Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 29 avril 2022

Pour le premier trimestre 2022, Accor enregistre un chiffre d'affaires de 701 millions d'euros en hausse de 85% à périmètre et change constants (pcc) sur un an. Le chiffre d'affaires baisse de 23% à pcc par rapport au premier trimestre 2019. Le RevPAR (le revenu par chambre disponible, un indicateur clé du secteur hôtelier), a plus que doublé (+108% en données publiées) par rapport au premier trimestre 2021 mais affiche encore une baisse de 25% par rapport au premier trimestre 2019.Amundi a enregistré au premier trimestre 2022 un résultat net ajusté en progression de 5% à 324 millions d'euros, " dans un environnement devenu moins porteur ". " Cette croissance s'explique par l'effet périmètre (intégration de Lyxor à compter du premier 2022) mais aussi par des revenus en hausse sensible et par le maintien d'une excellente efficacité opérationnelle (coefficient d'exploitation de 50,6%) ", a expliqué le gestionnaire d'actifs.Assystem S.A., spécialiste de l'ingénierie, a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 129,1 millions d'euros, en croissance de 9,2%, dont +2,3% en organique, +6,1% d'effet périmètre (résultant de la consolidation de la société indienne STUP à compter du 1er juillet 2021 et de la société britannique Schofield Lothian à compter du 1er octobre 2021), et +0,8% d'effet de la variation des taux de change.Cegedim enregistre un chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre 2022 de 129,2 millions d'euros, en croissance de 5,5% en données publiées et de 5,0% en données organiques. Toutes les divisions opérationnelles contribuent à cette croissance. Dans les Logiciels & services, le chiffre d'affaires s'élève à 71,2 millions d'euros en progression de 2,7% en données organiques.Danone et Compañía Cervecerías Unidas (CCU) annoncent un partenariat stratégique dans le cadre duquel CCU Argentina s'est porté acquéreur d'une part minoritaire significative dans Aguas Danone de Argentina. Ce partenariat permettra aux deux entreprises de renforcer leur gamme de boissons, tout en renforçant leurs opérations dans le pays.Rémy Cointreau a réalisé sur l'exercice 2021-22 un chiffre d'affaires de 1,31 milliard d'euros, en hausse de 27,3% en organique, intégrant une progression de 9,2% de l'effet mix-prix et une augmentation " exceptionnelle " des volumes de 18,2%. Le groupe de vins et spiritueux a ainsi généré une croissance organique de 29,4% par rapport à 2019-20. En données publiées, le chiffre d'affaires a progressé de 30,0%.Safran a confirmé ses objectifs 2022 en dépit de l'impact de la guerre en Ukraine. La suspension de toutes les exportations commerciales vers la Russie et de l'ensemble des opérations dans ce pays représente une perte d'activité d'environ 2 % du chiffre d'affaires et un impact estimé d'environ 70 points de base sur la marge. L'accroissement des tensions dans la chaîne d'approvisionnement et de l'inflation induite par le conflit russo-ukrainien se traduit par ailleurs par une nouvelle hausse de l'inflation des matières premières, du transport et de l'énergie.Le chiffre d'affaires trimestriel de Saint-Gobain a atteint un nouveau record de 12,007 milliards d'euros, soit une croissance de 16,4% sur un an, à structure et change comparables. Cette performance reflète la bonne dynamique de l'ensemble des segments du groupe, qui affichent tous une croissance interne à deux chiffres, en accélération par rapport au second semestre 2021, portée tout particulièrement par la rénovation en Europe et la construction en Amériques et en Asie.SEB a annoncé que ses ventes au cours du premier trimestre 2022 avaient atteint 1,915 milliard d'euros, un chiffre d'affaires en hausse de 3,4 % sur un an, malgré une base de comparaison élevée (+31% au premier trimestre 2021). La croissance organique s'élève à 0,4%, et inclut environ -4 points d'effets Russie-Ukraine et de variations des programmes de fidélisation. Le résultat opérationnel d'activité est pour sa part tombé à 172 millions d'euros à taux de change et périmètre constants, après un record de 198 millions il y a un an.L'entreprise de services du numérique a publié son chiffre d'affaires du premier trimestre. A suivre...Le spécialiste des services multitechniques, allant de la conception à la maintenance des installations électriques, mécaniques et climatiques publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.TF1 a réalisé un bénéfice net part du groupe de 34,1 million d'euros au cours du premier trimestre, en très léger repli par rapport aux 34,3 millions enregistrés l'an passé à la même époque. Le résultat opérationnel courant est quant à lui en hausse de 5% à 59,6 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 10,1% à 561,3 millions d'euros, grâce notamment à des revenus publicitaires en hausse de 5,4% à 377,1 millions. Le groupe audiovisuel a également prévenu que le conflit en Ukraine pourrait avoir un impact indirect sur son activité.