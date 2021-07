Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 23 juillet 2021

© AOF 2021

AbivaxAbivax a finalisé une augmentation de capital réservée sursouscrite d'environ 60 millions d'euros par émission d'actions d'une valeur nominale de 0,01 euro par action (les " Actions représentant 13,34% de son capital actuel, à un prix de souscription de 30,55 euros par action (décote de 3%) et d'une émission d'obligations senior non garanties convertibles échangeables en actions nouvelles ou existantes (Oceane) de 25 millions (coupon de 6% et une prime de conversion de 25%).AB ScienceUn résumé de L'étude de phase 3 d'AB Science dans la maladie d'Alzheimer a été sélectionné pour une présentation orale à la Alzheimer's Association International Conference (AAIC) (26-30 juillet 2021). L'AAIC est la réunion internationale la plus importante et la plus influente consacrée aux dernières recherches sur la maladie d'Alzheimer et les démences. La conférence virtuelle de l'année dernière a attiré plus de 31 000 participants et plus de 3 000 présentations scientifiques.Compagnie des AlpesLa Compagnie des Alpes a réalisé au troisième trimestre 2020/2021 clos fin juin un chiffre d'affaires de 37,2 millions d'euros contre 12,9 millions au troisième trimestre 2019/2020. Ce bond s'explique par les calendriers des déconfinements. La réouverture des parcs de loisirs s'est échelonnée l'an dernier entre fin mai et début juillet contre début mai à début juin cette année.DamartexSur l'exercice 2020/21, le chiffre d'affaires de Damartex s'est établi à 764,2 millions d'euros, en hausse de 11,4% (+11,6% à taux de change constants). Après un premier semestre en progression, le second semestre a témoigné d'une reprise de l'activité malgré la persistance de la crise sanitaire, avec une hausse de 20,5% (+20,4% à taux de change constants) à 361,8 millions d'euros. Ainsi l'activité annuelle du groupe s'établit en hausse de 6,1% par rapport à l'exercice 2018/19, période non affectée par la crise sanitaire.HDF EnergyHydrogène De France (HDF Energy) confirme "le franc succès" de son introduction en bourse avec l'exercice partiel de l'option de surallocation. Le montant définitif du placement a été donc porté à 151 millions, sachant que le prix de l'offre était 31,05 euros par action. En conséquence, le flottant représente désormais environ 16,76% du capital social de HDF Energy sur une base non diluée, a précisé le groupe spécialisé dans le développement des centrales Hydrogen-Power de grande capacité.Lanson-BCCLanson-BCC a réalisé au premier semestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 99,11 millions d'euros, en hausse de 33,7% contre un marché global des vins de Champagne en hausse de 49,7%. La maison de Champagne rappelle qu'en 2020, elle avait surperformé le marché en 2020 avec une baisse limitée à 6,7% comparé au premier semestre 2019.LDLCLe chiffre d’affaires de LDLC au premier trimestre 2021-2022 a atteint 163,7 millions d'euros, en progression de 9,8% en publié, dont +8,2% à périmètre constant, porté par la forte croissance des activités BtoB. Ces dernières ont enregistré un chiffre d’affaires de 45,7 millions contre 30,5 millions sur la même période de l’exercice précédent. Au-delà d’un effet de base favorable, cette activité profite pleinement du besoin d’équipement croissant des entreprises, pour faire face à l’essor du numérique et aux nouveaux usages qu’il induit.OeneoOeneo a réalisé au premier trimestre (avril-juin) de son exercice 2021/2022 clos fin mars 2022 un chiffre d'affaires de 77,1 millions d'euros, en croissance de 33,2%. Cette performance, amplifiée par une base de comparaison favorable (l'activité était en recul de -15,2% sur le premier trimestre 2020-2021 en raison des fortes restrictions liées à la crise sanitaire), constitue le premier trimestre le plus haut historique réalisé par le fabricant de bouchons en liège et de tonneaux.SEBLe groupe SEB a réalisé au premier semestre 2021 un résultat net part du groupe de 151 millions d'euros, contre trois millions à fin juin 2020. Le Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) atteint 320 millions, contre 103 millions à fin juin 2020. Après un premier trimestre totalement atypique (ROPA multiplié par 11 vs au premier trimestre 2020), le ROPA du deuxième trimestre s'est établi à 122 millions (+ 42,5 %).ThalesThales a révisé à la hausse son objectif de chiffre d'affaires 2021dans le sillage de résultats semestriels solides. Le groupe spécialisé dans l'aérospatiale et la défense table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 17,5 et 18 milliards d'euros, contre en 17,1 et 17,9 milliards auparavant. Sur les six premiers mois de l'année, le fleuron français a réalisé un résultat net consolidé, part du groupe de 433 millions, en hausse de 565%. Le résultat net ajusté, part du groupe a atteint 591 millions, en hausse de 155%.ValeoValeo a généré au premier semestre un résultat net, part du groupe, de 90 millions d'euros contre une perte de 1,21 milliard d'euros, un an auparavant. L'Ebitda de l'équipementier automobile est ressorti à 1,2 milliard d'euros contre 202 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 13,4% contre 2,9%. Le chiffre d'affaires consolidé de 8,994 milliards d'euros est en progression de 31 % à périmètre et taux de change constants.VivendiVivendi, Fininvest et Mediaset annoncent qu'à la suite de leur communication au marché le 3 mai 2021, la finalisation de l'accord global, qu'ils ont conclu pour mettre fin à leurs litiges, a eu lieu aujourd'hui. Ils renoncent mutuellement à toutes les poursuites et plaintes en cours. En particulier, Fininvest a acquis 5% du capital de Mediaset détenu directement par Vivendi, au prix de 2,70 euros par action (tenant compte de la date de détachement et du paiement du dividende, qui ont eu lieu respectivement le 19 juillet et le 21 juillet 2021).