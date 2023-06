Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris- Vendredi 23 juin 2023

Capgemini

Capgemini annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de BTC Corporation (BTC), un des principaux prestataires de services en digital et cloud au Japon. Cette acquisition va permettre à Capgemini de renforcer ses capacités en cloud et digital dans ce pays afin de répondre à la demande pour des services sur l'ensemble de la chaine de valeur. Fondé en 2002 et basé à Tokyo, BTC s'appuie sur une équipe de plus de 500 professionnels hautement qualifiés permettant aux organisations de répondre à leurs défis les plus complexes grâce à un développement agile et efficace.



Clariane

Clariane, ex-Korian, annonce l'entrée au capital d'un véhicule immobilier d'un groupe d'investisseurs constitué d'Amundi Immobilier, Covéa, Crédit Agricole Assurances et Malakoff Humanis, dans le cadre d'un partenariat long-terme portant sur un portefeuille pan-européen de 46 actifs valorisé à 500 millions d'euros selon les dernières expertises.Les partenaires détiennent 42% du capital pour un investissement réalisé ce jour de 120 millions d'euros.



Drone Volt

Drone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. La société a procédé à une augmentation de capital de 4 35 millions d'euros, par la création de 395 811 626 Actions nouvelles au prix de 0,011 euro. À l'issue du règlement-livraison, le capital social de la société s'élèvera à 15 026 589,53 euro et sera divisé en 1 502 658 953 actions d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune.



Samse

Dans le cadre du développement de sa filière TP/EAU, le groupe Samse annonce être en discussion avancée et exclusive avec la société Gemoise, distributeur de matériaux pour le bâtiment et les Travaux Publics.Créée en 1994 et forte de 39 collaborateurs, cette société est implantée en région parisienne sur trois sites et a réalisé 29,4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Cette acquisition permettra au groupe Samse de compléter son maillage territorial et d'élargir l'offre de sa filière TP/EAU avec l'apport de l'activité liée à l'hydraulique des bâtiments.



SES-Imagotag

Répondant à un rapport à charge du short-seller, Gotham City, SES-Imagotag indique que son Conseil d'administration considère " unanimement " que celui-ci "comprend de nombreuses inexactitudes grossières et/ou incompréhensions, auxquelles la société répondra dans les prochains jours ". SES-imagotag confirme d'ores et déjà que l'ensemble des opérations entre SES-imagotag et BOE, son principal actionnaire, " ont été correctement portées à la connaissance des investisseurs et conclues à des conditions de marché ".



Theraclion

La biotech Theraclion annonce aujourd'hui la signature définitive de l'accord stratégique avec son partenaire de longue date Furui et la réalisation d'une émission d'actions nouvelles pour un montant total brut de 8,4 millions d'euros, assorties de bons de souscription d'actions pour 1,3 million d'euros supplémentaires en cas d'exercice.



Vallourec

Vallourec, spécialiste mondial de solutions tubulaires premium pour les marchés de l'énergie, a fait part de la signature d'un protocole d'accord avec le Ministère des Investissements d'Arabie Saoudite. Cette signature est intervenue le 19 juin dans le cadre du forum sur l'investissement franco-saoudien qui se tenait à Paris. Il fait suite au récents succès du Groupe en Arabie Saoudite, en particulier le contrat de dix ans remporté auprès de la compagnie pétrolière Saudi Aramco pour la fourniture de tubes de cuvelage premium et de services.