hausse de 33,1 % à taux de change constants (+38,1 % à taux de change courants). À base comparable, le chiffre d'affaires a augmenté de 11,5 % à taux de change constants (+15,7 % à taux de change courants). Le spécialiste de l'optique et des montures a connu une croissance à deux chiffres des régions EMEA et Amérique latine. L'Amérique du Nord est toujours robuste, observe le groupe. L'activité des lunettes de soleil a retrouvé un niveau normal grâce aux réouvertures et au luxe.La Française des Jeux (FDJ) a signé un bon début d'année. Lors du premier trimestre 2022, l'opérateur de jeux d'argent et de paris sportifs en ligne a enregistré un chiffre d'affaires de 613 millions d'euros (+14 % sur un an) et des mises de 5,06 milliards d'euros (+10,2 % sur un an). La FDJ a bénéficié de la très bonne dynamique des mises en point de vente (+12 %), portée par les initiatives marketing et commerciales. Mais également d'un effet de comparaison favorable : le 1er trimestre 2021 avait en effet été marqué par les restrictions liées au Covid.Le chiffre d'affaires de Fnac-Darty a atteint 1,78 milliard d'euros au premier trimestre 2022, en recul de 2,5% en données comparables et de 2% en données publiées dans un contexte de base de comparaison très élevée (croissance comparable de 21,7% au premier trimestre 2021). Par rapport au niveau pré-crise de 2019 proforma, le distributeur a enregistré une croissance de ses ventes de 7,8%, portée par une hausse du panier moyen et du taux de transformation. Les ventes en ligne représentent désormais 23% du total des ventes du groupe.Le groupe immobilier publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Le chiffre d'affaires de Kering est en hausse de 27% à au premier trimestre 2022, à 4,96 milliards d'euros. Le groupe de luxe affiche une croissance de 21% en comparable. Les revenus de Gucci ont atteint 2,591 milliards d'euros, soit une hausse de 20% en données publiées et de 13% en comparable. Yves Saint-Laurent a réalisé un bon début d'année, avec un chiffre d'affaires de 739 millions d'euros, en augmentation de 43% en données publiées et de 37% en comparable.Renault Group, dans un contexte perturbé par la crise des semi-conducteurs et le conflit en Ukraine, a vendu 552 000 véhicules au 1er trimestre 2022 en baisse de 17,1 %. Le chiffre d'affaires du groupe s'élève 9,7 milliards d'euros en baisse de 2,7 %. A taux de change et périmètre constants, la baisse est de 0,7 %. Le chiffre d'affaires d'AVTOVAZ et Renault Russie est de 0,9 milliard d'euros, en repli de 15,7 %, l'activité ayant été fortement impactée à partir du 24 février par le conflit en Ukraine. La contribution d'AVTOVAZ s'établit à 527 millions d'euros, soit une baisse de 23,1 %.Tikehau Capital a atteint 35,5 milliards d’actifs sous gestion pour le groupe au 31 mars 2021, soit une hausse de 21 % sur un an. Le gestionnaire d'actifs alternatifs dépasse ainsi son objectif initialement fixé à fin 2022 d’atteindre plus de 35 milliards d'euros d’actifs sous gestion. Cette croissance a été portée par la progression des encours de l’activité de gestion d’actifs (+23% sur un an) qui s’élèvent à 34,1 milliards d'euros. Dans cette activité, le groupe a enregistré 1,5 milliard de collecte nette au cours du trimestre contre 0,5 milliard, un an auparavant.Le chiffre d'affaires consolidé de Vinci au premier trimestre 2022 s'est élevé à 12,8 milliards d'euros, en hausse de 26% sur un an, dont +12% en organique. En France (49 % du total), le chiffre d'affaires a atteint 6,2 milliards d'euros, en hausse de 7,3 % à structure réelle et de 6,9 % à périmètre comparable. A l'international – qui représente désormais plus de la moitié de l'activité du Groupe (51 % du total) - le chiffre d'affaires s'établit à 6,6 milliards d'euros, en progression de 51 % à structure réelle et de 19 % à structure comparable.