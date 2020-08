Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 28 août 2020

0

Dontnod Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, et Xbox Game Studios, division de Microsoft, ont annoncé que Tell Me Why a été élu meilleur jeu Xbox lors de la Gamescom 2020.L'équipementier aéronautique, Figeac Aero, a annoncé vouloir adapter l'organisation de sa principale unité de production, située à Figeac, dans le Lot. Alors que les commandes des avionneurs ont reculé, le projet de Plan de Sauvegarde de l'Emploi verrait ainsi une restructuration de la Direction des Opérations Figeac ainsi que d'un d'un certain nombre de fonctions supports et centrales du groupe. Jusqu'à 320 postes pourraient être supprimés sur un total de 966 que compte le site. Ces départs devraient d'abord se faire sur la base du volontariat.Lacroix Group a publié un chiffre d'affaires en recul de 36,1% à 80,15 millions d'euros au troisième trimestre, clos au 30 juin, de son activité 2019-2020. Les revenus pour les neuf premiers mois de l'exercice ressortent à 318,87 millions d'euros, correspondant à une baisse de 12,5%. Le spécialiste de la conception et de la fabrication d'équipements électroniques souligne que sur la période du troisième trimestre, le groupe confirme l'amélioration progressive de son activité, malgré l'impact toujours marqué de la crise sanitaire.Onxeo S.A. a annoncé la publication dans le British Journal of Cancer des résultats finaux de DRIIV, étude à dose croissante de phase 1 d'AsiDNA, son inhibiteur " first-in-class " de la réparation de l'ADN tumoral, administré par voie intraveineuse (IV). La biotech souligne que l'étude DRIIV a eu un rôle décisif pour démontrer le bon profil de tolérance et l'activité d'AsiDNA administré par IV.Plastivaloire a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice 2019-2020 (clos fin juin) en recul de 49,6% à 93,9 millions d'euros, légèrement au dessus de l'anticipation réalisée au mois de juin. Les revenus du spécialiste de la conception, la production et la commercialisation de pièces plastiques par procédé d'injection à destination des produits de grande consommation ressortent ainsi en repli de 15,8% à 460,6 millions sur les 9 premiers mois de l'activité.Sanofi a annoncé son intention de lancer ce vendredi l'offre publique d'achat en vue de l'acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation de Principia Biopharma Inc. au prix de 100 dollars l'action en numéraire, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire.SunPower, détenue majoritairement par Total depuis 2011, a finalisé l'opération, annoncée en novembre dernier, de création de deux sociétés publiques indépendantes : SunPower, leader du marché nord-américain de la génération solaire décentralisée, et Maxeon Solar Technologies, un des principaux fabricants mondiaux de panneaux solaires à haut rendement.Trigano a annoncé avoir procédé le 27 août 2020 à l'acquisition de 60% du capital de la société Gimeg Holding B.V. Le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules et d'équipements de loisirs précise que les 40% restants sont conservés par l'équipe de direction de Gimeg et pourront être acquis par Trigano dans les prochaines années.Au deuxième trimestre 2020, le fabricant de semi-conducteurs X-Fab a enregistré un chiffre d’affaires de 118,8 millions de dollars, en repli de 10% par rapport au second trimestre 2019. La crise du Covid-19 a affecté l'activité dans les segments de l’automobile et CCC (Consumer, Communication & Computer), principalement du fait que les clients de ces secteurs d’activité ont demandé un report de livraison. L'Ebitda est ressorti à 15,9 millions de dollars, en hausse de 35%, avec une marge de 13,4%