Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 26 août 2022

Colas Rail, mandataire d'un groupement à 50/50 avec Eiffage Énergie Systèmes, a remporté le marché attribué par la Société du Grand Paris pour le système de traction permettant l'alimentation électrique des rames du métro de la ligne 18, axe majeur du Grand Paris Express sur 35 kilomètres entre l'aéroport d'Orly et la gare de Versailles Chantiers. Le montant total du marché s'élève à 26 millions d'euros.EDF a annoncé hier soir la prolongation de l'arrêt de quatre réacteurs nucléaires cet automne. Le groupe a maintenu sa prévision de production nucléaire pour 2022 entre 280 et 300 térawattheure (TWh). Cependant un porte-parole a reconnu que la production atteindrait " probablement " le bas de cette fourchette. 32 réacteurs nucléaires étaient hier à l'arrêt, sur un total de 56.Le groupe Egide annonce la nomination de Terry Toh à la direction du site de Cambridge (Maryland, USA). Il prend la suite de Kirk Williamson, qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors du groupe. Cette nomination est effective depuis le 1er juin 2022.Au troisième trimestre, l'équipementier automobile a renoué avec la croissance sur l’ensemble de ses activités et de ses zones géographiques. Le chiffre d’affaires de la période s’établit à 179,6 millions d'euros en hausse de 11,6% (+10,8% à taux de change constant).