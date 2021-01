Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 29 janvier 2021

© AOF 2021

Le spécialiste de l'ingénierie et du conseil publiera son chiffre d'affaires annuel.Biosynex a annoncé le succès de son augmentation de capital par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés pour un montant de 15 millions d'euros. L'opération a donné lieu à l'émission de 882 352 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,10 euro, soit 9,64 % du capital social actuel du spécialiste du diagnostic, à un prix par action de 17 euros pour un montant total de 14 999 984 euros (soit 8,79% du capital social post-opération de la société).Elis a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 2,81 milliards d'euros, en repli de 14,5%, dont -13,3% en organique, dans un contexte de crise sanitaire sans précédent. Malgré un léger ralentissement par rapport au troisième trimestre, environ 75% des activités du groupe se sont maintenues à un niveau proche de la normale au quatrième trimestre : environ +1% en Santé, -3% en Industrie et -5% en Commerces & Services. L'Hôtellerie-Restauration (25% du chiffre d'affaire total 2019) a davantage souffert des nouvelles restrictions avec une activité en baisse de près de 70% au quatrième trimestre.Fleury Michon a réalisé jeudi soir son point d’activité au titre de l’exercice 2020. Ainsi, le groupe agroalimentaire a enregistré l’an dernier un chiffre d’affaires de 735,4 millions d’euros, en baisse de 1,6% à données publiées et de 3,5% à périmètre constant sur un an. Cette diminution s’explique par l’important ralentissement des activités de catering aérien et de livraison de plateaux repas (Covid oblige), partiellement compensé par la hausse des volumes sur l’activité GMS.Genfit a nommé Pascal Caisey, chief commercial officer, et Philippe Motté, chief regulatory and quality officer à son comité exécutif.Le chiffre d'affaires ajusté du groupe JCDecaux pour l'année 2020 est en baisse de 40,6 % à 2,31 milliards d'euros, comparé à 3,89 milliards en 2019, dans un contexte marqué par la crise du covid-19. En excluant l'impact négatif lié à la variation des taux de change et l'effet négatif des variations de périmètre, le chiffre d'affaires ajusté est en baisse de 38,1 %. Le chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en baisse de 39,5 % en 2020.Grâce à une activité plus dynamique que prévu en fin d'année, LDLC a rehaussé ses objectifs annuels. Son chiffre d’affaires du troisième trimestre, clos fin décembre de l'exercice 2020-2021 a bondi de 51,3% à 227,8 millions d'euros (+27,1% à périmètre constant) porté par la croissance de l’ensemble de ses activités. L’activité BtoC a réalisé un chiffre d’affaires de 164,8 millions d'euros, en hausse de 67,3% (+30,3% à périmètre constant) soutenue par le dynamisme de la demande pour les produits high-tech.Les ventes de Maison du Monde au quatrième trimestre 2020 se sont élevées à 372 millions d'euros, en baisse de 1,5 % (-2,2 % à périmètre comparable). Les ventes ont été impactées par la fermeture de la plupart des magasins européens pendant environ 4 semaines, principalement en novembre. Le groupe d'ameublement estime que la perte de ventes due à ce confinement dans le contexte du Covid-19 a été d'environ 50 millions d'euros au quatrième trimestre (-60 millions d'euros en magasin, +10 millions d'euros en ligne).NBTXR3 de Nanobiotix a été injecté à un premier patient dans le cadre d'un essai de phase I évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie, avec une chimiothérapie concomitante, chez des patients atteints d'un cancer de l'œsophage. Il s'agit de la septième indication dans laquelle NBTXR3 fait l'objet d'une évaluation clinique, soit en tant qu'agent unique activé par la radiothérapie, soit en combinaison avec d'autres thérapies anticancéreuses, dont les immunothérapies (" checkpoint inhibiteurs ") et la chimiothérapie.Novacyt a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires multiplié par plus de 20 pour atteindre 311,6 millions d'euros (277,0 millions de livres sterling) en 2020, contre 13,1 millions d'euros (11,5 millions de livres sterling) en 2019. La marge brute du spécialiste du diagnostic clinique, notamment du Covid-19, est supérieure à 80%. L'Ebitda pour l'ensemble de l'exercice est supérieur 210 millions d'euros (187 millions de livres sterling).A l'issue des enchères 5G qui se sont déroulées en octobre dernier, Orange et Free ont engagé des discussions dans la perspective de trouver un accord de partage de réseau mobile. Constatant une divergence de stratégie de déploiement, Orange a décidé de mettre fin aux discussions.Parrot a cédé sa filiale MicaSense à AgEagle Aerial Systems, un pionnier des solutions et services par drones basé au Kansas, conformément aux conditions présentées le 27 janvier 2021. L'opération s'est finalisée ce 28 janvier avec un premier paiement de près de 13,5 millions de dollars en cash, hors frais de transaction. Un second paiement en cash de 1,4 million est prévu dans 90 jours ainsi que l'équivalent de 3 millions en actions AgEagle Systems, cotées sur NYSE American.Le 28 janvier 2021, le conseil d'administration de Pierre & Vacances-Center Parcs a décidé de solliciter l'ouverture d'une procédure amiable de conciliation. Cette procédure a pour objectif de mener des discussions amiables avec les principaux partenaires du groupe sous l'égide du conciliateur. Parallèlement, l'étude des mesures de renforcement de ses fonds propres se poursuit. Le groupe est convaincu qu'il prend ainsi les mesures appropriées pour faire face à cette crise sanitaire inédite. Il réitère sa confiance dans sa capacité à rebondir dès la réouverture de ses sites.Au quatrième trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé de SMCP a atteint 251,9 millions d'euros, en recul de 19,4% en organique, notamment impacté par de nouvelles fermetures de magasins en novembre et en décembre en Europe. En données publiées, le chiffre d'affaires a baissé de 20,5%. Au cours du trimestre, le groupe a généré une croissance e-commerce de 43,1%, portée par les nombreuses initiatives mises en œuvre.Au troisième trimestre, clos fin décembre, de son exercice 2020/21, Wavestone a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 111,8 millions d'euros, supérieur à l'estimation formulée début décembre et quasi-stable par rapport au 3ème trimestre 2019/20 (-1%). A taux de change et périmètre constants (hors WGroup), le chiffre d'affaires est en croissance de 3%. L'aggravation de la situation épidémique et le durcissement des mesures sanitaires au cours de la période n'ont pas obéré la remontée du taux d'activité tout au long du trimestre, sous l'effet des mesures de relance commerciale.