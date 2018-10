Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris- Vendredi 26 octobre 2018

0 0

ALTRAN TECHNOLOGIESLe spécialiste de la R&D externalisé a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 10,4% en organique.AMUNDILa société de gestion d'actifs publiera (après Bourse) ses résultats du troisième trimestre.BUREAU VERITASBureau Veritas a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 1,2 milliard d'euros, en hausse de 8,6% à taux de change constante. La croissance organique est en accélération à +4,8%, tirée par l'ensemble des activités. Par ailleurs, la croissance externe est en hausse de 3,8%.DBV TECHNOLOGIESDBV Technologies a recruté le premier patient dans le second volet de l'essai EPITOPE (EPIT in TOddlers with PEanut Allergy - EPIT chez les jeunes enfants allergiques à l'arachide). EPITOPE est un essai clinique pivot de phase III en deux parties évaluant l'innocuité et l'efficacité du Viaskin Peanut 250 µg pour le traitement des jeunes enfants d'un à trois ans, allergiques à l'arachide. Cet essai est le second du programme clinique de phase III, évaluant spécifiquement Viaskin Peanut pour le traitement des enfants de 1 à 3 ans souffrant d'allergie à l'arachide.GEMALTOLe spécialiste des transactions sécurisés publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.GTTLe spécialiste de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport du gaz naturel liquéfié (GNL) publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.GUERBETGuerbet a publié un chiffre d'affaires de 581,4 millions d'euros à l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2018, en repli de 3,3%. A taux de change constant, le spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale affiche une progression du chiffre d'affaires de 2,1% à 614,3 millions identique à la dynamique du premier semestre. Guerbet a confirmé ses perspectives pour 2018 à savoir un chiffre d'affaires légèrement supérieur à celui de l'exercice 2017 à taux de change constants.LAFARGEHOLCIMLafargeHolcim a réalisé au troisième trimestre 2018 un Ebitda "sous-jacent" de 1,867 milliard de francs suisses, en hausse de 5,2% et de 8,1% "sur une base comparable". La forte inflation des coûts énergétiques et logistiques a été plus que compensée par la croissance des volumes, notre politique de prix ainsi que nos programmes de performance. Le cimentier suisse a dégagé un chiffre d'affaires "net" de 7,362 milliards de francs suisses, en hausse de 2,6% et de 5,8% "sur une base comparable", grâce à une augmentation de la demande et à des hausses de prix de vente.NAVYANavya, spécialisé dans les véhicules autonomes, a réalisé un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros au troisième trimestre 2018 et de 13,5 millions sur les neuf premiers mois de l'année. A titre de comparaison, Navya avait réalisé un chiffre d'affaires de 10,3 millions d'euros sur la totalité de l'exercice 2017. Navya a vendu 14 navettes Autonom Shuttle au cours du troisième trimestre 2018, portant le total de navettes de ce type vendues sur les neuf premiers mois de l'année à 50. La base installée de ces navettes s'établit désormais à 103.PIZZORNO ENVIRONNEMENTPizzorno Environnement a réalisé au premier semestre 2018 un bénéfice net part du groupe, en croissance de +25,5% à 4,1 millions d'euros. Au 30 juin 2018, le résultat opérationnel ressort à l'équilibre contre 3,1 millions au 30 juin 2017. L'Excédent Brut d'Exploitation qui s'établit à 16,2 millions, représentant une marge de 14% du chiffre d'affaires, reflète d'une part, des coûts ponctuels de travaux et de réaménagements d'un de nos sites de traitement au Maroc et, d'autre part, l'impact important de la fermeture du marché chinois aux importations de certains produits recyclables.PRODWAYSLe fournisseur d'imprimantes 3D a publié (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.RIBERLe chiffre d'affaires de Riber au 30 septembre 2018 s'établit à 21,7 millions d'euros (ancienne norme), en progression de 42 % grâce à la bonne tenue de l'ensemble des activités. Les ventes de systèmes MBE sont en croissance de 193 %, du fait de la livraison sur neuf mois de 5 machines, dont 2 de production, contre 2 machines de recherche durant la même période en 2017. Le chiffre d'affaires des services et accessoires est en hausse de 26% par rapport à l'exercice 2017.SAINT-GOBAINLe Groupe Saint-Gobain a réalisé un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 10,343 milliards d'euros, en hausse de 1,2%. Sur les neuf premiers mois de 2018, le groupe affiche un chiffre d'affaires de 31,130 milliards d'euros, en progression de 0,9%. A données comparables, le chiffre d'affaires progresse de 4,3% sur neuf mois et DE 3,1% sur le troisième trimestre.TOTALSoutenu par la progression des cours du pétrole, Total a réalisé au troisième trimestre 2018 un résultat net ajusté en hausse de 48% à 3,958 milliards de dollars. Le consensus le donnait à 3,751 milliards. La production d'hydrocarbures du géant français a atteint 2,804 millions de barils équivalent pétrole par jour, en hausse de 8,6% grâce au démarrage et à la montée en puissance des nouveaux projets. La major a cité Yamal LNG en Russie, Fort Hills au Canada, Kaombo Norte en Angola et Kashagan au Kazakhstan.TRANSGENETransgène a annoncé que sa trésorerie s'élevait à 26,6 millions d'euros au 30 septembre 2018, contre 41,4 millions d'euros au 31 décembre 2017. Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, la consommation de trésorerie nette s'est élevée à 14,8 millions d'euros, contre 16,2 millions d'euros sur la même période en 2017. La consommation de trésorerie du troisième semestre 2018 représente 6,4 millions d'euros.VALEOValeo a réalisé au troisième trimestre 2018 un chiffre d'affaires en hausse de 4% à 4,488 milliards d'euros. Il augmente de 5% à taux de change constants mais baisse de 1% à périmètre et taux de change constants. L'équipementier a souligné l’intégration réussie des trois acquisitions (Ichikoh au Japon, Valeo-Kapec en Corée du Sud et FTE automotive en Allemagne). Il a surperformé le marché de 2 points (à périmètre et taux de change constants) dans un environnement complexe, portée principalement par une surperformance de 3 points en Amérique du Nord et Asie hors Chine, et 18 points au Brésil.